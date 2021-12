Selskabsmeddelelse nr. 27/2021

Holbæk, den 17. december 2021





Storaktionærmeddelelse





Jyske Bank A/S har meddelt, at selskabet dags dato har erhvervet aktier, således at selskabet nu ejer 5,07 % af aktiekapitalen i Sparekassen Sjælland-Fyn A/S.









Med venlig hilsen

Lars Petersson Thomas Kullegaard

Adm. direktør Formand



Yderligere information:

Presse- og direktionsrådgiver Morten Huse Eikrem-Jeppesen, tlf. 53 85 07 70

Administrerende direktør Lars Petersson

Sparekassedirektør Lars Bolding

www.spks.dk/ir

