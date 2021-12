English French

Atos signe un accord pour acquérir Cloudreach et renforcer ses capacités en matière de sécurité et de multi-cloud

Paris, France, le 7 décembre 2021 - Atos a annoncé aujourd'hui un accord pour acquérir Cloudreach, une société de services multi-cloud spécialisée dans la migration et le développement d'applications cloud, qui capitalise sur de solides partenariats avec les trois hyperscalers. La société emploie plus de 600 collaborateurs hautement qualifiés dans les technologies du cloud (plateformes, applications et sécurité). Créée en 2009, Cloudreach possède un siège social à Londres et des bureaux aux États-Unis, au Canada, aux Pays-Bas, en Allemagne, en France, en Suisse et en Inde. Son chiffre d'affaires devrait atteindre environ 100 millions d'euros au cours de l'année civile 2021.

Cloudreach est un Premier Consulting Partner d'Amazon Web Services (AWS), un Managed Services Provider (MSP) Microsoft Azure Expert, un partenaire Google Cloud Premier Partner et Google Cloud Security Partner. La société a récemment remporté le prix AWS Consulting Partner of the Year pour le Royaume-Uni et l'Irlande. Elle détient plus de 1000 certifications sur AWS, Microsoft Azure et Google Cloud Platform.

Grâce à cette acquisition, l’expertise de Cloudreach en matière de conseil, de transformation digitale et de création de solutions numériques – à l'aide d'applications cloud, d'analyses de données, ou encore d'apprentissage automatique – sera désormais intégrée au sein de plateformes hybrides et multi-clouds, couplée au savoir-faire d'Atos en matière de cloud hybride, de systèmes SAP HANA, de modernisation des applications, d’environnement de travail connecté, d’Edge Computing, de cybersécurité, ou encore d’IoT.

« La future acquisition de Cloudreach présente un fort potentiel de synergies avec l'expertise d'Atos en matière de cloud, notamment en Europe, et accentuera la valeur de nos dernières acquisitions : Syntel, Maven Wave, Edifixio, et plus récemment VisualBI et AppCentrica. Avec Cloudreach, Atos renforcera son expertise en multi-cloud, et sa position de leader mondial en fourniture de solutions AWS. En outre, en tant que plus grande région de l'entreprise, l’Europe du Nord disposera désormais d'une combinaison puissante pour développer l’étendue et l’efficacité des services numériques à destination de nos clients. » a déclaré Adrian Gregory, co-PDG par intérim d'Atos. « Atos permettra à Cloudreach d'étendre son activité en Amérique du Nord et dans d'autres régions du Groupe. Enfin, Cloudreach s’inscrit parfaitement dans la stratégie d'acquisition de l'entreprise, en renforçant une expertise clé du Groupe au service de l'accélération de sa croissance organique »,

Récemment, Cloudreach et AWS ont signé un accord de collaboration stratégique pour accélérer l'adoption du cloud au niveau mondial. Cet accord entraîne le développement de leur proposition commerciale conjointe, des investissements dans l'innovation logicielle de Cloudreach, l'expansion géographique et le lancement d'une « Talent Academy ».

« Nous sommes ravis d'accompagner Cloudreach vers sa prochaine grande étape, qui consiste à créer toujours plus de valeur pour nos clients en s’appuyant sur le cloud. Le rapprochement avec Atos nous permettra d’accélérer nos partenariats avec Amazon, Microsoft et Google. Atos offre une plateforme internationale d'actifs technologiques et possède une expertise approfondie dans l’accompagnement des clients vers le développement de leurs capacités numériques – le tout à grande échelle et à grande vitesse. Ce rapprochement offrira à nos collaborateurs de nouveaux défis passionnants et des perspectives d’évolution de carrière », a déclaré Brooks Bocherding, PDG de Cloudreach.

La clôture de la transaction est soumise aux approbations réglementaires et est attendue au début du premier trimestre 2022.

***

À propos d’Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec 107 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de plus de 11 milliards d’euros. Numéro un européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 71 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos s’engage à fournir des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris et fait partie des indices CAC 40 ESG et Next 20.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

Contact presse :

Laura Fau | laura.fau@atos.net | +33 6 73 64 04 18 | @ laurajanefau

Pièce jointe