Publicis Groupe lance “Work Your World” sur Marcel

PUBLICIS LANCE “WORK YOUR WORLD” SUR MARCEL

A partir de Janvier 2022, tous les collaborateurs de Publicis

pourront travailler pendant 6 semaines chaque année depuis n’importe quel pays





Paris, France – 7 décembre 2021 – Publicis Groupe [Euronext Paris FR0000130577, CAC 40] lance « Work Your World », une expérience unique pour tous ses collaborateurs, qui leur permettra de travailler pendant 6 semaines chaque année depuis n’importe quel pays où le Groupe est présent. « Work Your World » apportera une nouvelle flexibilité et de nouvelles opportunités de développement professionnel et personnel. Ce programme sera disponible en janvier 2022 sur la plateforme Marcel et tiendra compte de toutes les règles de sécurité sanitaire en vigueur.

Voir la vidéo interne et la démonstration sur Marcel : Lien

« Chez Publicis, nous avons beaucoup réfléchi à la meilleure manière de tirer parti de ce nouveau monde du travail hybride pour nos collaborateurs. Nous voulons leur proposer une nouvelle manière de travailler plus créative et plus audacieuse, leur offrir de nouveaux horizons et de nouvelles perspectives, même si nous savons que la pandémie n’est pas terminée et que le monde peut se refermer à nouveau. Cette crise aura une fin et nous voulons que chacun puisse avoir une expérience personnelle et professionnelle vraiment unique chez Publicis » a indiqué Arthur Sadoun, Président du Directoire de Publicis Groupe.

"Nos collaborateurs ont fait preuve d'une incroyable ingéniosité malgré les contraintes de la pandémie. Ils méritent de travailler dans une entreprise qui fasse de même. « Work Your World » va permettre à chaque collaborateur de Publicis d’ouvrir encore plus le champ des possibles, grâce à notre présence partout dans le monde, grâce à notre diversité et grâce à Marcel" a déclaré Carla Serrano, global CSO de Publicis Groupe.

A partir de janvier 2022, sur la plateforme Marcel, tous les collaborateurs du Groupe pourront :

D écouvrir toutes les destinati o ns sélectionnées pour eux grâce à l’intelligence artificielle de Marcel , ainsi que des informations sur plus de 100 pays dans lesquels Publicis est présent.





ainsi que des informations sur plus de 100 pays dans lesquels Publicis est présent. Vérifier les dernières mises à jour sur l es conditio ns sanitaires et les réglementations des différentes destinations , afin de prendre les précautions nécessaires avant leur voyage.





, afin de prendre les précautions nécessaires avant leur voyage. T rouver un logement grâce à « Home Swap Home » , ouvert exclusivement à la communauté Publicis, qui permettra d’accueillir d’autres collègues ou d’échanger un logement dans le monde entier.





ouvert exclusivement à la communauté Publicis, qui permettra d’accueillir d’autres collègues ou d’échanger un logement dans le monde entier. E ntre r en contact avec d'autres collaborateurs dans différents pays , grâce aux outils d’intelligence artificielle de Marcel, pour découvrir comment travailler là-bas, le meilleur moment pour s’y rendre et les meilleurs endroits pour y vivre.





, grâce aux outils d’intelligence artificielle de Marcel, pour découvrir comment travailler là-bas, le meilleur moment pour s’y rendre et les meilleurs endroits pour y vivre. Avoir accès 24h/24 à un cen tre d’appel, qui répondra à toutes les questions relatives aux voyages, aux conditions sanitaires, aux visas et autorisations de travailler dans les différents pays.





qui répondra à toutes les questions relatives aux voyages, aux conditions sanitaires, aux visas et autorisations de travailler dans les différents pays. Participer à la communauté Work Your World.





« Work Your World » s'inspire de l'héritage de Publicis et de ses valeurs à travers « Viva La Difference ». Avec cette initiative unique, grâce à la plateforme Marcel, chaque collaborateur aura la chance de découvrir d'autres bureaux, cultures et styles de vie.

Publicis Groupe présentera ce programme en détail lors de son deuxième séminaire « Viva La Différence » sur Marcel en décembre.

