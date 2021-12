La Croix-Rouge canadienne encourage les gens qui ont dû évacuer leur résidence principale en C.-B. à s’inscrire en ligne, par téléphone ou en personne

English French

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 01 déc. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Croix-Rouge canadienne travaille en étroite collaboration avec les responsables de la communauté et tous les paliers du gouvernement pour répondre aux besoins immédiats et émergents des personnes éprouvées par les inondations et les événements météorologiques extrêmes en Colombie-Britannique.



Grâce au soutien du gouvernement de la Colombie-Britannique et à la générosité de la population canadienne, la Croix-Rouge canadienne a jusqu’à maintenant versé plus de 5,8 millions de dollars aux ménages admissibles touchés par les inondations et les événements météorologiques extrêmes dans la province.



La Croix-Rouge canadienne verse un montant unique d’aide financière aux personnes qui ont dû évacuer leur résidence principale en raison des inondations et autres événements météorologiques extrêmes survenus dans la province entre le 14 et le 16 novembre.



Toutes les personnes qui ont dû évacuer leur résidence principale en Colombie-Britannique sont invitées à s’inscrire par l’un des trois moyens suivants :

Sur le portail en ligne accessible à partir du site www.croixrouge.ca ;

; Par téléphone en composant le 1 800 863-6582 entre 8 h et 20 h (HNP);

entre 8 h et 20 h (HNP); En personne à l’un des endroits indiqués sur le site www.croixrouge.ca.

Les personnes qui se sont déjà inscrites auprès des services d’urgence de la Colombie-Britannique (British Columbia Emergency Support Services — ESS) ou qui restent présentement chez des proches sont également encouragées à s’inscrire auprès de la Croix-Rouge. L’inscription auprès de la Croix-Rouge canadienne permet de s’assurer que les personnes sinistrées peuvent être jointes pendant l’évacuation et reçoivent des renseignements sur les services et l’aide que la Croix-Rouge pourrait leur offrir pendant cette période difficile.

Les Canadiennes et Canadiens qui souhaitent faire un don au Fonds de secours : inondations et événements météorologiques extrêmes en Colombie-Britannique peuvent le faire en visitant le site www.croixrouge.ca, en composant le 1 800 418-1111 ou en textant ROUGE au numéro 45678.

Du 17 novembre au 26 décembre 2021, le gouvernement du Canada et la province de la Colombie-Britannique jumelleront tous les dons versés par des personnes et des entreprises. Durant cette période, chaque dollar versé au profit des personnes éprouvées par les inondations et événements météorologiques extrêmes en vaudra trois.

Pour découvrir des ressources sur le rétablissement à la suite d’un sinistre et des moyens de composer avec une situation éprouvante, visitez le site www.croixrouge.ca.

CITATION

« C’est grâce à la générosité de la population du Canada que la Croix-Rouge canadienne peut porter secours aux personnes touchées par ces inondations dévastatrices. Nous savons que pour beaucoup de gens, le rétablissement prendra du temps, et nous nous engageons à les aider à se relever de cette épreuve. »

– Pat Quealey, vice-président de la Croix-Rouge canadienne en Colombie-Britannique et au Yukon

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES

@CroixRouge_Qc | facebook.com/CroixRougeQuebec | croixrouge.ca/blogue

Demandes de renseignements sur les dons faits à la Croix-Rouge : ComptezSurNous@croixrouge.ca ou 1 800 418-1111

À PROPOS DE LA CROIX-ROUGE CANADIENNE

Que ce soit ici ou à l’étranger, la Croix-Rouge canadienne s’assure d’être auprès de la population avant, pendant et après une catastrophe. Membre du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qui est composé de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, du Comité international de la Croix-Rouge et de 192 Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, la Croix-Rouge canadienne a pour mission d’aider les personnes et les communautés dans le besoin au Canada et dans le monde et de renforcer leur résilience.

RELATIONS AVEC LES MÉDIAS

Ligne de relations avec les médias en Colombie-Britannique : 1 604 709-6747