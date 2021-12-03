Certara 宣布两项重要人事任命，中国团队发展壮大

新泽西州普林斯顿, Dec. 03, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 日快讯。全球生物模拟科技行业巨头 Certara, Inc.（纳斯达克股票代码：CERT）今日宣布任命李改玲博士为高级副总裁兼中国区首席科学官，并任命张静为监管科学业务发展部总监。Certara 上海办事处的这两项人事任命旨在为中国生物制药公司提供更多本地支持，将进一步推动公司在全球不断向前发展。



“我非常高兴李博士和张静能够加入Certara，”Certara综合药物研发部总裁Patrick F. Smith博士说，“这两位同仁在中国生物制药行业的丰富经验，不但能够帮助Certara巩固在该地区现有的客户关系，还能帮助公司拓展新的合作。”

李改玲博士拥有逾 25 年的行业经验，长期在全球制药公司与中国的生物技术公司领导管理转化医学以及早期和晚期临床开发项目。作为临床药理学和定量药理学领域最佳实践与监管政策方面颇具影响力的专家，李改玲博士将负责领导 Certara在中国的科学团队，与客户和药品监督管理部门的合作与交流。李博士加入Certara前曾在强生公司担任高级总监、临床药理学中国区主管十多年。她早年就读于北京大学，先后获应用化学专业学士和硕士学位，毕业后留校担任助理教授，并在荷兰莱顿大学获得药理学博士学位。

“我十分荣幸能够加入 Certara，目前中国生物制药行业拥抱创新，生物技术投资也在蓬勃发展，” 李改玲博士说，“我期待能够向客户展示行业领先的专业知识与技术驱动型解决方案，助力中国的新药创新， 帮助确立 Certara在中国市场的领先地位。”

张静在监管服务、临床运营和技术平台方面拥有逾 15年的经验。对于推进面向大中华区临床机构、大型制药公司和生物技术公司的数据管理与商业解决方案，她有着深厚的专业知识。在她的职业生涯中，她与中国的生物制药客户建立并保持了良好的合作关系，成绩斐然。此前，张静曾担任 Parexel 业务发展部总监，负责领导跨职能团队协调和部署战略客户计划。张静拥有英语和护理学双学位。

“我很高兴能够加入Certara这样锐意进取、敢于创新的公司，” 张静说，“我急切希望与这个了不起的团队和衷共济，共同提升Certara在中国和亚太地区的商业影响力。”

关于Certara

Certara利用生物模拟软件和技术加速药物开发，革新传统药物的发现和开发。Certara的客户覆盖全球61个国家和地区的1650多家生物制药公司、领先学术机构和主要监管机构。