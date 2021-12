Atos et Dassault Systèmes proposent une plateforme cloud souveraine pour des expériences de confiance dans les secteurs d’activité sensibles

English French

L’offre répond au besoin croissant de renforcer le contrôle et la protection des données dans les secteurs sensibles, notamment la défense et la santé

Atos et Dassault Systèmes définissent le nouveau standard pour une plateforme cloud souveraine dans l’économie de l’expérience

Les clients bénéficieront de l’association de la plateforme 3DEXPERIENCE de Dassault Systèmes et des solutions OneCloud Sovereign Shield d’Atos

Paris, France – le 9 décembre 2021 – Atos et Dassault Systèmes annoncent aujourd’hui la signature d’un partenariat mondial proposant la plateforme SaaS 3DEXPERIENCE de Dassault Systèmes dans un environnement souverain pour les industries critiques et sensibles, notamment la défense et la santé. Cette solution hautement sécurisée permet des expériences cloud collaboratives tout en offrant un contrôle total des données, des processus et de la propriété intellectuelle. La plateforme peut être déployée dans tous les pays et dans le respect des règlementations locales et sectorielles.

Dans un grand nombre d’industries, les entreprises recourent aux jumeaux virtuels . Elles ont besoin d’environnements sécurisés pour offrir des expériences de confiance aux citoyens, patients, consommateurs, étudiants et à toutes leurs parties prenantes.

La plateforme 3DEXPERIENCE offre aux entreprises une vue globale, en temps réel, de leur activité et de leur écosystème, dans un seul environnement collaboratif et interactif. Les clients pourront désormais utiliser la plateforme cloud dans un mode souverain dédié, qui sera géré et sécurisé par Atos. Les services d’Atos reposent sur « Atos OneCloud Sovereign Shield », un ensemble de méthodologies, de produits et de services cloud. À cette fin, en tant que numéro 2 mondial des services de cybersécurité , Atos apporte toute son expertise et ses solutions en la matière, pour répondre aux besoins spécifiques des infrastructures critiques, avec notamment un Centre de sécurité (SOC, Security Operation Center) et divers services de cybersécurité pour sécuriser les activités de maintenance et d’administration.

Afin de garantir le plus haut niveau de confidentialité des données, la plateforme est conforme à la loi française PIIC1 et à la directive européenne NIS2, notamment pour la détection des incidents de sécurité et l’administration des systèmes d’information. Cette offre répond aux besoins spécifiques des administrations du secteur de la défense, des entités publiques et des entités dites « Opérateurs de services essentiels » et « Opérateurs d’importance vitale ».

Atos et Dassault Systèmes entendent explorer d’autres opportunités pour étendre leur partenariat, en s’appuyant sur les produits de cybersécurité d’Atos ainsi que son expertise dans le calcul haute performance et le développement de systèmes critiques, associés à la plateforme 3DEXPERIENCE.

« Nous sommes ravis d’ouvrir notre ensemble de solutions Atos OneCloud Sovereign Shield au domaine des applications SaaS, afin d’offrir un déploiement souverain de la plateforme 3DEXPERIENCE aux marchés critiques du monde entier. Le partenariat conclu avec Dassault Systèmes confirme nos ambitions communes d’apporter une offre unique sur le marché pour améliorer le niveau de contrôle dont les clients disposent sur l’utilisation des données qu’ils produisent et échangent, » a déclaré Pierre Barnabé, Co-Directeur Général par intérim et Directeur Big Data et Sécurité d’Atos.

« Dans toutes les industries, l’adoption croissante des jumeaux virtuels pour l’innovation produit, ainsi que pour les opérations de production et de vente, rend encore plus nécessaire, pour les entreprises et les administrations, de se doter de plateformes d’hyper-confiance. Pour exploiter pleinement la puissance du cloud, il faut mettre en œuvre, depuis l’infrastructure informatique jusqu’à l’expérience utilisateur, une approche cohérente et holistique des opérations de cybersécurité », a commenté Bernard Charlès, Vice-Président du Conseil d'administration et Directeur Général de Dassault Systèmes. « L’alliance entre Atos et Dassault Systèmes garantit le plus haut niveau de sécurité et de souveraineté, basées sur l’expérience et sur la puissance collaborative de la plateforme 3DEXPERIENCE. Elle ouvre de nouvelles possibilités dans des domaines où les plateformes de confiance sont devenues critiques, comme la santé et la défense. Cette approche ‘Virtual Twin Cyber Experience’ sera également appliquée à la conception de la solution elle-même. »

