La nouvelle version d'Inspire Flex de Quadient offre une expérience client conçue pour un monde digital

English French

La dernière version de la solution cloud hybride apporte plus de 300 améliorations pour donner aux utilisateurs plus de contrôle dans la conception et la diffusion de leurs communications clients multicanales

Quadient (Euronext Paris : QDT), un leader des solutions d’entreprise visant à faire de chaque interaction client – via un canal physique ou digital – une expérience riche et personnalisée, annonce aujourd'hui le lancement de la release 15 (R15) d' Inspire Flex , la solution phare de Quadient pour la gestion des communications clients (CCM) omnicanales. Cette nouvelle version permet à Inspire de passer du statut de technologie CCM à celui d'une solution complète conçue pour améliorer la gestion de l'expérience client (CXM). Inspire Flex R15 s’enrichit de plus de 300 améliorations significatives qui donnent encore plus les moyens à ses utilisateurs de toucher leurs clients où qu'ils soient, en tenant compte des préférences de canal de communication et d’outil de chacun.



Conçue à l’aide des retours clients et d’une veille des attentes du marché, la nouvelle version d’Inspire Flex aide les entreprises à s’adapter à la plus grande mobilité des employés comme de leurs clients. Quadient poursuit sa mission d’apporter toujours plus d’innovation dans sa suite avancée de solutions cloud associant la gestion des communications clients, la cartographie du parcours client, l'automatisation des documents, la gestion du poste clients (AR) et fournisseurs (AP). Inspire Flex est la seule solution CCM d'entreprise entièrement intégrée, qui permet aux professionnels de créer et diffuser des communications client personnalisées et conformes sur tous les canaux à partir d'une plateforme centralisée.

De nombreuses entreprises aujourd’hui conjuguent déjà la puissance et la polyvalence d'Inspire Flex avec les avantages du cloud pour réduire leurs dépenses, améliorer leur retour sur investissement et être plus sereines. Pour les entreprises qui souhaitent passer au cloud mais ne veulent pas gérer l'application ou l'infrastructure, Quadient propose un service d’hébergement (QHMS), pour qu’ils aient accès à la puissance de la dernière version d'Inspire Flex sans avoir à se soucier des complexités techniques de l'exploitation et de la maintenance de l'infrastructure et des applications. En outre, pour aider les entreprises à répondre aux besoins de stockage et d'audit, Inspire Flex s'intègre à Quadient Archive & Retrieval , une solution qui permet d'accéder rapidement et facilement à l’historique des communications et données sur l’ensemble des canaux.

« La dernière version d'Inspire de Quadient continue d’élever l'expérience client à un niveau supérieur, grâce à l'automatisation intelligente des communications », a déclaré Marci Maddox, Directrice de Recherche, Digital Experience Strategies, pour IDC, un groupe mondial de conseil et d'études. « Quadient offre des capacités d’autonomie et d’interaction de premier plan, grâce à une plateforme utilisateur modernisée, une gestion des communications basée sur l’analyse des données et des fonctionnalités conçues pour aider les entreprises à donner à leurs utilisateurs un meilleur contrôle sur leurs contenus et un plus large choix de canaux de diffusion, pour accélérer la création de valeur ».

L'interface utilisateur d'Inspire Flex R15 a été rationalisée et modernisée, pour faciliter l’adoption par de nouveaux utilisateurs et l'analyse d’indicateurs commerciaux clés directement dans la cartographie du parcours client. Cela favorise la prise de décision et la création de communications plus pertinentes. Inspire Flex permet aussi de créer, gérer et mettre en œuvre des circuits de communication sur plusieurs canaux, avec notamment l’envoi de messages à des utilisateurs WhatsApp, étendant ainsi sa portée à plus de 2 milliards de consommateurs. En outre, les utilisateurs peuvent créer des esmails HTML5 multi-formats à l'aide d'une interface « drag-and-drop » avec des composants de conception réutilisables, et vérifier leurs communications dans plus de 100 clients de messagerie différents avec l'intégration de Litmus, un leader de l’email marketing.

Les utilisateurs peuvent aussi accélérer la conception de modèles en important du contenu depuis les dernières versions d'InDesign et de QuarkXpress, et concevoir plus rapidement et simplement des communications dynamiques en exploitant plus de 60 objets de conception parmi les plus populaires de Bootstrap 5, boîte à outils front-end en open source. Enfin, pour des gains plus rapides, les déploiements sur Microsoft Azure et Amazon Web Services bénéficient d‘une intégration simplifiée et approfondie.

« Nous sommes ravis de lancer une nouvelle version d'Inspire Flex et nous savons que nos clients seront tout aussi ravis de voir que leur investissement dans cette solution continue d'être amélioré et protégé par des fonctionnalités qui répondent aux nombreuses façons dont les gens travaillent aujourd'hui », a déclaré Chris Hartigan, Directeur des Solutions d’Automatisation Intelligente des Communications de Quadient. « Ce lancement est une nouvelle preuve de l'engagement de Quadient dans la conception de solutions pensées pour ses utilisateurs, et souligne notre volonté à travers nos solutions de répondre efficacement aux évolutions d’un marché dynamique, au plus près des attentes de nos clients ».

À propos de Quadient®

Quadient est à l’origine des expériences client les plus significatives. En se concentrant sur trois grands domaines d’activité, l’Automatisation Intelligente des Communications, les Consignes Colis automatiques et les Solutions liées au Courrier, Quadient aide quotidiennement des centaines de milliers d’entreprises à construire des liens durables avec leurs clients et à leur offrir une expérience client d’exception, dans un monde où les interactions se doivent d'être toujours plus connectées, personnelles et mobiles. Quadient est cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et fait partie des indices CAC® Mid & Small et EnterNext® Tech 40.

Pour plus d’informations sur Quadient, rendez-vous sur www.quadient.com/fr-FR .

Contacts

Nathalie Labia, Quadient Communication Externe 01 70 83 18 53 n.labia@quadient.com

Pièce jointe