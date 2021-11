Soomes asuva Kokkola tehase sulgemine

English Estonian

AS-i PRFoods tütarettevõtja Heimon Kala Oy Soomes asuv Kokkola kalatöötlemise tehas suletakse ja kõik tehase 35 töötajat koondatakse.

Ühekordsed koondamiskulud on ca 0,7 miljonit eurot ning need realiseeruvad järgneva 6 kuu jooksul. Tehase sulgemisega tekib grupile kokkuhoid Soomes ca 2,3 miljonit eurot aastas. Samas vähendab Kokkola üksuse sulgemine värske lõhe hulgi- ja vahendusmüügi käivet Soomes suurusjärgus 8-10 miljoni eurot. Lõhe vahendusmüük Soomes on madalamarginaalne äri ning ei toeta ettevõtte muid tegevusi . Kontserni värske kala müük toetub tulevikus oma kasvatatud kalale. Lõhe hulgimüük Balti riikides taastatakse Eesti üksuse baasil järgmise aasta alguses. Kokkola tehas on olnud viimastel aastatel sügavalt kahjumlik ja peapõhjuseks, miks Soome üksuse majandustulemid on olnud negatiivsed. Kokkola tehase sulgemine võimaldab Heimon Kala Oy-l taastada kasumlikkus juba 2022 kalendriaastal. Saaremaa tehas on võtnud üle kogu grupi kala fileerimise funktsioonid ning selleks vajalik sisseseade on viidud tagasi Eestisse ja selle raames luuakse Eestis juurde täiendavaid töökohti. Heimon Kala Oy jääb teenindama meie jaemüügikliente värske kala müügis ka edaspidi, kuid loobub vahendusmüügist.

