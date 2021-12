Pour une sixième année de suite, Allstate du Canada s’associe à l’Opération boîtes à chaussures pour soutenir les femmes touchées par l’itinérance

MARKHAM, Ontario, 06 déc. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- En cette période des Fêtes, Allstate du Canada, compagnie d’assurance (« Allstate du Canada ») est fière d’annoncer qu’elle poursuivra, pour une sixième année de suite, son partenariat avec l’Opération boîte à chaussures, qui vient en aide aux femmes en situation d’itinérance au pays. Cet organisme amasse des boîtes à chaussures remplies de cadeaux et d’articles essentiels, souvent accompagnés de messages ou de vœux personnalisés, et les distribue à des femmes dans le besoin. Dans le cadre de ce partenariat, Allstate s’engage à doubler les dons faits sur le site Internet de l’Opération boîtes à chaussures du 6 au 12 décembre 2021, jusqu’à un maximum de 25 000 $ pour l’ensemble des dons.



« Nos partenariats avec des entreprises comme Allstate du Canada nous aident à obtenir du soutien et à nous rapprocher de notre vision d’un monde où toutes les femmes sont prises en compte, valorisées et traitées avec dignité et compassion, déclare Lesley Hendry, directrice générale de l’Opération boîte à chaussures. C’est un honneur de collaborer avec Allstate du Canada pour une sixième année et de contribuer à rendre la période des Fêtes un peu plus radieuse pour les femmes sans abri en leur communiquant qu’elles ne sont pas seules. »

La collecte annuelle de boîtes à chaussures remplies de cadeaux de l’Opération boîtes à chaussure bat son plein dans de nombreuses régions du Canada. De plus, l’organisation continue de recueillir des dons en argent et des cartes-cadeaux pour ceux qui préfèrent contribuer virtuellement. Ces « cadeaux virtuels » seront distribués par des bénévoles dans le respect des mesures sanitaires et permettront aux femmes qui les reçoivent de les échanger contre des produits dont elles ont besoin. Au cours des cinq dernières années, Allstate du Canada et ses employés ont contribué à fournir plus de 65 000 boîtes à chaussures pour aider des femmes itinérantes aux quatre coins du pays.

« L’entraide communautaire fait partie intégrante de notre culture, souligne Ryan Michel, président et chef de la direction d’Allstate du Canada. En tant qu’entreprise socialement responsable, nous considérons qu’il est important plus que jamais, avec la pandémie qui se poursuit, de faire notre part pour aider les plus démunis. L’Opération boîte à chaussures fait un travail incroyable et nous sommes là pour l’appuyer. »

Dans le cadre de sa stratégie de responsabilité sociale, Allstate du Canada vise à bâtir un environnement axé sur l’inclusion, le pouvoir d’agir et l’implication pour aider les gens qui font face à des barrières particulières.

Malgré le passage en mode virtuel, l’Opération boîte à chaussures et Allstate continuent de travailler ensemble pour atteindre un but commun : susciter l’empathie, la gentillesse et la compassion envers les femmes sans-abri, tout en leur faisant comprendre que même si elles se sentent isolées, elles ne sont pas seules.

Pour faire un don, visitez le site Internet de l’Opération boîte à chaussures.

À propos d’Allstate du Canada, compagnie d’assurance

Allstate du Canada, compagnie d’assurance est un chef de file dans le domaine des assurances automobile et habitation; elle offre à ses clients des produits et services de prévention et de protection qui conviennent à toutes les étapes de la vie. Au service des Canadiens depuis 1953, l’entreprise met tout en œuvre pour que non seulement ses clients, mais aussi ses employés soient en bonnes mainsMD, comme en fait foi sa présence au palmarès des Employeurs de choix au Canada pour une neuvième année de suite. Pour en savoir plus sur l’entreprise, visitez le www.allstate.ca. Pour connaître nos conseils relatifs à la sécurité, consultez notre blogue au blogue.allstate.ca.

À propos de l’Opération boîte à chaussures

L’Opération boîte à chaussures est un organisme caritatif enregistré qui recueille et distribue des boîtes à chaussures remplies de cadeaux pour les femmes qui vivent en situation d’itinérance partout au Canada. Elle vise à favoriser l’émergence de communautés sûres, solidaires et inclusives en favorisant les gestes de bienveillance de la part des participants envers les femmes itinérantes. Pour en savoir plus, visitez le site Internet de l’Opération boîtes à chaussures.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec :

Travon Smith

Spécialiste en relations publiques

437-229-1577

tsmith@allstate.ca

Alida Alepian

Capital-Image, au nom d’Allstate du Canada

514-793-9233

aalepian@capital-image.com