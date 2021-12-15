AONDevices新的常开边缘AI处理器支持适用于新兴语音、音频和传感器应用程序的高级功能

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加利福尼亚州尔湾, Dec. 16, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 适用于新时代边缘AI的超低功耗、高性能处理器提供商 AONDevices, Inc. 今日宣布，全新的 AON1100™ 处理器工程设计样本现已提供。AON1100边缘AI处理器支持在电池供电的常开设备中实现前所未有的感应功能，这些设备需要支持本地唤醒词、语音命令、声音事件检测、环境检测和高精度传感器融合，同时保持行业领先的低功耗，延长电池使用寿命，提供更佳的终端用户体验。



真实世界识别

AON1100是业界首款也是仅有一款超低功耗、多模态解决方案，能够使用单个麦克风，极其准确地同时识别多个语音命令和声音事件（例如婴儿哭泣或汽车逆火）。

AON1100还同时检测步行或跌倒等特定运动模式。AON1100用在手机、耳机、可穿戴设备、游戏控制器、车辆、智能家电等应用中时，无需向云端发送任何数据，即可在设备层面实现自然的人机界面，提升用户体验并保障隐私。

AON1100具有AONVoice™和AONSens™两个内核，它们都是基于AONDevices的专有中性网络技术。AONVoice可在0 dB SNR条件下达到90%的精度。包括前端处理和所有必需内存，AONVoice核消耗低于150µW，在40nm ULP硅中得到验证。此功率在100%恒定语音条件下测量。

机器学习新时代

AONDevices首席执行官Mouna Elkhatib表示：“AON1100证明了AONDevices在算法、系统和硅领域无与伦比的创新能力。我们与关键市场中的几个一级客户进行合作。通过现在提供的工程设计样品和开发套件，我们能够支持OEM客户寻求完整的解决方案，而不会折损隐私保护或电力贸易准确性。此外，我们继续支持关键硅合作伙伴和OEM启用IP核许可。我们正在启用各种新的语音、音频和传感器用例，我们热切期待着客户将新的功能带到下一个市场。”

AONDevices是微型机器学习基金会（tinyML Foundation）的合作伙伴，后者是一家全球性行业集团，致力于培育边缘超低功耗机器学习（ML）技术与方法的快速增长，并支持组织提出的愿景。高通公司（Qualcomm）高级总监Evgeni Gousev和微型机器学习基金会董事会主席在谈及该行业时指出：“在微型机器学习基金会，我们设想这个新世界将拥有数万亿台分布式智能设备，这些设备由节能机器学习技术支持，可感知、分析和自主行动，为所有人打造一个更健康、更可持续的环境。”

定价、供应情况和演示

AON1100芯片的工程设计样本现已提供。AONVoice和AONSens核还可作为IP核进行许可，用于集成到SoC中，供大用量客户使用。有关定价和其他信息，请联系 info@aondevices.com 。AONDevices将于1月5日至8日在拉斯维加斯2022年美国消费电子产品展览会（CES 2022）上展示AON1100边缘AI处理器，欢迎莅临Eureka Park第61709号展位参观。如需预约，请通过 info@aondevices.com 与AONDevices联系。

关于AONDevices

AONDevices是一家无晶圆厂半导体公司，专门从事超低功耗下提供高精度的应用程序特定型边缘AI处理器。公司总部位于加利福尼亚州尔湾。AONDevices被亚马逊Alexa基金和高通风险投资（Qualcomm Ventures）评为10强女性投资企业。如需了解更多信息，请访问 www.aondevices.com

AONDEVICES是注册商标，AONVoice、AONSens和AON1100均为AONDevices在美国和/或其他国家的商标。所有其他商标均为其各自所有者的财产。

媒体联系人：

Stephanie Olsen

Lages & Associates

(949) 453-8080

stephanie@lages.com

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