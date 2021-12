Sharp Électronique du Canada lance deux nouveaux systèmes de gestion des documents monochromes – les MXM1056 et MXM1206

English French

MISSISSAUGA, Ontario, 08 déc. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sharp Électronique du Canada Ltée (SECL), une filiale de Sharp Corporation, a lancé aujourd’hui deux nouvelles imprimantes multifonctions monochromes haut rendement pour la production légère, conçues pour gérer les environnements d’impression à la demande très occupés. Les MXM1056 et MXM1206 à haut débit offrent une foule de fonctions de productivité optimisées, des améliorations de la sécurité, ainsi que les mêmes puissantes fonctions de gestion du flux de travail et l’interface utilisateur communes à toute la gamme d’imprimantes multifonctions Sharp, ce qui permet de maximiser la productivité et de réduire les coûts d’exploitation.



Les nouveaux modèles sont équipés de fonctions de productivité améliorées, offrant des vitesses de numérisation allant jusqu’à 240 pages/min et des vitesses d’impression allant jusqu’à 120 pages/min, avec des temps de préchauffage rapides et une capacité d’alimentation papier pouvant atteindre jusqu’à 13 500 feuilles pour une impression continue encore plus longue. Pour une plus grande variété de documents d’entreprise à la finition professionnelle, les utilisateurs peuvent choisir parmi différents styles de papier, avec des formats standard allant jusqu’à la largeur SRA3/A3 et des épaisseurs de papier allant jusqu’à 300 g/m2. Les imprimantes multifonctions offrent également un large éventail de fonctions de finition avancées, notamment la nouvelle technologie GBC® SmartPunch™ pour l’ajout de plis et de perforations, contribuant ainsi à la réduction des coûts par la production à l’interne des documents de marketing.

Les nouvelles imprimantes multifonctions monochromes permettent aux opérateurs des salles d’impression de commander l’intégralité de leurs flux de production par le biais d’une interface conviviale, accessible à l’aide d’un écran tactile ACL couleur inclinable de 15,4 pouces (mesure diagonale). Leur panneau de commande parmi les meilleurs de sa catégorie, est entièrement personnalisable et commun à toute la gamme actuelle d’imprimantes multifonctions de Sharp, ce qui améliore l’expérience de l’utilisateur et maximise l’efficacité de la gestion des travaux, car les personnes qui connaissent déjà les appareils Sharp seront prêtes à travailler immédiatement avec ces systèmes.

Les imprimantes sont non seulement dotées de la technologie d’impression de production avancée de Sharp, mais elles peuvent aussi être intégrées au serveur d’impression EFI Fiery® de pointe et offrir ainsi la finition de sous-ensembles et l’impression de données variables. Les imprimantes multifonctions permettent également d’accéder à une liste étendue de services infonuagiques tels que OneDrive, Google Drive, SharePoint Online et Dropbox. L’intégration facile aux applications réseau existantes et aux services de nuage public permet de partager et d’accéder aux données en toute sécurité, partout et à tout moment, ce qui contribue à accroître la productivité.

Les MXM1056 et MXM1206 offrent des fonctions de sécurité résilientes et avancées, notamment la prévention des attaques de micrologiciels et la capacité d’auto-récupération, qui peuvent déceler une intrusion malveillante et restaurer le micrologiciel de la machine à son état d’origine. La commande du programme de protection par liste blanche et la validation des certificats SSL contribuent à protéger le système de fichiers des machines contre les accès non autorisés. En outre, les administrateurs peuvent gérer certains paramètres de sécurité de manière centralisée à l’aide de la politique de groupe Active Directory®.

Kevin Lee, vice-président adjoint, Groupe des solutions de bureau, Sharp Électronique du Canada, a déclaré : « Nous sommes fiers de renforcer notre technologie de pointe en matière d’imprimantes multifonctions en offrant les meilleures caractéristiques de productivité. Ces nouveaux systèmes de gestion des documents monochromes offrent des rendements et des fonctionnalités exceptionnels qui illustrent l’innovation continue de Sharp dans ce domaine. »

Brent Arsenault, directeur principal, Groupe des solutions de bureau, Sharp Électronique du Canada, a déclaré : « Que ce soit pour des environnements de bureau libre-service, des centres de données d’entreprise ou des services centraux de reprographie et des salles de reproduction à haut volume, les nouvelles séries d’appareils monochromes MXM1056 et MXM1206 de Sharp pour la production légère et à haut débit offrent une technologie et des fonctions avancées qui rationaliseront votre flux de documents comme jamais auparavant. Les nouveaux systèmes MXM1056 et MXM1206 allient fonctionnalité et sécurité avec une impression et une numérisation haut débit favorisant une gestion sophistiquée des travaux et une productivité élevée afin de réaliser plus de travaux et des volumes plus importants. C’est la DIFFERENCE SHARP ».

Les systèmes Sharp MXM1056 et MXM1206 sont maintenant disponibles et prêts à être expédiés immédiatement. Cliquez ci-dessous sur les liens pour en savoir plus :

