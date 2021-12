Atos et Siemens accompagnent le Maroc dans la gestion intelligente de son réseau électrique

English French





L’Office National de l’Electricité et de l’Eau du Maroc initie un ambitieux projet de transformation avec Atos et Siemens

Casablanca, Maroc et Paris, France – Le 1er décembre 2021 – Atos , Siemens et l’Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable du Maroc (ONEE) annoncent leur collaboration au sein d’un large projet de gestion intelligente du réseau électrique local (« smart grid »). Atos et Siemens travaillent à la mise en place d’une plateforme de comptage intelligent d’électricité qui permettra à ONEE de prendre le contrôle des données collectées par plus de 100,000 compteurs intelligents qui seront installés à travers le pays – et d’ainsi optimiser la consommation énergétique et le pilotage du réseau national tout en répondant aux besoins énergétiques croissants du Maroc.

L'ONEE, qui soutient la transition énergétique du Maroc depuis 2012, avait besoin d'un système d'exploitation de réseau évolutif, alors que le déploiement de compteurs électriques intelligents modifie les modèles opérationnels et commerciaux des services publics.

Le projet s’inscrit dans le cadre du programme national " Énergie propre et efficacité énergétique " et comprend l’implémentation de la plateforme de gestion des données de compteurs EnergyIP ® de Siemens qui permet d’exploiter les données récoltées de manière automatisée, de sensibiliser les utilisateurs finaux à leur consommation d’énergie et de générer un flux de revenus plus sécurisé. Les experts d’Atos se chargeront des travaux relevant des infrastructures informatiques et de la sécurité et veilleront à la cohérence de l'ensemble des solutions techniques. Ils superviseront également le pilotage du contrat, les prestations locales, ainsi que l’accompagnement à la conduite du changement.

Ce nouveau système sophistiqué de gestion de l'énergie est doté des fonctionnalités nécessaires pour répondre aux besoins d'un réseau en permanente évolution et permet d’accompagner les initiatives nationales de transformation digitale. Pour Atos et Siemens, il s’agit du plus grand projet conjoint de smart grid en Afrique. Celui-ci reflète les stratégies des deux partenaires qui ont à cœur de soutenir les approches environnementales de leurs clients.

« Nous sommes ravis d’accompagner l’Office National de l’Electricité et de l’Eau du Maroc dans sa démarche de transformation, en collaboration avec notre partenaire stratégique Siemens. Avec plus de 40 ans d’expérience dans le domaine de l’énergie et un engagement sans cesse renouvelé en faveur de la décarbonation des activités de ses clients, Atos est prêt à exploiter pleinement l'expertise de son centre de compétences et de transformation ‘NetZero’ pour soutenir l’évolution du réseau électrique marocain, au bénéfice de l’ensemble des citoyens. Nous sommes heureux de soutenir la gestion intelligente du réseau et d'aider le Maroc à optimiser sa consommation d'énergie. » précise Giuseppe di Franco, Directeur des activités Ressources & Services chez Atos.

« Notre solution EnergyIP, ici mise en œuvre avec notre partenaire stratégique Atos, aidera l’ONEE à exploiter pleinement les données de consommation d'électricité et à optimiser la gestion globale du réseau national. Notre technologie soutiendra la transformation numérique de l'ONEE et servira de base aux futures évolutions technologiques. Nous sommes fiers de faire partie de ce changement et d’apporter plus d'intelligence au réseau électrique marocain, ainsi que de soutenir le pays sur la voie d'un avenir énergétique plus durable et à faible émission de carbone. » ajoute Sabine Erlinghagen, CEO Digital Grid chez Siemens Smart Infrastructure.

À propos d’Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec 107 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de plus de 11 milliards d’euros. Numéro un européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 71 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos s’engage à fournir des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris et fait partie des indices CAC 40 ESG et Next 20.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

À propos de Siemens

Siemens Smart Infrastructure (SI) développe des infrastructures intelligentes et évolutives pour le monde d’aujourd’hui et de demain. SI répond aux défis de l’urbanisation et du changement climatique en connectant les systèmes d’énergie, les bâtiments et les sites industriels grâce à un portefeuille complet et unique de produits, systèmes, solutions et services, de la production jusqu’à la consommation d’énergie. Dans un monde toujours plus digital, SI accompagne ses clients dans leur développement et participe au progrès de la société tout en contribuant à la protection de la planète : « SI creates environments that care ». Siemens Smart Infrastructure, dont le siège est localisé à Zoug (Suisse), compte 72 000 salariés dans le monde.

Siemens France Holding est une filiale de Siemens AG, groupe technologique de dimension mondiale. Depuis 170 ans en France, le nom de Siemens est synonyme de performance technique, d’innovation, de qualité et de fiabilité. Siemens opère dans les domaines des infrastructures intelligentes pour les bâtiments, la production d’énergie décentralisée, l’automatisation et de la digitalisation dans l’industrie manufacturière et l’industrie des procédés. Siemens œuvre à la convergence du monde numérique et du monde réel au profit de ses clients et de la société dans son ensemble. Par ailleurs, Siemens Mobility, est un fournisseur majeur de solutions de mobilité intelligente pour le transport de passagers et de marchandises. Avec sa filiale cotée en bourse Siemens Healthineers AG, dans laquelle le groupe détient une participation majoritaire, l’entreprise est également un fournisseur de premier plan de solutions et de services destinés au secteur de la santé. En outre, Siemens détient une participation minoritaire dans Siemens Energy, acteur majeur dans le transport, la distribution et la production d’énergie qui a été introduit en bourse le 28 septembre 2020.

Avec 6 000 collaborateurs, 6 sites industriels et 15 sites de R&D et d'ingénierie, et plus de 40 agences locales, Siemens France s’engage activement dans les filières stratégiques pour l’industrie française. Au 30 septembre 2020, date de clôture du dernier exercice, Siemens France a enregistré, au titre de ses activités poursuivies, un chiffre d’affaires de 1,8 milliard d’euros. Pour de plus amples informations, retrouvez-nous sur Internet à l’adresse : www.siemens.fr.

