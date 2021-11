English Swedish

Stockholm 30 november, 2021

Immunicum och PCI Biotech tillkännager förlängning av sitt forskningssamarbete med att utforska nya behandlingar med cancervaccin

Immunicum AB (publ; IMMU.ST), ett biofarmaceutiskt företag fokuserat på svårbehandlade solida tumörer och förebyggande av canceråterfall, och PCI Biotech Holding ASA (OSE: PCIB), ett biofarmaceutiskt företag fokuserat på cancer med en unik teknologi för intracellulärt upptag av antigen via fotokemisk internalisering, tillkännagav idag en förlängning av det nuvarande samarbete.

De bägge företagen forskar gemensamt på möjligheten att övervinna nuvarande hinder inom cancerimmunterapi genom att introducera tumöroberoende immunologiska mål-antigen (immune targets) i tumörens mikromiljö, i kombination med vaccination eller adoptiv immunterapi. Det så kallade tumöroberoende antigenkonceptet, som har uppfunnits av Immunicum, kan dra nytta av PCI Biotechs:s teknologi för fotokemisk internalisering av antigen. Efter positiva resultat från initiala in vitro-experiment, under vilka internaliseringsdelen av kombinationsbehandlingen har optimerats, har företagen beslutat att gå vidare för att utvärdera det nya terapeutiska konceptet i djurmodeller. Medan de första experimenten utfördes av Immunicum, kommer denna ytterligare utvärdering in vivo att utföras av PCI Biotech i deras anläggningar i Oslo.

I en kommentar till tillkännagivandet säger PCI Biotechs VD, Per Walday: ”Resultaten av vårt samarbete är uppmuntrande och stödjer förmågan hos fimaVACCs plattformsteknologin att förstärka immunsvaret. Vi är engagerade i detta samarbete och ser fram emot nästa serie experiment i djurmodeller, som syftar till att generera data som kan bana väg för ett potentiellt gemensamt utvecklingsprogram."

Erik Manting, VD för Immunicum tillägger: "På Immunicum studerar vi kontinuerligt nya immunterapimetoder för svårbehandlade solida tumörer och vi vill komma förbi begränsningarna hos befintliga cancerterapier. I samarbetet med PCI Biotech kombineras respektive bolags kunskap och teknologibas i syfte att designa potentiella nya terapeutiska koncept. Vi ser fram emot att främja samarbetet genom in vivo-studier som ett viktigt nästa steg."

