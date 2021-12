AONDevices 全新的 Always-On Edge 人工智能處理器為新興語音、音頻和感應器應用程式提供高級功能

超低功耗 AON1100™ 晶片和開發套件的工程樣本現已上市

December 15, 2021

Irvine, California, UNITED STATES