Dassault Aviation : La Croatie et la France finalisent l’acquisition du Rafale

English French

La Croatie et la France finalisent l’acquisition du Rafale

(Saint-Cloud, le 25 novembre 2021) – A l’occasion d’une cérémonie en présence du Président de la République française Emmanuel Macron et du Premier Ministre de la République croate Andrej Plenković, la ministre française des Armées Florence Parly et le Président-Directeur général de Dassault Aviation Eric Trappier ont signé ce jour à Zagreb, avec le ministre croate de la Défense Mario Banožić, deux contrats portant respectivement sur l’acquisition de 12 Rafale et sur le soutien logistique associé.

Le contrat d’État à État porte principalement sur la cession de 12 Rafale de l’armée de l’Air et de l’Espace, avec moyens d’emport, ainsi que sur une prestation de formation au profit de l’armée de l’Air croate.

Le contrat de soutien logistique concerne l’ensemble des moyens de soutien, comprenant un complément de rechanges nécessaires à ces avions sur une durée de trois ans.

Annoncée le 28 mai dernier, la sélection du Rafale, au terme d’un appel d’offres international réunissant avions européens et américains, témoigne de sa supériorité technologique et opérationnelle ainsi que de l’excellent travail de l’équipe « France » pour conforter son implantation dans les armées de l’Air européennes.

« Je me réjouis, au nom de Dassault Aviation et de ses partenaires, d’entamer une relation de confiance avec la Croatie, un pays européen, et d’écrire avec elle une nouvelle page pour le Rafale qui donnera, j’en suis certain, entière satisfaction à l’armée de l’Air croate en contribuant activement à l’exercice de la souveraineté nationale de la Croatie », a déclaré Eric Trappier à l’issue de la cérémonie de signature.

À PROPOS DE DASSAULT AVIATION :

Avec plus de 10 000 avions militaires et civils livrés dans plus de 90 pays depuis un siècle (dont 2 500 Falcon), Dassault Aviation dispose d’un savoir-faire et d’une expérience reconnus dans la conception, le développement, la vente et le support de tous les types d’avion, depuis l’appareil de combat Rafale jusqu’à la famille de business jets haut de gamme Falcon en passant par les drones militaires et les systèmes spatiaux. En 2020, le chiffre d’affaires de Dassault Aviation s’est élevé à 5,5 milliards d’euros. Le Groupe compte 12 440 collaborateurs. dassault-aviation.com

CONTACTS PRESSE :

Communication institutionnelle

Stéphane Fort - Tél. : +33 (0)1 47 11 86 90 - stephane.fort@dassault-aviation.com

Mathieu Durand - Tél. : +33 (0)1 47 11 85 88 - mathieu.durand@dassault-aviation.com

Communication Rafale

Nathalie Bakhos - Tél. : +33 (0)1 47 11 92 75 - nathalie-Beatrice.Bakhos@dassault-aviation.com

Photos HD : mediaprophoto.dassault-aviation.com

Vidéos HD : mediaprovideo.dassault-aviation.com

Pièce jointe