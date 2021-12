PHARMAGEST INTERACTIVE : Nouvelle direction générale

English French

Villers-lès-Nancy, le 03 décembre 2021 - 18h00 (CET)

COMMUNIQUE DE PRESSE

Nouvelle direction générale

Denis SUPPLISSON sera proposé à la nomination en tant que Directeur Général du Groupe Pharmagest

Jean-Michel MONIN sera nommé Directeur de la Division Solutions Pharmacie Europe

Damien VALICON sera nommé Directeur du Pôle Pharmacie France.





Le Groupe Pharmagest (coté sur Euronext Paris™ - Compartiment A - ISIN : FR 0012882389) annonce aujourd’hui que Dominique PAUTRAT quittera ses fonctions de Directeur Général du Groupe Pharmagest, pour prendre la Présidence du Directoire de La Coopérative WELCOOP, maison-mère du Groupe Pharmagest, à compter du 22 avril 2022. Il conservera son mandat d’Administrateur au sein du Conseil d’Administration du Groupe Pharmagest.

Le Président du Conseil d’Administration, Thierry CHAPUSOT, a proposé au Conseil d’Administration, réuni le 03 décembre 2021, les nominations suivantes :

Denis SUPPLISSON, actuel Directeur Général Délégué et Directeur de la Division Solutions Pharmacie Europe, la fonction de Directeur Général du Groupe Pharmagest, en remplacement de Dominique PAUTRAT, à compter du 22 avril 2022.





Jean-Michel MONIN, actuellement Directeur du Pôle Pharmacie France, pour prendre la suite de Denis SUPPLISSON à la direction de la Division Solutions Pharmacie Europe à compter du 22 avril 2022.





Damien VALICON rejoindra le Groupe Pharmagest le 10 janvier 2022 pour prendre la suite de Jean-Michel MONIN au poste de Directeur du Pôle Pharmacie France.





Ces propositions de nominations seront soumises au vote du Conseil d’Administration du Groupe Pharmagest qui se réunira à cet effet en mars 2022.

Monsieur Denis SUPPLISSON, 52 ans, Linkedin - A débuté sa carrière en 1991 chez Pharmagest Inter@ctive en tant que Responsable Technique, puis Responsable du Service Clients de la Région Centre. Il rejoint le siège de l’entreprise en 2002 pour y développer et diriger le Service Clients au niveau national. En 2005, suite à l’absorption de CIP par Pharmagest Inter@ctive, il quitte Nancy pour Lorient d’où il participe à la fusion des méthodes et process du Groupe.

De retour au siège à Nancy en 2009, Denis SUPPLISSON devient Directeur du Pôle Pharmacie France puis est nommé Directeur de la Division Solutions Pharmacie Europe en janvier 2010. La même année, il est nommé Directeur Général Délégué du Groupe Pharmagest et devient membre du Conseil d’Administration en 2013. Il prendra la Direction Générale du Groupe Pharmagest en avril 2022.

Monsieur Jean Michel MONIN, 53 ans, LinkedIn - Diplômé de Sciences Politiques (IEP Grenoble) et d’un Master de Management (Kedge Business School), il débute sa carrière dans le conseil en stratégie au sein de cabinets spécialisés internationaux tels que EY. En 2000, il s’engage dans le Software avant de rejoindre en 2008 Cegid pour y piloter des projets de transformation opérationnelle et une Business Unit dédiée aux solutions de gestion pour les PME. Il créé et dirige la Fondation Cegid pour l'accélération de startups du secteur digital. Il rejoint le Groupe Pharmagest en 2017 à la direction du Pôle Pharmacie France. Il prendra la Direction de la Division Solutions Pharmacie Europe en avril 2022.

Monsieur Damien VALICON, 51 ans, LinkedIn - Multi-entrepreneur, il a par ailleurs occupé différentes fonctions de directions commerciales dans la distribution de matériels et solutions médicales notamment pour Trophy Radiologie. Depuis 2001, il a occupé des postes de directions générales pour le compte de fournisseurs de solutions pour la santé et d'éditeurs de logiciels. En 2011, il prend la direction du Business Development d’AxiSanté, filiale du groupe allemand CompuGroup Medical. En 2014, il est nommé Directeur Général de Julie Solutions, filiale du Groupe Américain Henry Schein avant de revenir chez Compugroup Medical Solutions en tant que Directeur Général CompuGroup Medical Solutions. Damien VALICON rejoindra le Groupe Pharmagest le 10 janvier 2022 pour prendre la suite de Jean-Michel MONIN au poste de Directeur du Pôle Pharmacie France.

A propos du Groupe Pharmagest :

Avec plus de 1.200 collaborateurs « Citoyens de la santé et du bien-être », le Groupe Pharmagest est leader de solutions informatiques de Santé en Europe, au travers de solutions et services innovants à destination des professionnels de santé garantissant l’efficience du système de santé et l’amélioration du parcours de soins des patients.

Acteur structurant de l’offre de soins et de la coordination ville-hôpital, le Groupe est présent en France, en Italie, en Belgique, au Luxembourg et en Grande-Bretagne. Le Groupe Pharmagest développe aujourd’hui la première plateforme de santé, écosystème unique en France et en Europe, qui met le meilleur de la technologie au service de l’humain.

