Kalmar toimittaa merkittävän konttilukkitilauksen MPET:lle ja PSA:lle Antwerpenissä

CARGOTEC OYJ, LEHDISTÖTIEDOTE, 25. MARRASKUUTA 2021 KLO 11:00

Cargoteciin kuuluva Kalmar on sopinut MSC PSA European Terminalin (MPET) and PSA Antwerpin kanssa 34 Kalmar-konttilukin toimittamisesta asiakkaiden terminaaleihin Antwerpenissä Belgiassa. Koneista 29 toimitetaan MPET:lle ja viisi PSA Antwerpille. Tilaukset on kirjattu Cargotecin vuoden 2021 viimeiselle neljännekselle, ja toimitukset tapahtuvat vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä.

Vihreämpien logistiikkavalintojen mahdollistaja

MPET:n ja PSA Antwerpin hiilidioksidipäästöt syntyvät pääasiassa dieselkäyttöisistä laitteista kuten konttilukeista, terminaalitraktoreista ja muista terminaalin ajoneuvoista. Pienentääkseen raskaan logistiikan päästöjä yhtiöt investoivat ympäristöystävällisempiin laitteisiin. Hankkimalla 15 hybridikonttilukkia yhtiöt arvioivat vähentävänsä CO2-päästöjä vähintään 15 % perinteisiin dieselkoneisiin verrattuna, mikä vastaa noin 600 päästötonnia vuodessa. Investointi mahdollistaa vähittäisen siirtymisen kohti vihreämpää toimintaa. Kalmar toimittaa MPET:lle 10 hybridikonttilukkia ja 19 diesel-sähköistä konttilukkia. Kaikki PSA Antwerpenille toimitettavat Kalmar-konttilukit ovat hybridejä.

Antwerpenin sataman suurimpina lastinkäsittelijöinä MPET ja PSA Antwerp keskittävät ilmastotyönsä neljään osa-alueeseen: Kasvihuonekaasuihin ja ilmanlaatuun, uusiutuvaan energiaan, veden säästämiseen ja jätteiden vähentämiseen.

Harold Kunst, CEO, MPET: "Valitsimme Kalmarin konttilukit vanhojen tilalle niiden ekotehokkuuspotentiaalin, korkean laadun ja Kalmarin erinomaisen paikallisen palvelukyvyn vuoksi. Konttilukkiterminaalina luotamme siihen, että uuden sukupolven konttilukit auttavat meitä tehostamaan toimintaamme, ja erityisesti hybridilaitteet auttavat meitä pienentämään toimintamme hiilijalanjälkeä."

Cameron Thorpe, CEO, PSA Antwerp: “Ilmastonmuutoksen takia meidän täytyy toimia. Jatkamme terminaalimme hiilidioksidipäästövähennyksiä Green Straddle Carrier -ohjelmamme puitteissa ja käynnistämme erilaisia ​​pilotteja sähköistämisen ja vedyn ympärille.”

Mikko Mononen, myyntijohtaja EMEIA, Kalmar: "Olemme iloisia siitä, että MPET ja PSA Antwerp valitsivat meidän huippuluokan konttilukkiteknologiamme tehostamaan toimintaa ja tukemaan Antwerpin sataman matkaa kohti ekotehokkaampaa lastinkäsittelyä. Terminaalioperaattorit ympäri maailman luottavat Kalmarin konttilukkeihin, jotka nostavat terminaalin suorituskykyä, ovat polttoainetehokkaita ja hiljaisia. Lisäksi laitteissamme on tilava, ergonominen ohjaamo ja intuitiivinen käyttöliittymä, ne täyttävät uusimmat päästömääräykset ja ovat automatisoitavissa."

Tietoa Kalmarista

Kalmar tarjoaa markkinoiden kattavimman valikoiman lastinkäsittelyratkaisuja ja -palveluja satamiin, terminaaleihin, jakelukeskuksiin ja raskaan teollisuuden käyttöön. Kalmar on edelläkävijä terminaalien automatisoinnissa ja energiatehokkaassa konttien käsittelyssä. Joka neljäs kontti ympäri maailman siirretään Kalmar-ratkaisun avulla. Kalmarin laaja tuotevalikoima, maailmanlaajuinen palveluverkosto ja kyky integroida terminaalien eri prosessit saumattomasti toisiinsa tehostavat asiakkaan liiketoiminnan tuottavuutta kaikilla osa-alueilla. www.kalmarglobal.com

Kalmar on osa Cargotec-konsernia. Cargotecin (Nasdaq Helsinki: CGCBV) liikevaihto oli vuonna 2020 noin 3,3 miljardia euroa, ja konserni työllistää noin 11 000 henkilöä. www.cargotec.com

About MPET

MSC PSA European Terminal (MPET) is a joint venture between PSA and Terminal Investment Limited (TIL). With an annual throughput capacity of 9 million TEU, a quay length of 3.7 km and a surface area of 242 ha, MPET is the largest container terminal in Europe and accounts for more than 50% of Antwerp's total container volume. MPET is equipped with 38 container cranes and has 9 berths to handle the largest ships in the world. Visit us at www.mpet.be

About PSA Antwerp

PSA Antwerp is the second flagship within the PSA Group. PSA Antwerp operates three container terminals in the Port of Antwerp: Noordzee and Europa Terminals, and the MSC PSA European Terminal (MPET), a joint-venture with TIL. We are also active in general cargo handling at the PSA Breakbulk Terminal. PSA Antwerp has a talented and experienced workforce of around 3,000 employees. Visit us at www.psa-antwerp.be

