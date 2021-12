Parrot ANAFI Ai, le premier drone professionnel compatible avec la 4G arrive

A propos de Parrot

Fondé en 1994 par Henri Seydoux, Parrot est aujourd’hui le premier groupe de drone Européen sur ce marché en pleine expansion. Visionnaire, à la pointe de l’innovation, Parrot est le seul groupe à être positionné sur l’ensemble de la chaîne de valeur, des équipements aux services en passant par les logiciels.

• Parrot, leader européen sur le marché du drone s’est spécialisé, après une très belle réussite dans les drones grand public, dans la conception et la production de produits et de logiciels professionnels reconnus pour leurs performances.

• Parrot dispose aussi d'un portefeuille de sociétés et de participations de premier plan dans les drones professionnels, couvrant équipements, logiciels et services. Les expertises sont principalement centrées sur 3 axes : (i) l’Agriculture, (ii) la Cartographie 3D, la Géomatique et l’Inspection, et (iii) la Défense et la Sécurité.







Le Groupe Parrot, conçoit et développe ses produits en Europe, principalement à Paris où est établi son siège et en Suisse. Il compte aujourd’hui plus 500 collaborateurs dans le monde et réalise la grande majorité de ses ventes à l’international. Parrot est cotée depuis 2006 sur Euronext Paris (FR0004038263 – PARRO). L’information financière est disponible sur http://corporate.parrot.com. Pour plus d’informations consultez : www.parrot.com et ses filiales www.pix4d.com.