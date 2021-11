AS-i PRFoods 2021/2022 majandusaasta 1. kvartali ja 3. kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

English Estonian

JUHTKONNA KOMMENTAAR



Esimeses kvartalis on palju sellist, millega võib rahul olla: meie käive kasvas 11,5% ning grupi puhaskahjum vähenes ca 50% võrra. Kahjuks on palju ka sellist, mis paljastas Soome üksuse juhtimise massiivsed vead. Kõik PRFoodsi tänased probleemid on seotud Soome üksuse suurte juhtimisvigadega perioodil 2020-2021. Tänasega on lõpule viidud 100% Soome kogu juhtkonna ja kõikide võtmeisikute vahetus, mida alustasime suvel ning tehtud otsus eriti kahjumliku Kokkola tehase sulgemiseks. Antud tegevus tagab, et meie kasumlikkus taastub 2022 aastal.

Koroonakriis kiirendas Soome üksuste nõrkuse avaldumist ning kahjuks ei soovinud eelmine juhtkond tunnistada oma eksimust ning viia läbi muutusi. Tunnistus selle kohta, et oleme õigel teel õigete inimestega, kes liitusid Soome üksusega sügisel, on asjaolu, et lõpuks oleme oktoobrist alates kasumis ka Soomes: oktoobri EBITDA oli Heimon Kala Oy-s 28 tuhat eurot ning paranemine eelmise aasta oktoobriga võrreldes oli ca 270 tuhat eurot. Soome üksus põhjustas ka likviiduskriis ettevõttes, mida lahendame käesolevas kvartalis tänu kalakasvastuse suurepärastele tulemustele ning kalakasvatusest kala realiseerimisel vabanevale rahavoole.

Tänu Soome uue juhtkonna poolt oktoobris ja novembris läbi viidud tooteportfelli hinnastamise ning tootmise korraldamisele oleme vabanenud kõigist kahjumlikest toodetest Soomes ning on kinnitatud hinnatõusud ning müügitõus kõikides kategooriates. Arvestades tormilisi aegu Soomes, proovime anda investoritele regulaarsemalt infot Soome üksuse tegevusest.

Väga tublilt tegutsesid meie Suurbritannia üksus, kes isegi peale ühekordseid kulusid suutis täita EBITDA eesmärgi summas 172 tuhat eurot. Eesti EBITDA oli veel miinuses ca 150 tuhande euroga esimeses kvartalis tänu kahjumlikule Soome müügile.

Soome üksuse juhtimise allakäik jätkus veel suvel kuna kallinenud tooraine olukorras tootmise piiramise asemel hoopis suurendati kahjumlikku tootmist, mis tekitas 880 tuhande euro suuruse EBITDA kahjumi. Kalakasvatus on tänu suurenenud kasvatusmahule ning oluliselt tõusnud kalahinnale tegemas käesolevas kvartalis väga head tulemust. Kalakasvastuse EBITDA võinuks olla veel suurem, kuid otsustasime, et Rootsi kasvatusest kala väljavõtmine tingitud suve väiksemast juurdekasvust jääb 2022 esimesse kvartalisse. Arvestades, et talvel on värske kala hind ka kõrgem kui sügisel on antud otsus majanduslikult põhjendatud. Samas vähendab see meie rahavoogu käesolevas kvartalis ca 1,5 miljoni euro võrra, mis liigub edasi järgmisse aastasse.

Oleme järginud oma varasemalt kinnitatud tegevuskava kriisist väljumisel:

Vähedada ettevõtte laenukoormust pankade ees: rahavoog finantseerimisest oli -1,5 miljonit eurot. Restruktureerida täielikult Soome üksus, sealhulgas võimalusel kas müüa või sulgeda kahjumlikud tegevused. Ellimineerida Soome müügist kõik madalamarginaalsed tooted: eesmärk on saavutatud selle kalendriaasta lõpuks. Suurendada jaekaubanduse osakaalu UK, EL turgudel, sh koduturul Eestis: eesmärk saavutatud kõikides riikides va Soomes.. Kontserni strateegiline fookus on kalakasvatusel, kui valdkonnal, mis on suutnud igal aastal olla kasumlik. Kontserni eesmärk on saavutada aastaks 2023 kalakasvatuse maht 10 000 tonni, mis peaks andma käivet ca 45-50 miljonit eurot aastas: Rootsi kasvatustest eeldame täiendavat biomassi 2022 sügiseks 1 500-1 700 tonni.

Ettevõtte finantstabiilsus ei ole lihtne. Samas peame arvestama, et 11 miljoni euro ulatuses võlakirju on võetud John Ross Jr ostmistehingu refinantseerimiseks ning John Ross Jr tulemused pole oluliselt kannatanud koroona tõttu, ettevõtte rahavoog on väga tugev ning ettevõte maksab regulaarselt dividende emaettevõttele, seega on olukord aktsepteeritav. John Ross Jr käesoleva finantsaasta EBITDA peaks olema samal tasemel, mis oli koroona-eelsel ajal. Kalakasvatus nõuab pikaajalist kapitali kalasööda ostmiseks, millega tegeleme. Eelmisel aastal olime sunnitud vähendama oluliselt käibekapitalis võõrvahendeid, mis tekitas omakorda pingelise olukorra tegevuse rahastamisel. Oleme vähendanud käibekapitali osakaalu tavaoperatsioonides, vähendades meie laojääke. Kõige olulisem on taastada kiiresti ettevõtte kasumlikkus vähendatud käibe olukorras ning likvideerida kahjumlikud üksused.

Olles karastunud nüüd juba teist aastat kestvas koroona-kriisis, teame, et jääda lootma välisele toele, ei ole jätkusuutlik ning kõik rasked otsused tuleb teha varem kui hiljem. Meie õnneks on kalaturg alanud aastal palju tugevam ning ennustatav ning nõudlus meie toodete järgi kasvav.

VÕTMENÄITAJAD

KASUMIARUANNE

mln EUR 3kv 2021 2kv 2021 1kv 2021 4kv 2020 3kv 2020 2kv 2020 1kv 2020 4kv 2019 Müügitulu 14,2 14,7 14,2 17,0 12,7 15,1 18,5 25,4 Brutokasum 0,8 0,3 0,9 2,5 1,2 0,7 2,0 4,3 EBITDA äritegevusest -0,8 -1,0 -0,5 0,6 -0,3 -0,4 0,0 2,1 EBITDA 0,0 -0,7 -0,7 0,7 -0,5 -0,4 -0,9 1,4 EBIT -0,7 -1,4 -1,4 0,0 -1,1 -1,0 -1,4 0,7 EBT -0,6 -1,6 -1,8 -0,1 -1,4 -1,2 -1,8 0,6 Puhaskasum (-kahjum) -0,7 -1,7 -1,8 -0,2 -1,4 -1,3 -1,7 0,5 Brutomarginaal 5,4% 2,1% 6,6% 14,9% 9,4% 4,6% 10,8% 17,0% Äritegev. EBITDA marginaal -5,5% -7,0% -3,5% 3,4% -2,6% -2,6% 0,1% 8,4% EBITDA marginaal -0,1% -4,8% -5,3% 4,1% -3,8% -2,6% -4,6% 5,3% EBIT marginaal -4,7% -9,3% -9,9% 0,2% -8,8% -6,4% -7,8% 2,9% EBT marginaal -4,6% -10,8% -12,5% -0,6% -11,3% -8,1% -9,8% 2,2% Puhaskasumi marginaal -5,2% -11,6% -12,5% -1,2% -11,3% -8,4% -9,2% 2,0% Tegevuskulude suhtarv 16,3% 15,4% 15,6% 15,6% 18,2% 13,9% 14,3% 12,5%

BILANSS

mln EUR 30.09.2021 30.06.2021 31.03.2021 31.12.2020 30.09.2020 30.06.2020 31.03.2020 Netovõlgnevus 24,2 20,9 21,4 21,9 21,5 20,7 17,0 Omakapital 14,9 15,8 17,6 18,6 18,5 19,8 21,6 Käibekapital -2,6 -2,9 -5,0 -3,9 -4,4 -4,0 -2,5 Varad 56,0 55,3 54,5 57,5 57,4 57,1 56,9 Likviidsuskordaja 0,9x 0,9x 0,8x 0,8x 0,8x 0,8x 0,9x Omakapitali suhtarv 26,7% 28,6% 32,4% 32,4% 32,3% 34,7% 37,9% Finantsvõimendus 61,8% 56,9% 54,9% 54,0% 53,7% 51,1% 44,0% Võlakordaja 0,7x 0,7x 0,7x 0,7x 0,7x 0,7x 0,6x Netovõlg / EBITDA äriteg -14,3x -16,9x -55,3x 160,0x 12,8x 7,5x 5,3x Omakapitali tootlus -26,7% -28,7% -23,8% -21,9% -7,0% -9,1% -5,7% Varade tootlus -7,9% -9,1% -8,4% -7,8% -2,4% -3,2% -2,1%

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

Tuhandetes eurodes 30.09.2021 30.09.2020 30.06.2021 VARAD Raha ja ekvivalendid 748 1 091 2 500 Nõuded ja ettemaksed 3 231 3 232 3 512 Varud 5 638 8 746 5 691 Bioloogilised varad 7 746 5 423 4 795 Käibevara kokku 17 363 18 492 16 498 Edasilükkunud tulumaksuvara 38 54 38 Pikaajalised finantsinvesteeringud 305 232 302 Materiaalne põhivara 14 897 16 006 15 300 Immateriaalne vara 23 368 22 606 23 460 Põhivara kokku 38 608 38 898 39 100 VARAD KOKKU 55 971 57 390 55 598 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL Intressikandvad kohustused 6 521 10 322 7 325 Võlad ja ettemaksed 13 219 12 385 12 124 Sihtfinantseerimine 207 212 207 Lühiajalised kohustused kokku 19 947 22 919 19 656 Intressikandvad kohustused 18 411 12 261 17 561 Võlad ja ettemaksed 0 900 0 Edasilükkunud tulumaksukohustus 1 996 1 934 1 861 Sihtfinantseerimine 695 833 746 Pikaajalised kohustused kokku 21 102 15 928 20 168 KOHUSTUSED KOKKU 41 049 38 847 39 824 Aktsiakapital 7 737 7 737 7 737 Ülekurss 14 007 14 198 14 007 Oma aktsiad -390 -390 -390 Kohustuslik reservkapital 51 51 51 Realiseerimata kursivahed 447 -397 559 Jaotamata kasum (kahjum) -7 641 -3 056 -6 723 Ettevõtte aktsionäridele kuuluv osa 14 211 18 143 15 241 Mittekontrolliv osalus 711 400 533 OMAKAPITAL KOKKU 14 922 18 543 15 774 OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU 55 971 57 390 55 598

Konsolideeritud koondkasumiaruanne



Tuhandetes eurodes 3k 2021/2022 3k 2020/2021 Müügitulud 14 207 12 737 Müüdud kaupade kulu -13 433 -11 537 Brutokasum 774 1 200 Tegevuskulud -2 309 -2 322 Turundus- ja müügikulud -1 581 -1 558 Üldhalduskulud -728 -764 Muud äritulud/-kulud 51 91 Bioloogiliste varade ümberhindlus 820 -94 Ärikasum (-kahjum) -664 -1 125 Finantstulud/-kulud 16 -309 Maksustamiseelne kasum (-kahjum) -648 -1 434 Tulumaks -92 -4 Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum) -740 -1 438 Aruandeperioodi puhaskasumi (-kahjum) jaotus: emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa -918 -1 402 Väikeaktsionäridele kuuluv osa 178 -36 Aruandeperioodi puhaskasumi (-kahjum) kokku -740 -1 438 Muu koondkasum (-kahjum), mida võib hiljem klassifitseerida kasumiaruandesse: Valuutakursi vahed -112 -31 Kokku koondkasum (-kahjum) -852 -1 469 Aruandeperioodi koondkasumi (-kahjum) jaotus: emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa -842 -1 433 Väikeaktsionäridele kuuluv osa -10 -36 Aruandeperioodi koondkasum (-kahjum) kokku -852 -1 469 Tava puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (EUR) -0,02 -0,04 Lahustatud puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (EUR) -0,02 -0,04

