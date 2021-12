Danish English

Date 20.12.2021

Share buy-back programme – week 50

The share buy-back programme runs from and including 1 October 2021 up to and including 25 January 2022. During this period Ringkjøbing Landbobank will buy-back shares to a maximum market value of DKK 30 million under a share buy-back programme, see company announcement of 15 September 2021.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the share buy-back programme:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the programme (DKK) Total in accordance with the last announcement



181,100



831.13



150,517,367 13 December 2021 3,000 878.07 2,634,210 14 December 2021 3,600 860.63 3,098,268 15 December 2021 6,500 833.39 5,417,035 16 December 2021 5,000 836.80 4,184,000 17 December 2021 7,000 833.66 5,835,620 Total under the current share buy-back programme



206,200



832.62



171,686,500 Bought back under share buy-back programme executed in the period 4 February 2021 – 29 July 2021







361,605







622.19







224,988,722 Bought back under share buy-back programme executed in the period 5 August 2021 – 28 September 2021







40,400







742.50







29,997,136 Total bought back 608,205 701.53 426,672,358

With the above transactions, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

608,205 shares under the share buy-back programmes corresponding to 2.1 % of the company’s share capital.





In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buy-back programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Kinds regards,

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker

CEO



Detailed summary of the transactions on the above reporting days

Volume Price Venue Time CET 6 869 XCSE 20211213 9:00:16.345000 21 869 XCSE 20211213 9:00:16.345000 26 868 XCSE 20211213 9:03:01.690000 27 869 XCSE 20211213 9:10:16.741000 27 869 XCSE 20211213 9:10:16.741000 23 869 XCSE 20211213 9:10:16.741000 80 871 XCSE 20211213 9:31:26.920000 39 871 XCSE 20211213 9:31:26.920000 36 875 XCSE 20211213 9:35:02.804000 47 875 XCSE 20211213 9:35:02.804000 17 879 XCSE 20211213 9:49:22.851000 10 879 XCSE 20211213 9:49:22.851000 19 879 XCSE 20211213 9:53:44.171000 8 879 XCSE 20211213 9:53:44.171000 25 879 XCSE 20211213 9:58:27.486000 105 879 XCSE 20211213 10:02:00.937000 32 881 XCSE 20211213 10:10:05.292000 23 881 XCSE 20211213 10:10:05.292000 26 880 XCSE 20211213 10:10:33.084000 51 883 XCSE 20211213 10:25:02.758000 27 883 XCSE 20211213 10:25:03.961000 28 885 XCSE 20211213 10:34:16.600000 27 884 XCSE 20211213 10:35:50.846000 27 882 XCSE 20211213 10:52:03.413000 28 882 XCSE 20211213 10:52:03.413000 27 882 XCSE 20211213 10:52:03.413000 27 879 XCSE 20211213 10:56:17.547000 27 878 XCSE 20211213 10:58:12.602000 27 879 XCSE 20211213 11:11:30.412000 27 879 XCSE 20211213 11:14:28.039000 2 880 XCSE 20211213 11:35:11.807000 49 880 XCSE 20211213 11:35:11.807000 25 880 XCSE 20211213 11:35:11.807000 28 879 XCSE 20211213 11:38:36.850000 82 879 XCSE 20211213 12:12:10.695000 27 879 XCSE 20211213 12:29:59.603000 81 879 XCSE 20211213 12:29:59.603000 26 879 XCSE 20211213 12:29:59.603000 27 878 XCSE 20211213 12:40:13.708000 3 877 XCSE 20211213 13:11:53.862000 5 877 XCSE 20211213 13:37:16.606000 19 877 XCSE 20211213 13:40:28.144000 27 877 XCSE 20211213 13:40:28.144000 27 877 XCSE 20211213 13:40:28.144000 27 877 XCSE 20211213 13:40:28.144000 64 879 XCSE 20211213 13:53:43.782000 48 879 XCSE 20211213 13:53:43.782000 6 879 XCSE 20211213 13:53:43.782000 5 878 XCSE 20211213 14:07:51.836000 50 878 XCSE 20211213 14:15:50.989000 53 878 XCSE 20211213 14:19:44.559000 27 878 XCSE 20211213 14:19:44.559000 6 878 XCSE 20211213 14:19:44.559000 59 879 XCSE 20211213 14:51:46.018000 26 879 XCSE 20211213 15:01:28.117000 25 879 XCSE 20211213 15:01:28.117000 26 878 XCSE 20211213 15:08:51.175000 25 878 XCSE 20211213 15:08:51.175000 25 878 XCSE 20211213 15:08:51.175000 25 878 XCSE 20211213 15:10:24.523000 26 878 XCSE 20211213 15:10:24.523000 27 877 XCSE 20211213 15:13:34.147000 26 876 XCSE 20211213 15:15:14.327000 26 875 XCSE 20211213 15:20:11.665000 27 875 XCSE 20211213 15:20:11.773000 12 877 XCSE 20211213 15:27:02.168000 42 877 XCSE 20211213 15:27:02.168000 26 879 XCSE 20211213 15:42:17.869000 18 878 XCSE 20211213 15:49:07.712000 10 878 XCSE 20211213 15:49:07.713000 27 878 XCSE 20211213 15:50:00.230000 26 875 XCSE 20211213 15:56:14.790000 25 875 XCSE 20211213 15:56:14.790000 26 875 XCSE 20211213 15:56:14.790000 28 876 XCSE 20211213 15:56:19.108000 11 879 XCSE 20211213 16:06:05.014000 27 879 XCSE 20211213 16:06:05.014000 2 879 XCSE 20211213 16:06:05.014000 19 879 XCSE 20211213 16:06:05.014000 56 880 XCSE 20211213 16:07:00.413000 19 879 XCSE 20211213 16:09:05.891000 7 879 XCSE 20211213 16:09:05.891000 19 879 XCSE 20211213 16:15:49.498000 50 879 XCSE 20211213 16:15:49.498000 19 879 XCSE 20211213 16:15:49.498000 15 879 XCSE 20211213 16:18:15.475000 20 879 XCSE 20211213 16:18:15.475000 18 879 XCSE 20211213 16:18:15.475000 26 879 XCSE 20211213 16:18:15.505000 3 879 XCSE 20211213 16:21:24.341000 24 879 XCSE 20211213 16:21:24.341000 14 879 XCSE 20211213 16:24:20.706000 12 879 XCSE 20211213 16:24:20.706000 26 879 XCSE 20211213 16:24:20.706000 27 879 XCSE 20211213 16:27:29.046000 12 879 XCSE 20211213 16:27:29.046000 27 879 XCSE 20211213 16:27:29.046000 15 879 XCSE 20211213 16:27:29.046000 9 879 XCSE 20211213 16:27:30.090000 2 879 XCSE 20211213 16:27:30.090000 15 879 XCSE 20211213 16:27:30.090000 26 879 XCSE 20211213 16:28:15.872000 25 879 XCSE 20211213 16:28:15.872000 16 879 XCSE 20211213 16:29:07.310000 12 879 XCSE 20211213 16:29:07.310000 14 879 XCSE 20211213 16:29:07.343000 26 879 XCSE 20211213 16:35:58.879000 28 879 XCSE 20211213 16:41:50.155000 27 879 XCSE 20211213 16:41:50.155000 28 880 XCSE 20211213 16:45:20.234000 87 880 XCSE 20211213 16:47:39.420244 27 880 XCSE 20211214 10:22:43.033000 27 880 XCSE 20211214 10:22:43.033000 26 880 XCSE 20211214 10:24:07.284000 23 876 XCSE 20211214 10:26:37.606000 27 875 XCSE 20211214 10:37:06.439000 27 875 XCSE 20211214 10:37:06.439000 26 873 XCSE 20211214 10:47:07.561000 27 873 XCSE 20211214 10:47:07.561000 27 872 XCSE 20211214 10:52:24.824000 11 872 XCSE 20211214 10:52:28.450000 17 872 XCSE 20211214 10:52:28.450000 18 871 XCSE 20211214 10:55:48.260000 9 871 XCSE 20211214 10:55:48.260000 26 869 XCSE 20211214 11:03:16.440000 26 868 XCSE 20211214 11:17:45.009000 26 868 XCSE 20211214 11:17:45.009000 27 868 XCSE 20211214 11:17:45.009000 43 870 XCSE 20211214 11:33:42.562000 50 870 XCSE 20211214 11:33:42.562000 12 870 XCSE 20211214 11:33:42.562000 26 869 XCSE 20211214 11:38:21.165000 1 868 XCSE 20211214 11:54:08.508000 76 868 XCSE 20211214 11:54:08.508000 79 868 XCSE 20211214 11:55:51.172000 28 869 XCSE 20211214 12:05:54.756000 29 870 XCSE 20211214 12:11:37.531000 26 870 XCSE 20211214 12:18:21.908000 38 870 XCSE 20211214 12:27:55.140000 50 869 XCSE 20211214 12:27:55.166000 1 869 XCSE 20211214 12:27:55.166000 4 868 XCSE 20211214 12:28:40.226000 29 868 XCSE 20211214 12:28:40.226000 18 868 XCSE 20211214 12:28:40.226000 26 867 XCSE 20211214 12:34:34.684000 27 866 XCSE 20211214 12:41:20.081000 27 866 XCSE 20211214 12:41:20.081000 20 866 XCSE 20211214 12:45:58.386000 26 866 XCSE 20211214 12:48:32.117000 26 865 XCSE 20211214 12:50:07.585000 27 864 XCSE 20211214 12:51:00.838000 4 864 XCSE 20211214 12:51:00.838000 22 864 XCSE 20211214 12:51:00.838000 55 864 XCSE 20211214 12:57:49.274000 52 862 XCSE 20211214 13:14:00.342000 52 862 XCSE 20211214 13:15:25.275000 26 862 XCSE 20211214 13:16:59.305000 26 861 XCSE 20211214 13:35:11.908000 26 861 XCSE 20211214 13:35:11.908000 26 861 XCSE 20211214 13:35:11.908000 26 861 XCSE 20211214 13:35:11.908000 28 861 XCSE 20211214 13:35:26.995000 25 860 XCSE 20211214 13:54:03.786000 26 860 XCSE 20211214 13:54:03.786000 25 860 XCSE 20211214 13:54:03.786000 32 860 XCSE 20211214 14:07:02.536000 15 860 XCSE 20211214 14:10:39.215000 11 860 XCSE 20211214 14:10:39.215000 25 860 XCSE 20211214 14:11:57.522000 6 860 XCSE 20211214 14:15:51.034000 20 860 XCSE 20211214 14:15:51.034000 25 860 XCSE 20211214 14:19:56.565000 26 860 XCSE 20211214 14:23:10.729000 38 862 XCSE 20211214 14:25:23.916000 83 860 XCSE 20211214 14:28:34.853000 27 860 XCSE 20211214 14:28:34.853000 27 860 XCSE 20211214 14:28:34.873000 28 858 XCSE 20211214 14:32:37.505000 27 858 XCSE 20211214 14:32:37.505000 27 858 XCSE 20211214 14:32:37.505000 27 858 XCSE 20211214 14:33:04.837000 28 856 XCSE 20211214 14:43:37.779000 27 856 XCSE 20211214 14:43:37.779000 27 855 XCSE 20211214 14:43:41.281000 26 854 XCSE 20211214 14:56:33.137000 26 854 XCSE 20211214 14:56:33.137000 26 854 XCSE 20211214 14:56:33.137000 49 856 XCSE 20211214 15:06:37.562000 3 856 XCSE 20211214 15:11:05.054000 21 856 XCSE 20211214 15:11:05.066000 70 856 XCSE 20211214 15:11:05.069000 12 856 XCSE 20211214 15:11:05.069000 26 855 XCSE 20211214 15:11:56.732000 13 854 XCSE 20211214 15:27:30.824000 13 854 XCSE 20211214 15:27:30.824000 52 855 XCSE 20211214 15:33:04.639000 4 855 XCSE 20211214 15:33:04.639000 1 855 XCSE 20211214 15:34:22.751000 19 855 XCSE 20211214 15:34:22.751000 6 855 XCSE 20211214 15:34:22.751000 1 853 XCSE 20211214 15:34:25.905000 80 853 XCSE 20211214 15:34:25.905000 28 853 XCSE 20211214 15:34:25.973000 28 852 XCSE 20211214 15:35:46.506000 79 857 XCSE 20211214 15:47:10.234000 26 857 XCSE 20211214 15:47:11.053000 23 859 XCSE 20211214 15:57:26.083000 4 859 XCSE 20211214 15:57:26.083000 26 858 XCSE 20211214 15:58:00.819000 28 857 XCSE 20211214 15:59:10.223000 26 855 XCSE 20211214 16:01:29.179000 26 855 XCSE 20211214 16:03:03.859000 28 854 XCSE 20211214 16:04:40.997000 14 854 XCSE 20211214 16:09:00.214000 12 854 XCSE 20211214 16:09:00.233000 14 854 XCSE 20211214 16:09:00.258000 52 854 XCSE 20211214 16:13:30.559000 26 854 XCSE 20211214 16:16:38.896000 20 854 XCSE 20211214 16:18:45.782000 7 854 XCSE 20211214 16:18:45.782000 27 854 XCSE 20211214 16:20:02.885000 56 854 XCSE 20211214 16:33:12.328000 81 854 XCSE 20211214 16:33:12.328000 80 854 XCSE 20211214 16:33:12.350000 50 854 XCSE 20211214 16:33:12.350000 34 853 XCSE 20211214 16:43:03.091000 50 853 XCSE 20211214 16:43:21.545679 50 853 XCSE 20211214 16:43:21.546345 8 853 XCSE 20211214 16:43:30.644620 42 853 XCSE 20211214 16:43:36.249767 36 853 XCSE 20211214 16:43:36.626504 14 853 XCSE 20211214 16:43:36.662303 14 853 XCSE 20211214 16:43:36.663397 36 853 XCSE 20211214 16:43:44.614362 27 853 XCSE 20211214 16:44:13.595899 7 853 XCSE 20211214 16:44:13.935852 8 853 XCSE 20211214 16:44:13.963929 7 853 XCSE 20211214 16:44:14.760082 1 853 XCSE 20211214 16:44:14.760159 26 853 XCSE 20211214 16:44:29.989174 27 852 XCSE 20211215 9:00:08.644000 28 850 XCSE 20211215 9:03:18.376000 17 850 XCSE 20211215 9:03:18.376000 11 850 XCSE 20211215 9:03:18.377000 28 852 XCSE 20211215 9:05:05.292000 33 852 XCSE 20211215 9:13:03.484000 21 852 XCSE 20211215 9:13:03.484000 28 851 XCSE 20211215 9:13:03.570000 28 852 XCSE 20211215 9:17:02.589000 28 849 XCSE 20211215 9:17:24.196000 20 849 XCSE 20211215 9:20:52.691000 28 849 XCSE 20211215 9:22:51.506000 28 848 XCSE 20211215 9:24:17.917000 29 845 XCSE 20211215 9:34:43.380000 28 845 XCSE 20211215 9:34:43.380000 7 843 XCSE 20211215 9:40:39.668000 28 843 XCSE 20211215 9:40:39.668000 20 843 XCSE 20211215 9:40:39.668000 28 843 XCSE 20211215 9:43:17.408000 28 842 XCSE 20211215 9:47:05.359000 27 840 XCSE 20211215 9:59:48.746000 22 840 XCSE 20211215 9:59:48.746000 5 840 XCSE 20211215 9:59:48.746000 27 840 XCSE 20211215 9:59:48.746000 6 839 XCSE 20211215 9:59:57.013000 27 841 XCSE 20211215 10:07:05.820000 4 841 XCSE 20211215 10:12:10.508000 53 841 XCSE 20211215 10:12:10.508000 55 840 XCSE 20211215 10:12:14.341000 1 839 XCSE 20211215 10:12:37.187000 27 838 XCSE 20211215 10:13:06.911000 23 837 XCSE 20211215 10:16:14.207000 6 837 XCSE 20211215 10:16:14.210000 27 835 XCSE 20211215 10:18:23.376000 28 837 XCSE 20211215 10:27:43.786000 55 837 XCSE 20211215 10:27:43.802000 35 838 XCSE 20211215 10:32:42.915000 29 839 XCSE 20211215 10:35:56.743000 28 839 XCSE 20211215 10:35:56.743000 18 838 XCSE 20211215 10:39:46.444000 28 838 XCSE 20211215 10:39:46.444000 4 838 XCSE 20211215 10:39:46.445000 6 838 XCSE 20211215 10:39:46.445000 3 838 XCSE 20211215 10:43:19.065000 25 838 XCSE 20211215 10:43:19.085000 28 838 XCSE 20211215 10:43:19.085000 2 838 XCSE 20211215 10:43:19.089000 14 838 XCSE 20211215 10:49:24.171000 13 838 XCSE 20211215 10:49:24.171000 53 839 XCSE 20211215 10:59:48.769000 28 839 XCSE 20211215 10:59:48.769000 1 838 XCSE 20211215 11:03:04.115000 28 838 XCSE 20211215 11:03:04.115000 53 839 XCSE 20211215 11:06:18.318000 16 840 XCSE 20211215 11:13:20.763000 38 840 XCSE 20211215 11:13:20.763000 29 840 XCSE 20211215 11:13:20.763000 29 840 XCSE 20211215 11:17:04.566000 28 843 XCSE 20211215 11:21:00.142000 7 842 XCSE 20211215 11:22:53.702000 28 843 XCSE 20211215 11:30:09.172000 28 843 XCSE 20211215 11:30:09.172000 27 844 XCSE 20211215 11:32:57.589000 9 843 XCSE 20211215 11:58:29.034000 19 843 XCSE 20211215 11:58:29.034000 28 843 XCSE 20211215 11:58:29.034000 27 842 XCSE 20211215 12:07:38.743000 26 842 XCSE 20211215 12:15:12.447000 28 842 XCSE 20211215 12:15:12.447000 26 842 XCSE 20211215 12:15:12.447000 4 842 XCSE 20211215 12:15:12.447000 55 840 XCSE 20211215 12:15:16.029000 27 839 XCSE 20211215 12:15:17.395000 60 838 XCSE 20211215 12:15:18.405004 28 841 XCSE 20211215 12:35:58.784000 52 844 XCSE 20211215 13:00:10.972000 86 842 XCSE 20211215 13:06:04.051000 29 840 XCSE 20211215 13:06:07.521000 55 839 XCSE 20211215 13:24:12.174000 12 839 XCSE 20211215 13:24:12.220000 28 839 XCSE 20211215 13:24:12.244000 12 839 XCSE 20211215 13:24:12.244000 27 839 XCSE 20211215 13:24:12.246000 15 839 XCSE 20211215 13:24:12.246000 54 839 XCSE 20211215 13:25:06.010000 1 838 XCSE 20211215 13:29:51.123612 7 838 XCSE 20211215 13:31:00.257156 27 838 XCSE 20211215 13:32:47.309000 26 838 XCSE 20211215 13:32:47.309000 432 838 XCSE 20211215 13:32:47.309520 27 838 XCSE 20211215 13:32:55.922000 27 839 XCSE 20211215 13:33:25.476000 28 838 XCSE 20211215 13:47:52.539000 27 838 XCSE 20211215 13:47:52.540000 1 838 XCSE 20211215 13:53:58.558000 27 838 XCSE 20211215 13:53:58.558000 28 839 XCSE 20211215 13:56:48.584000 16 837 XCSE 20211215 13:59:25.428000 11 837 XCSE 20211215 13:59:25.428000 27 837 XCSE 20211215 14:01:44.324000 26 837 XCSE 20211215 14:04:50.767000 57 837 XCSE 20211215 14:07:21.561000 20 836 XCSE 20211215 14:11:04.157000 8 836 XCSE 20211215 14:11:04.157000 27 835 XCSE 20211215 14:15:30.080000 3 835 XCSE 20211215 14:15:30.080000 23 835 XCSE 20211215 14:15:30.105000 1 835 XCSE 20211215 14:15:30.105000 53 834 XCSE 20211215 14:19:40.308000 24 834 XCSE 20211215 14:19:40.333000 2 834 XCSE 20211215 14:19:40.333000 27 834 XCSE 20211215 14:22:58.714000 2 833 XCSE 20211215 14:36:56.472000 15 833 XCSE 20211215 14:36:56.472000 11 833 XCSE 20211215 14:36:56.472000 28 833 XCSE 20211215 14:36:56.472000 55 833 XCSE 20211215 14:38:07.073000 27 832 XCSE 20211215 14:38:07.100000 27 832 XCSE 20211215 14:39:32.045000 27 831 XCSE 20211215 14:42:11.091000 27 830 XCSE 20211215 14:47:16.553000 6 829 XCSE 20211215 14:53:18.370000 22 829 XCSE 20211215 14:53:18.371000 16 828 XCSE 20211215 14:58:26.059000 11 828 XCSE 20211215 14:58:26.082000 27 828 XCSE 20211215 14:58:26.082000 15 828 XCSE 20211215 14:58:26.104000 11 828 XCSE 20211215 14:59:59.058000 15 828 XCSE 20211215 14:59:59.058000 1 828 XCSE 20211215 14:59:59.058000 27 828 XCSE 20211215 15:04:25.303000 21 828 XCSE 20211215 15:04:25.336000 6 828 XCSE 20211215 15:04:25.336000 25 828 XCSE 20211215 15:09:24.463000 2 828 XCSE 20211215 15:09:24.463000 28 828 XCSE 20211215 15:09:24.463000 22 828 XCSE 20211215 15:16:54.655000 5 828 XCSE 20211215 15:16:54.655000 1 828 XCSE 20211215 15:16:54.656000 1 828 XCSE 20211215 15:16:54.709000 19 828 XCSE 20211215 15:16:54.712000 3 828 XCSE 20211215 15:16:54.712000 28 827 XCSE 20211215 15:21:40.784000 28 827 XCSE 20211215 15:21:40.784000 29 827 XCSE 20211215 15:26:57.558000 24 827 XCSE 20211215 15:26:57.558000 28 828 XCSE 20211215 15:31:22.804000 28 828 XCSE 20211215 15:31:22.804000 29 827 XCSE 20211215 15:35:01.475000 28 826 XCSE 20211215 15:37:21.050000 29 826 XCSE 20211215 15:37:21.050000 27 825 XCSE 20211215 15:40:44.215000 27 825 XCSE 20211215 15:40:44.215000 27 824 XCSE 20211215 15:44:07.187000 26 824 XCSE 20211215 15:44:07.187000 1 824 XCSE 20211215 15:44:07.187000 2 824 XCSE 20211215 15:47:49.700000 25 824 XCSE 20211215 15:47:49.700000 27 824 XCSE 20211215 15:47:49.700000 27 824 XCSE 20211215 15:47:49.702000 28 824 XCSE 20211215 15:52:05.755000 56 825 XCSE 20211215 15:58:21.311000 28 825 XCSE 20211215 15:58:21.311000 11 828 XCSE 20211215 16:06:20.752000 27 828 XCSE 20211215 16:06:20.752000 21 827 XCSE 20211215 16:11:22.905000 7 827 XCSE 20211215 16:11:35.436000 28 827 XCSE 20211215 16:11:35.436000 8 827 XCSE 20211215 16:11:53.373000 14 827 XCSE 20211215 16:11:53.373000 6 827 XCSE 20211215 16:11:53.373000 28 827 XCSE 20211215 16:15:40.553000 27 827 XCSE 20211215 16:15:40.553000 1 827 XCSE 20211215 16:15:40.578000 26 827 XCSE 20211215 16:15:40.580000 1 827 XCSE 20211215 16:15:40.580000 28 827 XCSE 20211215 16:16:00.380000 28 827 XCSE 20211215 16:21:39.430000 7 828 XCSE 20211215 16:23:01.185000 28 828 XCSE 20211215 16:25:26.894000 1847 826 XCSE 20211215 16:26:04.412944 100 826 XCSE 20211215 16:26:04.412944 28 840 XCSE 20211216 9:00:21.448000 28 838 XCSE 20211216 9:00:54.538000 2 838 XCSE 20211216 9:10:31.626000 42 838 XCSE 20211216 9:11:10.734000 13 838 XCSE 20211216 9:11:10.734000 28 838 XCSE 20211216 9:11:10.734000 28 836 XCSE 20211216 9:12:14.703000 28 836 XCSE 20211216 9:13:00.474000 28 834 XCSE 20211216 9:15:05.455000 28 832 XCSE 20211216 9:19:28.300000 14 833 XCSE 20211216 9:21:12.044139 36 833 XCSE 20211216 9:21:12.044194 100 833 XCSE 20211216 9:21:12.044234 50 833 XCSE 20211216 9:21:12.076609 2 833 XCSE 20211216 9:21:12.076609 50 833 XCSE 20211216 9:23:50.741078 70 833 XCSE 20211216 9:23:50.741105 116 833 XCSE 20211216 9:23:50.741120 17 833 XCSE 20211216 9:23:50.742530 33 833 XCSE 20211216 9:23:50.761639 17 833 XCSE 20211216 9:23:50.761639 26 833 XCSE 20211216 9:23:50.789664 24 833 XCSE 20211216 9:24:00.085981 2 833 XCSE 20211216 9:24:00.086102 18 833 XCSE 20211216 9:24:00.086137 8 833 XCSE 20211216 9:24:00.086170 22 833 XCSE 20211216 9:24:00.138054 91 833 XCSE 20211216 9:24:00.138054 1 833 XCSE 20211216 9:24:00.765525 49 833 XCSE 20211216 9:24:09.563830 1 833 XCSE 20211216 9:24:09.568913 3 832 XCSE 20211216 9:26:49.751933 4 832 XCSE 20211216 9:27:10.723349 43 832 XCSE 20211216 9:27:10.723410 43 832 XCSE 20211216 9:27:10.723440 50 832 XCSE 20211216 9:27:10.723549 4 832 XCSE 20211216 9:27:10.743647 3 832 XCSE 20211216 9:27:10.744075 8 832 XCSE 20211216 9:27:10.744108 4 832 XCSE 20211216 9:27:11.257794 31 832 XCSE 20211216 9:27:11.257824 50 832 XCSE 20211216 9:27:11.257937 6 832 XCSE 20211216 9:27:30.690940 44 832 XCSE 20211216 9:27:30.693847 50 832 XCSE 20211216 9:28:11.305495 18 832 XCSE 20211216 9:28:11.305495 50 832 XCSE 20211216 9:28:11.305567 29 831 XCSE 20211216 9:30:07.838000 29 830 XCSE 20211216 9:30:29.661000 28 833 XCSE 20211216 9:35:42.601000 28 835 XCSE 20211216 9:41:01.158000 27 835 XCSE 20211216 9:41:01.184000 27 832 XCSE 20211216 9:42:25.758000 29 831 XCSE 20211216 9:45:53.763000 14 829 XCSE 20211216 9:48:51.169000 15 829 XCSE 20211216 9:48:51.169000 27 827 XCSE 20211216 9:49:51.796000 29 825 XCSE 20211216 9:58:32.105000 27 826 XCSE 20211216 10:06:25.352000 27 827 XCSE 20211216 10:08:13.996000 13 826 XCSE 20211216 10:11:56.465000 14 826 XCSE 20211216 10:11:56.465000 55 827 XCSE 20211216 10:15:05.352000 81 831 XCSE 20211216 10:25:52.968000 16 830 XCSE 20211216 10:25:53.691000 13 830 XCSE 20211216 10:25:53.691000 28 831 XCSE 20211216 10:31:26.274000 19 832 XCSE 20211216 10:35:18.442000 8 832 XCSE 20211216 10:35:18.442000 28 831 XCSE 20211216 10:37:11.298000 6 837 XCSE 20211216 10:59:53.459000 10 837 XCSE 20211216 10:59:53.459000 38 837 XCSE 20211216 11:03:26.182000 17 837 XCSE 20211216 11:03:26.182000 70 839 XCSE 20211216 11:11:19.643000 37 839 XCSE 20211216 11:11:19.643000 28 838 XCSE 20211216 11:11:33.014000 27 838 XCSE 20211216 11:23:04.739000 13 838 XCSE 20211216 11:30:09.835000 15 838 XCSE 20211216 11:30:09.835000 28 838 XCSE 20211216 11:30:09.835000 29 838 XCSE 20211216 11:31:15.364000 54 838 XCSE 20211216 11:39:31.729000 112 843 XCSE 20211216 12:01:12.178000 80 844 XCSE 20211216 12:17:01.752000 28 843 XCSE 20211216 12:17:33.488000 28 841 XCSE 20211216 12:22:03.361000 54 842 XCSE 20211216 12:38:33.142000 10 842 XCSE 20211216 12:48:35.542000 5 843 XCSE 20211216 12:59:13.552000 50 843 XCSE 20211216 12:59:13.552000 5 843 XCSE 20211216 12:59:13.552000 8 843 XCSE 20211216 13:00:15.633000 17 843 XCSE 20211216 13:00:15.633000 58 843 XCSE 20211216 13:00:15.653000 28 843 XCSE 20211216 13:00:24.254000 3 844 XCSE 20211216 13:18:42.231000 36 845 XCSE 20211216 13:21:14.956000 44 845 XCSE 20211216 13:21:14.956000 29 846 XCSE 20211216 13:25:01.103000 27 845 XCSE 20211216 13:26:21.212000 27 846 XCSE 20211216 13:36:22.676000 13 845 XCSE 20211216 13:41:14.004000 14 845 XCSE 20211216 13:41:14.004000 27 844 XCSE 20211216 13:54:20.619000 28 843 XCSE 20211216 13:59:20.908000 29 843 XCSE 20211216 14:19:27.875000 29 842 XCSE 20211216 14:24:06.315000 24 841 XCSE 20211216 14:24:08.121000 35 844 XCSE 20211216 14:39:23.550000 10 844 XCSE 20211216 14:39:23.550000 28 844 XCSE 20211216 14:41:27.678000 28 844 XCSE 20211216 14:41:27.696000 28 843 XCSE 20211216 15:00:29.752000 28 842 XCSE 20211216 15:10:43.828000 28 842 XCSE 20211216 15:10:43.828000 50 842 XCSE 20211216 15:10:43.851000 9 842 XCSE 20211216 15:10:43.851000 29 841 XCSE 20211216 15:15:00.394000 28 841 XCSE 20211216 15:26:03.799000 29 840 XCSE 20211216 15:33:46.414000 28 840 XCSE 20211216 15:33:46.437000 28 840 XCSE 20211216 15:36:10.398000 28 839 XCSE 20211216 15:41:38.604000 28 839 XCSE 20211216 15:42:52.487000 28 840 XCSE 20211216 15:46:47.657000 28 841 XCSE 20211216 15:50:36.581000 28 840 XCSE 20211216 15:56:04.860000 6 841 XCSE 20211216 16:13:35.501000 30 841 XCSE 20211216 16:13:35.501000 32 841 XCSE 20211216 16:13:35.501000 3 841 XCSE 20211216 16:13:35.501000 6 841 XCSE 20211216 16:13:35.501000 27 840 XCSE 20211216 16:18:29.826000 1 840 XCSE 20211216 16:18:29.843000 29 840 XCSE 20211216 16:19:20.144000 28 838 XCSE 20211216 16:19:23.846000 1105 837 XCSE 20211216 16:21:42.539122 45 840 XCSE 20211217 9:10:25.988813 5 840 XCSE 20211217 9:10:25.988833 44 840 XCSE 20211217 9:10:25.988841 50 840 XCSE 20211217 9:11:31.966097 31 840 XCSE 20211217 9:11:31.985888 19 840 XCSE 20211217 9:11:31.987958 27 840 XCSE 20211217 9:11:31.988062 19 840 XCSE 20211217 9:11:32.046010 4 840 XCSE 20211217 9:11:32.067645 50 840 XCSE 20211217 9:11:32.067677 8 840 XCSE 20211217 9:11:41.030861 24 840 XCSE 20211217 9:11:41.030905 11 840 XCSE 20211217 9:11:41.030932 7 840 XCSE 20211217 9:11:41.030947 35 840 XCSE 20211217 9:11:41.030947 7 840 XCSE 20211217 9:11:41.051413 43 840 XCSE 20211217 9:12:09.594246 9 846 XCSE 20211217 9:20:01.028000 17 846 XCSE 20211217 9:20:01.029000 15 847 XCSE 20211217 9:24:23.390000 53 848 XCSE 20211217 9:27:31.734000 27 848 XCSE 20211217 9:27:31.776000 27 847 XCSE 20211217 9:33:02.918000 28 846 XCSE 20211217 9:35:21.355000 26 844 XCSE 20211217 9:39:36.644000 26 844 XCSE 20211217 9:39:36.644000 27 843 XCSE 20211217 9:40:36.673000 27 839 XCSE 20211217 9:45:43.788000 55 840 XCSE 20211217 9:50:36.738000 27 839 XCSE 20211217 9:52:51.764000 27 839 XCSE 20211217 9:55:03.712000 27 837 XCSE 20211217 9:58:16.503000 27 835 XCSE 20211217 9:59:53.337000 26 834 XCSE 20211217 10:03:49.939000 21 835 XCSE 20211217 10:15:40.500000 6 835 XCSE 20211217 10:15:40.500000 28 833 XCSE 20211217 10:15:51.155000 24 833 XCSE 20211217 10:15:51.155000 27 833 XCSE 20211217 10:15:51.155000 26 832 XCSE 20211217 10:15:51.695000 26 837 XCSE 20211217 10:30:15.556000 80 836 XCSE 20211217 10:30:18.149000 4 835 XCSE 20211217 10:36:02.942000 22 835 XCSE 20211217 10:36:02.942000 25 835 XCSE 20211217 10:36:02.942000 28 837 XCSE 20211217 10:39:03.881000 28 836 XCSE 20211217 10:40:08.754000 9 837 XCSE 20211217 10:52:02.553000 3 837 XCSE 20211217 10:52:03.600000 32 837 XCSE 20211217 10:52:03.641000 10 837 XCSE 20211217 10:52:03.641000 8 837 XCSE 20211217 10:52:03.641000 4 837 XCSE 20211217 10:52:03.641000 27 836 XCSE 20211217 10:56:50.891000 27 836 XCSE 20211217 10:56:50.891000 28 836 XCSE 20211217 11:04:40.186000 27 836 XCSE 20211217 11:04:40.186000 8 835 XCSE 20211217 11:13:52.456000 18 835 XCSE 20211217 11:14:52.259000 103 836 XCSE 20211217 11:15:31.909000 28 835 XCSE 20211217 11:15:52.899000 28 833 XCSE 20211217 11:35:09.043000 20 833 XCSE 20211217 11:35:09.043000 27 833 XCSE 20211217 11:35:09.179000 7 833 XCSE 20211217 11:35:09.179000 28 833 XCSE 20211217 11:35:09.179000 6 833 XCSE 20211217 11:35:09.202000 2 833 XCSE 20211217 11:35:09.203000 17 833 XCSE 20211217 11:37:45.063000 9 833 XCSE 20211217 11:37:45.063000 26 833 XCSE 20211217 11:37:45.063000 26 832 XCSE 20211217 11:38:32.220000 26 833 XCSE 20211217 11:53:52.209000 77 833 XCSE 20211217 11:53:52.209000 25 833 XCSE 20211217 11:53:52.231000 16 833 XCSE 20211217 11:58:29.767000 36 833 XCSE 20211217 11:58:29.767000 10 832 XCSE 20211217 12:00:03.101000 17 832 XCSE 20211217 12:00:03.101000 26 831 XCSE 20211217 12:02:03.338000 26 832 XCSE 20211217 12:05:56.754000 135 835 XCSE 20211217 12:35:46.044000 27 835 XCSE 20211217 12:35:46.044000 40 835 XCSE 20211217 12:35:46.067000 26 834 XCSE 20211217 12:54:52.379000 25 834 XCSE 20211217 12:54:52.379000 13 834 XCSE 20211217 12:54:52.488000 13 834 XCSE 20211217 12:54:52.503000 27 833 XCSE 20211217 13:04:57.156000 4 833 XCSE 20211217 13:04:57.156000 22 833 XCSE 20211217 13:04:57.156000 15 832 XCSE 20211217 13:09:28.376000 11 832 XCSE 20211217 13:26:15.461000 8 832 XCSE 20211217 13:26:15.461000 15 832 XCSE 20211217 13:26:15.461000 20 832 XCSE 20211217 13:26:48.940000 18 832 XCSE 20211217 13:26:48.940000 1 832 XCSE 20211217 13:29:00.763000 21 832 XCSE 20211217 13:29:00.763000 23 832 XCSE 20211217 13:29:00.763000 9 832 XCSE 20211217 13:29:00.763000 3 832 XCSE 20211217 13:29:00.763000 14 832 XCSE 20211217 13:29:00.763000 12 832 XCSE 20211217 13:29:00.763000 27 832 XCSE 20211217 13:29:00.763000 14 831 XCSE 20211217 13:29:13.089000 2 831 XCSE 20211217 13:29:13.089000 11 831 XCSE 20211217 13:29:13.089000 26 831 XCSE 20211217 13:38:15.494000 25 831 XCSE 20211217 13:38:15.494000 25 831 XCSE 20211217 13:38:15.494000 27 830 XCSE 20211217 13:48:39.300000 26 830 XCSE 20211217 13:48:39.300000 78 830 XCSE 20211217 13:55:17.541000 27 828 XCSE 20211217 14:11:55.147000 26 828 XCSE 20211217 14:11:55.147000 27 828 XCSE 20211217 14:11:55.147000 26 828 XCSE 20211217 14:11:55.147000 1 829 XCSE 20211217 14:18:38.419000 3 829 XCSE 20211217 14:20:46.211000 76 829 XCSE 20211217 14:20:46.211000 26 827 XCSE 20211217 14:22:00.363000 78 828 XCSE 20211217 14:30:03.099000 22 827 XCSE 20211217 14:33:19.628000 6 827 XCSE 20211217 14:33:19.628000 17 827 XCSE 20211217 14:33:19.628000 6 827 XCSE 20211217 14:33:19.645000 26 828 XCSE 20211217 14:36:48.172000 14 828 XCSE 20211217 14:39:19.486495 11 828 XCSE 20211217 14:39:19.486495 50 828 XCSE 20211217 14:39:19.486495 158 828 XCSE 20211217 14:39:19.486495 44 828 XCSE 20211217 14:39:19.486495 323 828 XCSE 20211217 14:39:19.486527 50 828 XCSE 20211217 14:39:29.941012 74 828 XCSE 20211217 14:39:29.941012 37 828 XCSE 20211217 14:39:29.941012 85 828 XCSE 20211217 14:39:29.941012 192 828 XCSE 20211217 14:39:29.941042 53 828 XCSE 20211217 14:43:51.623000 14 827 XCSE 20211217 14:43:51.699000 13 827 XCSE 20211217 14:43:51.699000 85 828 XCSE 20211217 14:50:40.438000 23 828 XCSE 20211217 14:50:40.458000 53 830 XCSE 20211217 14:59:00.328000 30 832 XCSE 20211217 15:03:23.056000 42 833 XCSE 20211217 15:11:50.192000 13 833 XCSE 20211217 15:11:50.192000 50 833 XCSE 20211217 15:11:50.192000 5 833 XCSE 20211217 15:11:50.192000 77 832 XCSE 20211217 15:11:51.466000 27 831 XCSE 20211217 15:11:52.970000 4 833 XCSE 20211217 15:19:20.239000 70 833 XCSE 20211217 15:19:20.239000 87 835 XCSE 20211217 15:21:41.082000 16 835 XCSE 20211217 15:21:41.099000 26 836 XCSE 20211217 15:25:41.779000 25 836 XCSE 20211217 15:25:41.802000 17 836 XCSE 20211217 15:25:42.136000 26 837 XCSE 20211217 15:30:03.415000 16 838 XCSE 20211217 15:33:36.178000 37 838 XCSE 20211217 15:33:36.178000 13 838 XCSE 20211217 15:37:49.544000 89 838 XCSE 20211217 15:37:49.544000 27 838 XCSE 20211217 15:37:49.586000 26 837 XCSE 20211217 15:42:06.264000 27 837 XCSE 20211217 15:42:06.264000 27 837 XCSE 20211217 15:42:06.264000 26 837 XCSE 20211217 15:42:06.387000 42 837 XCSE 20211217 15:45:10.232000 15 839 XCSE 20211217 15:46:44.139000 15 839 XCSE 20211217 15:46:44.139000 15 838 XCSE 20211217 15:48:03.453000 3 838 XCSE 20211217 15:48:09.466000 2 838 XCSE 20211217 15:48:10.608000 47 838 XCSE 20211217 15:48:10.608000 20 839 XCSE 20211217 15:49:47.417000 19 839 XCSE 20211217 15:49:47.417000 41 839 XCSE 20211217 15:49:47.417000 27 838 XCSE 20211217 15:53:37.631000 5 836 XCSE 20211217 15:55:35.291000 22 836 XCSE 20211217 15:55:35.291000 23 835 XCSE 20211217 15:58:22.030000 25 836 XCSE 20211217 16:02:55.419000 26 836 XCSE 20211217 16:05:16.078000 18 836 XCSE 20211217 16:07:48.968000 7 836 XCSE 20211217 16:07:48.968000 27 836 XCSE 20211217 16:11:53.190000 26 834 XCSE 20211217 16:13:13.509000 27 834 XCSE 20211217 16:13:13.550000 27 833 XCSE 20211217 16:13:15.635000 27 832 XCSE 20211217 16:13:22.990000 25 832 XCSE 20211217 16:13:39.589000 27 830 XCSE 20211217 16:13:46.427000 1 830 XCSE 20211217 16:13:46.427000 26 830 XCSE 20211217 16:13:46.427000 98 832 XCSE 20211217 16:17:07.121000 40 832 XCSE 20211217 16:17:07.121000 13 832 XCSE 20211217 16:17:07.121000 47 831 XCSE 20211217 16:18:26.351000 35 831 XCSE 20211217 16:18:26.351000 13 830 XCSE 20211217 16:18:27.641000 14 830 XCSE 20211217 16:18:27.641000 1 830 XCSE 20211217 16:18:27.641000 25 830 XCSE 20211217 16:18:27.641000 26 831 XCSE 20211217 16:20:20.119000 27 831 XCSE 20211217 16:20:24.515000 26 831 XCSE 20211217 16:20:24.515000 7 831 XCSE 20211217 16:23:14.058000 20 831 XCSE 20211217 16:23:14.077000 53 831 XCSE 20211217 16:23:14.077000 6 831 XCSE 20211217 16:23:14.094000 17 831 XCSE 20211217 16:23:14.104000 20 833 XCSE 20211217 16:29:11.848000 6 833 XCSE 20211217 16:29:11.848000 4 832 XCSE 20211217 16:30:30.728000 28 832 XCSE 20211217 16:31:24.784000 13 832 XCSE 20211217 16:31:24.784000 10 832 XCSE 20211217 16:31:24.784000 4 832 XCSE 20211217 16:31:24.785000 46 833 XCSE 20211217 16:32:23.091000 25 833 XCSE 20211217 16:33:13.066000 25 835 XCSE 20211217 16:36:15.082000 9 835 XCSE 20211217 16:36:15.082000 31 836 XCSE 20211217 16:39:25.112000 42 836 XCSE 20211217 16:39:25.112000 9 836 XCSE 20211217 16:39:25.113000 26 836 XCSE 20211217 16:39:25.113000 19 836 XCSE 20211217 16:39:55.681000 14 836 XCSE 20211217 16:40:00.397000 13 836 XCSE 20211217 16:40:00.397000 18 836 XCSE 20211217 16:40:00.398000 26 836 XCSE 20211217 16:40:46.059000 21 836 XCSE 20211217 16:41:13.779000 4 836 XCSE 20211217 16:41:13.779000 26 836 XCSE 20211217 16:41:38.839000 27 836 XCSE 20211217 16:42:05.258000 25 836 XCSE 20211217 16:42:33.014000 25 836 XCSE 20211217 16:42:59.013000 22 837 XCSE 20211217 16:43:58.634000 28 837 XCSE 20211217 16:43:58.634000 34 837 XCSE 20211217 16:43:58.634000 27 837 XCSE 20211217 16:44:15.016000 1 837 XCSE 20211217 16:44:37.732000 22 837 XCSE 20211217 16:44:37.732000 21 837 XCSE 20211217 16:44:50.762000 4 837 XCSE 20211217 16:44:50.762000 1 837 XCSE 20211217 16:44:50.762000 27 837 XCSE 20211217 16:44:50.763000

