HUHTAMÄKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.12.2021 KLO 9.00

Huhtamäki nimittää Ingolf Thomin henkilöstö- ja työturvallisuusjohtajaksi

Ingolf Thom (46), MBA, on nimitetty Huhtamäen henkilöstö- ja työturvallisuusjohtajaksi ja konsernin johtoryhmän jäseneksi 10.1.2022 alkaen. Hän raportoi toimitusjohtaja Charles Héaulmélle asemapaikkanaan Espoo.

Ingolf on toiminut viimeksi henkilöstöjohtajana pörssilistatussa mineraaliyhtiössä K+S Groupissa, jonka pääkonttori on Saksassa. Aiemmin hän työskenteli 16 vuoden ajan erilaisissa johto- ja muutosjohtamistehtävissä Dow Chemical Companyn henkilöstöhallinnossa Euroopassa, Intiassa, Aasian ja Tyynenmeren alueella sekä Pohjois-Amerikassa. Ingolfilla on liiketalouden tutkinnot Saksasta ja Yhdysvalloista.

”Olen erittäin iloinen saadessani toivottaa Ingolfin tervetulleeksi Huhtamäelle ja konsernin johtoryhmään. Hänellä on runsaasti globaalia kokemusta kulttuuri- ja organisaatiomuutosten johtamisesta sekä henkilöstön osaamisen kehittämisestä. Hänen kokemuksensa muutosohjelmien kehittämisestä ja käyttöönottamisesta on avainasemassa tähdätessämme vastuullisten pakkausratkaisujen ykkösvalinnaksi ja toteuttaessamme vuodelle 2030 asetettuja päämääriämme”, sanoo Charles Héaulmé, Huhtamäen toimitusjohtaja.

”On hienoa liittyä Huhtamäen tiimiin juuri nyt, kun yhtiö vauhdittaa vuoteen 2030 tähtäävän kasvustrategiansa toteuttamista keskittymällä innovaatioihin, digitalisaatioon ja vastuullisuuteen. Olen vaikuttunut siitä, miten sitoutunut Huhtamäki on kehittämään korkean suorituskyvyn kulttuuria arvojensa Care, Dare, Deliver pohjalta. Huhtamäellä tehdään hyvää työtä, ja odotan innolla sen jatkamista yhdessä tiimin kanssa. Kehitämme osaamista vahvistaaksemme yhtiötä tulevaisuutta varten, edistämme monimuotoisuutta ja inkluusiota, ja varmistamme globaalin henkilöstömme turvallisuuden, missä he sitten työskentelevätkin”, sanoo vasta nimitetty henkilöstö- ja työturvallisuusjohtaja Ingolf Thom.

Yllä mainittujen muutosten seurauksena konsernin johtoryhmän jäsenet ovat:

Charles Héaulmé (puheenjohtaja), toimitusjohtaja;

Thomas Geust, talousjohtaja;

Marco Hilty, johtaja, Flexible Packaging;

Eric Le Lay, johtaja, Fiber Foodservice Europe-Asia-Oceania;

Ann O’Hara, johtaja, North America;

Fredrik Davidsson, johtaja, digitalisaatio ja prosessitehokkuus (viimeistään 1.6.2022 alkaen)

Thomasine Kamerling, vastuullisuus- ja viestintäjohtaja;

Marina Madanat, johtaja, strategia ja liiketoiminnan kehitys;

Sami Pauni, hallinto- ja lakiasiainjohtaja;

Teija Sarajärvi, henkilöstö- ja työturvallisuusjohtaja (31.12.2021 saakka);

Ingolf Thom, henkilöstö- ja työturvallisuusjohtaja (10.1.2022 alkaen) ja

Antti Valtokari, vt. johtaja, digitalisaatio ja prosessitehokkuus (enintään 1.6.2022 saakka).

Lisätietoja:

Charles Héaulmé, toimitusjohtaja, puh. 010 686 7801

