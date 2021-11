Ökat antal aktier och röster i Kinnevik

English Swedish

Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") meddelade idag att per den 30 november 2021 uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 278.697.215, och det totala antalet röster i bolaget uppgår till 582.496.103.

Ökningen beror på en nyemission av 853.550 omvandlingsbara, efterställda, incitamentsaktier av serierna C 2021 och D 2021, som i enlighet med vad som beslutades av extra bolagsstämman i oktober 2021 har överlåtits till deltagare i Kinneviks långsiktiga aktieincitamentsprogram 2021. Under november har Kinnevik även löst in 76.900 omvandlingsbara, efterställda incitamentsaktier som innehafts av före detta deltagare i Kinneviks långsiktiga incitamentsprogram som antogs av årsstämman 2019 respektive 2020.

Per den 30 november 2021 är aktierna i Kinnevik fördelade i två stamaktieserier och tio incitamentsaktieserier enligt följande:

33.755.432 stamaktier av serie A med tio röster vardera och 242.153.584 stamaktier av serie B med en röst vardera, och

297.258 incitamentsaktier av serie G 2018, 39.158 incitamentsaktier av serie D 2019, 113.292 incitamentsaktier av serie E 2019, 113.292 incitamentsaktier av serie F 2019, 379.312 incitamentsaktier av serie G 2019, 53.242 incitamentsaktier av serie C1 2020, 309.480 incitamentsaktier av serie C2 2020, 629.615 incitamentsaktier av serie D 2020, 426.775 incitamentsaktier av serie C 2021, och 426.775 incitamentsaktier av serie D 2021, samtliga med en röst vardera (varav Kinnevik i eget förvar innehar 9.975 incitamentsaktier av serie C 2021 och 9.975 incitamentsaktier av serie D 2021).

Denna information är sådan som Kinnevik AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande, genom nedanstående kontaktpersons försorg, den 30 november 2021 kl. 08:00 CET.

För ytterligare information, besök www.kinnevik.com eller kontakta:

Torun Litzén, Informations- och IR-chef

Telefon +46 (0)70 762 00 50

Email press@kinnevik.com

