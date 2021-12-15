AONDevices 全新的 Always-On Edge 人工智能處理器為新興語音、音頻和感應器應用程式提供高級功能

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加州爾灣, Dec. 16, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- AONDevices, Inc. 是邊緣人工智能新時代的超低功耗、高性能處理器供應商, 今天宣佈現已提供其全新 AON1100™ 處理器的工程樣本。AON1100 Edge 人工智能處理器為由電池供電、需要高度精準地支援本地喚醒詞、語音命令、聲音事件檢測、語境檢測和感應器融合的長時間連線裝置提供前所未有的感應功能，同時保持行業領先的低功耗，延長電池壽命，從而帶來更佳的最終用戶體驗。

真實世界識別

AON1100 是業界首個和唯一的超低功耗、多模式解決方案，可以使用單一麥克風極其準確地識別多個語音命令和聲音事件，例如嬰兒哭聲或汽車逆火。

AON1100 並同時檢測特定的動作模式，例如步行或跌倒。當用於手機、耳機、可穿戴裝置、遊戲控制器、車輛或智能家電時，AON1100 可在裝置級別實現自然的人機介面，無需向雲端發送任何數據，既改善用戶體驗亦保障私隱。

AON1100 的兩個核心 AONVoice™ 和 AONSens™，乃基於 AONDevices 的專有神經網絡技術。AONVoice 在 0 dB SNR 的情況下提供 90% 的準確度。包括前端處理和所有必需的記憶空間，AONVoice 內核的功耗低於 150µW，可在 40 納米 ULP 矽中得到驗證。該功率是在 100% 恆定語音的情況下測量的。

機器學習的新時代

AONDevices 行政總裁 Mouna Elkhatib 表示：「AON1100 證明了 AONDevices 在演算法、系統和晶片方面無與倫比的創新能力。我們與主要市場的幾個一級客戶合作。有了現已可用的工程樣版和開發套件，我們可以支援尋求完整解決方案的 OEM 客戶，有關方案不會為了電源而犧牲私隱或換取準確性。此外，我們繼續為關鍵的晶片合作夥伴和 OEM 提供知識產權核心授權。我們正在支援各種新的語音、音頻和感應器的使用例子，我們急不及待想看看客戶接下來會促使市場出現什麼新功能。」

AONDevices 是 tinyML Foundation 的合作夥伴，該基金會是一個全球行業組織，專門在邊緣培育快速增長的超低功耗機器學習技術和方法分支，並支援該組織提出的遠見。Qualcomm 高級董事兼 tinyML Foundation 董事會主席 Evgeni Gousev 在評論該行業時指出：「在 tinyML Foundation，我們設想這個新世界擁有數以萬億計的分佈式智能裝置，這些裝置由節能機器學習技術支援，從而感應、分析並自主行動，為所有人創造一個更健康、更可持續的環境。」

定價、供貨情況和示範

AON1100 晶片的工程樣版現已提供。AONVoice 和 AONSens 核心也可作為知識產權核心進行授權，以整合至大批量客戶的單晶片系統中。聯絡 info@aondevices.com 以了解定價和其他資訊。AONDevices 將參與於 1 月 5 日至 8 日在拉斯維加斯舉行的 CES 2022，於尤里卡公園(Eureka Park) 的 #61709 展位展示其 AON1100 Edge 人工智能處理器。請透過 info@aondevices.com 與 AONDevices 聯絡以安排預約。

關於 AONDevices

AONDevices 是一家無晶圓廠的半導體公司，專門從事具有高精度和超低功耗的特定應用邊緣人工智能處理器。公司總部位於加州爾灣。AONDevices 獲亞馬遜 Alexa Fund 和 Qualcomm Ventures 評為十大女性創業公司之一。如欲了解更多詳情，請瀏覽： www.aondevices.com

AONDEVICES 是註冊商標，AONVoice、AONSens 和 AON1100 是 AONDevices 在美國和／或其他國家／地區的商標。所有其他商標均為其各自所有者的財產。

傳媒聯絡人：

Stephanie Olsen

Lages & Associates

(949) 453-8080

stephanie@lages.com

本公告隨附的圖片載於 https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/da0cd8b7-b418-49e6-9009-f4a2c2b3de49/zh-Hant