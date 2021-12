København Ø, Dec. 08, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) --

Forventede udbyttesatser for regnskabsåret 2021

De forventede udbyttesatser for regnskabsåret 2021 for Investeringsforeningen ValueInvest er foreløbigt beregnet til de nedenfor anførte tal. De forventede satser er udtrykt i kr. pr. bevis.





ISIN Udbytte (kr. pr. bevis)



ValueInvest Global klasse A



DK0010246396



22,80



ValueInvest Global klasse W



DK0060825057



24,50



Afdeling Japan



DK0010246479



14,10



Det understreges, at de anførte tal for 2021 alene er foreløbige og således kan ændre sig, indtil det endelige regnskab foreligger, og udbytterne er vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 22. april 2022. Afdelingerne forventes at udbetale aconto udbytter i februar 2022.





