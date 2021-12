Kalmar lunastaa lupauksensa täyssähköisestä tuotevalikoimasta julkistamalla kolme uutta ekotehokasta ratkaisua

English Finnish

Cargoteciin kuuluva Kalmar tuo markkinoille kolme uutta täysin sähkökäyttöistä konetta – sähköinen Kalmar-konttikurottaja, raskaan sarjan Kalmar-sähkötrukki ja sähköinen Kalmar Ottawa -terminaalitraktori. Näiden uusien ratkaisujen myötä Kalmar täyttää lupauksensa tarjota täyssähköinen tuotevalikoima vuoden 2021 loppuun mennessä ja jatkaa yhtiön pitkää historiaa ekotehokkaiden lastin- ja materiaalinkäsittelyyn liittyvien innovaatioiden kehittämisessä.

Kalmarin sähkökäyttöisten konttikurottajien tuotesarjassa on kahdeksan mallia – kuusi toplift- ja kaksi yhdistelmäkonetta. Laitteiden maksiminostokapasiteetti on jopa 45 tonnia, pinoamiskorkeus 6 konttia ja pinoamissyvyys 4 riviä. Kaikki mallit saavat virtansa litiumioniakuista, ja niissä on Bosch Rexroth -voimansiirto. Valittavissa on neljä akkukapasiteettia.

Kalmarin suosittua sähkötrukkien valikoimaa täydennetään raskaiden sähkötrukkien tuotesarjalla, joka sisältää seitsemän litiumionikäyttöistä mallia – kaikissa on Bosch Rexroth -voimansiirto. Nostokapasiteetit ovat 18–33 tonnia.

Nyt maailmanlaajuisesti saatavilla olevassa sähkökäyttöisten Kalmar Ottawa T2E+ -terminaalitraktorien mallistossa on viisi litiumioniakkukäyttöistä mallia – kolme logistiikkasovelluksiin ja kaksi konttiterminaalikäyttöön. Mallien yhdistelmäkokonaispaino on 37–90 tonnia. Valittavana on akkukapasiteetit 152 tai 182 kWh. Cumminsin sähköisellä voimansiirtoratkaisulla on vähäinen huoltotarve, koska vaihteistoa ei tarvita. Tämä yksinkertaistaa järjestelmää merkittävästi. Uusi Kalmar Ottawa T2E+ korvaa Kalmar Ottawa T2E -mallin, joka lanseerattiin Pohjois-Amerikan markkinoille vuonna 2018.

Kaikissa uusissa sähkökäyttöisissä ratkaisuissa on tasavirralla toimiva pikalatausominaisuus, joten kuljettajat voivat ladata akun työvuorojen taukojen aikana. Sisäänrakennettu lämmönhallintajärjestelmä varmistaa, että akut pysyvät optimaalisella lämpötila-alueellaan, joten koneita voidaan käyttää monenlaisissa ilmasto-olosuhteissa.

Michel van Roozendaal, President, Kalmar Mobile Solutions: ”Innovaatiot ovat aina olleet keskeistä liiketoiminnallemme. Meillä onkin pitkä kokemus sellaisten ratkaisujen tuomisesta markkinoille, jotka auttavat asiakkaitamme vähentämään toimintansa ympäristövaikutuksia. Kun teimme vuonna 2018 lupauksen toimittaa koko tarjontamme sähkökäyttöisenä vuoteen 2021 mennessä, yli 50 prosenttia lastinkäsittelylaitteistamme oli jo saatavilla sähkötoimisena. Olemme erittäin tyytyväisiä voidessamme lunastaa tämän lupauksen. Keskitymme jatkossakin asiakkaidemme liiketoiminnan ja oman toimintamme kestävän kehityksen edistämiseen.





