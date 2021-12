English Swedish French German Italian Dutch

JLT Mobile Computers wird von Food Logistics zum „Top Software & Technology Provider 2021“ ernannt

Ausgezeichnet wurde JLT vor allem für das umfassende Angebot an robusten IT-Produkten, die von Grund auf für sichere, effiziente und zuverlässige Geschäftsabläufe in der globalen Frische- und Getränkelogistik konzipiert sind.

Växjö, Schweden, 21. Dezember 2021 * * * Food Logistics, die einzige auf die Berichterstattung von Themen der weltweiten Frische- und Getränkelogistik spezialisierte US-Publikation, hat JLT Mobile Computers mit ihrem 2021 „Top Software & Technology Provider Award“ ausgezeichnet. Diesen Preis erhalten Software- und Technologieanbieter, die für eine sichere, effiziente und zuverlässige weltweite Lieferkette auf dem Gebiet der gekühlten Nahrungsmittel und im Getränkesektor sorgen.

„Entwicklungen im Softwarebereich und neue Technologien sorgen dafür, dass die Lieferketten in Bewegung bleiben, auch wenn die Welt rundherum zum Stehen kommt. Sie gewährleisten die Sicherheit von Menschen, Produkten und Fabriken und sorgen für Rückverfolgbarkeit, Transparenz, Effizienz und Glaubwürdigkeit. Die diesjährigen Preisträger erbringen den Beweis, dass es keine Grenzen dafür gibt, was Software und Technologie im Bereich der Lieferketten zu leisten vermögen“, erklärt Marina Mayer, Chefredakteurin von Food Logistics und Supply & Demand Chain Executive.

„Wir sind sehr stolz, dass wir für unsere robusten Hardware-, Software- und Serviceangebote als einer der führenden Technologieanbieter im Bereich der Frischelogistik gewürdigt werden“, sagt Per Holmberg, CEO der JLT Mobile Computers Group. „JLT arbeitet schon sehr lange mit führenden Unternehmen des Nahrungsmittel- und Getränkesektors zusammen. Unsere für den Fahrzeugeinbau vorgesehenen robusten Computer, Tablets und Handhelds sind mit Blick auf die entscheidenden Features entwickelt, die in diesen Sektoren unabdingbar sind, und bürgen für Zuverlässigkeit und optimale Datenkommunikation in Anwendungen der gesamten Branche – von der Herstellung bis zur Auslieferung, vom Straßen-, Schienen- oder Schiffstransport bis zum Kühlhaus.“

Alle entscheidenden Elemente der Nahrungsmittel-Lieferkette effizient und zuverlässig ineinandergreifen zu lassen ist erfolgsentscheidend, bringt aber enorme Herausforderungen mit sich. Eine essenzielle Voraussetzung ist das passive und aktive Erfassen von Daten zum Überwachen, Analysieren und Optimieren sämtlicher Aspekte des Nahrungsmittelproduktions-Ökosystems. Mit seinem umfassenden Portfolio, das aus Android- und Windows-basierten robusten Tablet- und Handheld-Computern für den Fahrzeugeinbau sowie aus Software und Services besteht, kann JLT der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie lückenlose IT-Lösungen anbieten, um mit diesen Zuverlässigkeits- und Effizienz-Herausforderungen fertig zu werden.

Was die Geräte betrifft, warten JLT-Computer wie die populäre Serie JLT6012™ mit eingebauter Sensortechnologie auf, die zum Überwachen von Temperaturen, Vibrationen und weiteren häufigen Stressfaktoren für die Nahrungsmittel-Logistik dient. Diese Daten sind für das Erzielen höchster Zuverlässigkeit von unschätzbarem Wert, denn sie ermöglichen das Vermeiden von Stillständen mit entsprechend positiven Rückwirkungen auf die Produktivität.

In der vernetzten Frischelogistik von heute ist verlässliche Konnektivität eine weitere entscheidende Voraussetzung für optimale Effizienz. Selbst unter anspruchsvollsten Bedingungen bieten JLT-Computer zuverlässig die beste drahtlose WAN-, LAN- und Bluetooth-Performance auf dem robusten Computermarkt. Neben der sicheren Aufrechterhaltung kritischer Datenverbindungen, bieten sie den Bedienern zusätzlich eine klare, übersichtliche Benutzeroberfläche, die sich auf die Bedürfnisse der einzelnen Kunden zuschneiden lässt.

Abgesehen von der extremen Zuverlässigkeit der Geräte sind es auch das umfangreiche und verlässliche Service- und Supportpaket, womit sich JLT für die Auszeichnung als Top Software & Technology Provider durch Food Logistics qualifiziert. Als engagierter Partner ist JLT stets zur Stelle, um seinen Kunden in der Nahrungsmittel- und Getränkebranche bei der Bewältigung ihrer schwierigsten Geschäftsherausforderungen zu helfen – angefangen mit einer detaillierten Bestandsaufnahme der jeweiligen Einsatzumstände und anwendungsspezifischen Anforderungen, um auf dieser Basis Ratschläge bezüglich der optimalen Geräteauswahl und der notwendigen individuellen Anpassungen zu geben.

Wenn Sie mehr über JLT Mobile Computers sowie die Produkte, Services und Lösungen des Unternehmens für die Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie sowie weitere anspruchsvolle Logistik-Anwendungen erfahren möchten, besuchen Sie www.jltmobile.com.

Die diesjährigen Preisträger der Top Software & Technology Providers Awards werden in der November/Dezember-Ausgabe von Food Logistics vorgestellt. Eine Auflistung aller Top Software & Technology Provider finden Sie auf www.FoodLogistics.com. Mehr über weitere Auszeichnungen von Food Logistics außerdem auf https://www.foodlogistics.com/awards.

Leseranfragen Pressekontakt Certified Adviser JLT Mobile Computers Group PRismaPR Eminova Fondkommission AB Per Holmberg, CEO Monika Cunnington Tel.: +46 08 684 211 10 Tel.: +46 70 361 3934 Tel.: +44 20 8133 6148 adviser@eminova.se per.holmberg@jltmobile.com

www.jltmobile.com monika@prismapr.com

www.prismapr.com www.eminova.se

Über JLT Mobile Computers

Zuverlässige Leistung, weniger Ärger. JLT Mobile Computers ist ein führender Anbieter von robusten mobilen Computergeräten für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen. Mehr als 25 Jahre Entwicklungs- und Fertigungserfahrung haben JLT zum Maβstab für robuste Computer werden lassen, mit herausragender Produktqualität und fachkundigem Service. Die Lösungen und der Support von JLT bieten den Kunden in Lagerhaltung, Gütertransport, Fertigung, Bergbau, Hafen- und Landwirtschaft einen reibungslosen Geschäftsablauf. Mit Niederlassungen in Schweden und den USA, die durch ein breites Netz von Vertriebspartnern in lokalen Märkten ergänzt werden, ist JLT weltweit aktiv. Das Unternehmen wurde 1994 gegründet, und die Aktie ist seit 2002 an der Nasdaq First North Growth Market-Börse unter dem Symbol JLT notiert. Aktuell fungiert Eminova Fondkommission AB als Certified Adviser. Weitere Informationen finden Sie unter www.jltmobile.com.

