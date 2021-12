Anotos VD slutar och ersätts av Joonhee Won

English Swedish

Anoto Group AB (publ) (”Anoto” eller ”Bolaget”) meddelar att Bolagets VD Perry Ha lämnar Anoto av personliga skäl med omedelbar verkan. Till ny VD har styrelsen utsett Joonhee Won som även tidigare varit VD för Bolaget. Perry Has beslut betyder också att han lämnar Anotos styrelse som han varit en del av sedan 2016.

”I och med att Joonhee Won accepterat att ta över rodret som VD igen kommer Parry Has avgång få ytterst marginella effekter. Ingen kan Bolagets verksamhet och produkter bättre än Joonhee och givet det intresse som bolaget just nu upplever från marknaden tror jag att den här förändringen kommer att gynna Anoto. Med det sagt vill jag ändå tacka Perry för hans mångåriga insatser för bolaget, särskilt under det här året”, säger Jörgen Durban, styrelseordförande i Anoto.

”Även om jag lämnade Anoto i april i år så har jag haft ett nära samarbete med Perry och jag är fullt uppdaterad i bolagets frågor. Vi har flera intressanta projekt på gång i Anoto och jag välkomnar utmaningen att få bolaget att lyckas”, säger Joonhee Won.

För ytterligare information kontakta:

Jörgen Durban, styrelseordförande, Anoto Group AB

För mer information om Anoto, vänligen besök www.anoto.com eller email ir@anoto.com



Anoto Group AB (publ), Reg.No. 556532-3929, Flaggan 1165, 116 74 Stockholm

Denna information är sådan information som Anoto Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 17 december 2021, kl. 08:00 CET.

Om Anoto Group

Anoto är ett börsnoterat svenskt teknikföretag, som är känt i hela världen för innovationer rörande informationsrika mönster och optisk igenkänning av dessa mönster. Företaget är ledande när det gäller lösningar för digitalt skrivande och ritande, och har historiskt sett använt sin egenutvecklade teknologi för att utveckla digitala pennor och tillhörande programvara. Dessa digitala pennor förenklar det dagliga livet för miljontals människor runtom i världen. Anoto har för närvarande tre affärsområden: Livescribe retail, Enterprise Forms och OEM. Anoto äger även Knowledge AI, ett ledande företag inom AI-baserade utbildningslösningar, som ett majoritetskontrollerat dotterbolag. Anotos aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Small Cap-lista under ANOT.

Bilaga