Ændringer i ledelsen i investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket A/S

Christina Larsen har meddelt bestyrelsen, at hun har besluttet at forlade sin stilling som administrerende direktør for Fundmarket A/S, der er investeringsforvaltningsselskab for investeringsforeningen PortfolioManager, med virkning fra 28. februar 2022. Bestyrelsen vil nu indlede søgningen efter en ny administrerende direktør.

Desuden meddeles det, at bestyrelsen pr. 29. november 2021 har konstitueret sig med bestyrelsesmedlem Peter Ott som formand for bestyrelsen, mens Henrik Priergaard, Claus Jørgensen og Peter Dinesen fortsætter som menige medlemmer af bestyrelsen.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til bestyrelsesformand Peter Ott, telefonnr. +45 51 37 72 08.