Investeringsforeningen ValueInvest Danmark – Prospekt

Opdateret prospekt for Investeringsforeningen ValueInvest Danmark offentliggøres dags dato.

Prospektet er opdateret som følge af, at foreningen har indgået aftaler med Great Dane Fund Advisors A/S om varetagelse af investeringsrådgivning samt markedsføring, som tidligere offentliggjort i fondsbørsmeddelelse af dags dato.

Prospektet er vedhæftet og kan også findes på foreningens hjemmeside www.valueinvestdanmark.dk.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til undertegnede på telefon 3814 6600.

Med venlig hilsen

Niels Erik Eberhard

Direktør

Vedhæftet fil