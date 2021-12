AstraZeneca soutient la croissance du Registre de lymphomes de C3i, un projet dirigé par Dre Isabelle Fleury à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont

MONTRÉAL, 16 déc. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Centre C3i (C3i) est fier d'annoncer la participation d'AstraZeneca Canada (AstraZeneca) pour soutenir le développement du Registre de lymphomes. Ce registre de pointe, lancé en septembre 2017 sous la direction de Dre Isabelle Fleury, hématologue et oncologue médical à l'Institut universitaire d'hématologie-oncologie-thérapie cellulaire (IUHOTC) au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l 'Est-de-l'Île-de-Montréal (CIUSSS-EMTL) / Hôpital Maisonneuve-Rosemont (HMR), est la base pour mener des études de preuves du monde réel (Real World Evidence studies) sur les maladies lymphoprolifératives afin de saisir des tendances cliniques spécifiques et de fournir aperçu unique des résultats chez des patients traités en dehors d’essais cliniques.



«Le C3i est ravi du succès du Registre de lymphomes et reconnaissant de recevoir le soutien d'AstraZeneca sur ce projet très important qui facilite l'accès au marché des thérapies innovantes», a déclaré Louisa Petropoulos, Présidente-directrice générale de C3i.

«Les partenariats avec des institutions de recherche de premier plan sont importants pour AstraZeneca dans une approche collaborative pour mieux comprendre et aider à répondre aux besoins médicaux non comblés tout au long du parcours du patient », a déclaré Mark Sims, Vice-Président et Chef de l'oncologie d'AstraZeneca Canada. « Nous sommes enchanté de travailler avec l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont, Dre Isabelle Fleury et des partenaires de l'industrie sur le Registre de lymphomes de C3i pour acquérir une meilleure compréhension des maladies lymphoprolifératives et découvrir des indications précieuses tirés de données empiriques qui peuvent conduire à des solutions les plus nécessaires par ces patients. »

«Le champ des options thérapeutiques pour le lymphome est en pleine expansion. Le Registre de lymphomes offre un aperçu unique de la gestion des patients atteints de lymphome et fournit des données réelles sur la mise en place de ces nouvelles thérapies dans une population plus large et plus représentative. Nous sommes reconnaissants envers AstraZeneca de soutenir notre initiative visant à améliorer les soins aux patients atteints de lymphome», dit Dre Fleury.

Nous remercions tous les patients atteints de lymphome qui ont accepté de participer à ce registre, Dre Fleury pour son implication exceptionnelle dans ce registre, le CIUSSS-EMTL / Hôpital Maisonneuve-Rosemont ainsi que nos partenaires pour leur participation au développement du Registre de lymphomes.

About Centre C3i

Le Centre C3i est une entité unique créée au début de l’année 2016 avec l’objectif ultime d’accélérer l’accès à des immunothérapies du cancer pour les Canadiens. Notre vision est de devenir le catalyseur du développement commercial de l’immunothérapie du cancer au Canada. Le C3i est le seul organisme de développement de l’immunothérapie au pays qui mènera à la mise en œuvre clinique et à la commercialisation de ces nouvelles méthodes thérapeutiques. À cette fin, nous proposons un modèle d’affaires à l’avant-garde qui combine des diagnostics cliniques directs auprès des patients, établis à l’aide de nouvelles technologies génomiques, des normes de bonnes pratiques de fabrication, de même qu’un accès rapide aux essais cliniques et un appui réglementaire. https://centrec3i.com

À propos d’AstraZeneca Canada

AstraZeneca est une société biopharmaceutique internationale axée sur l’innovation. Sa priorité est de découvrir, de mettre au point et de commercialiser des médicaments destinés aux soins primaires et spécialisés, qui ont pour but de changer des vies. Elle se concentre sur quatre domaines importants des soins de santé : les maladies cardiovasculaires, rénales et métaboliques, l’oncologie, les maladies respiratoires et immunitaires ainsi que les maladies rares. AstraZeneca exerce ses activités dans plus de 100 pays et ses médicaments innovateurs sont utilisés par des millions de patients dans le monde entier. Sa filiale canadienne, dont le siège social est situé à Mississauga, en Ontario, compte environ 1090 employés au pays. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter notre site Web au www.astrazeneca.ca.

Plus d'informations:

