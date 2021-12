English Swedish French German Italian Dutch

JLT Mobile Computers nommé "Meilleur fournisseur de logiciels et de technologies 2021" par Food Logistics

Des solutions informatiques complètes et durcies, pensées dès la conception pour assurer des opérations sûres, efficaces et fiables tout au long de la chaîne du froid à travers le monde, ont valu à JLT d'être récompensé par Food Logistics.

Växjö, Suède, le 21 décembre 2021 * * * Food Logistics, la seule publication exclusivement consacrée à la logistique de la chaine du froid à travers le monde, a nommé pour son prix 2021 JLT Mobile Computers « Top Software & Technology Provider ». Prix qui récompense les fournisseurs de logiciels et de technologies assurant une supply chain mondiale sûre, efficace et fiable pour les produits de la chaîne du froid.

"Les développements logiciels et les technologies émergentes sont ce qui fait tourner le monde. C'est grâce à eux que les chaînes d'approvisionnement fonctionnent, même lorsque le monde s'arrête. Ils assurent la sécurité des personnes, des produits et des usines. Ils assurent la traçabilité, la visibilité, l'efficacité et la crédibilité. Et les lauréats de cette année prouvent que les logiciels et les technologies ne connaissent aucune limite dans le domaine de la Supply Chain", déclare Marina Mayer, rédactrice en chef de Food Logistics and Supply & Demand Chain Executive.

"Nous sommes très fiers d'avoir été reconnus comme l'un des meilleurs fournisseurs de technologies en logistique alimentaire pour notre offre de matériel « durcie », de logiciels et de services ", déclare Per Holmberg, PDG de JLT Mobile Computers Group. "JLT travaille depuis longtemps avec des entreprises de premier plan dans le secteur de l'alimentation et des boissons. Conçus en tenant compte des exigences des caractéristiques clés de l'industrie, nos ordinateurs, tablettes et terminaux mobiles durcis embarqués garantissent un fonctionnement fiable dans le temps et une communication des données optimale dans tous les cas d'utilisation – de l’intérieur à l’extérieur de l'usine, de la route, du rail ou du port à l'entrepôt frigorifique."

Faire en sorte que tous les éléments clés de l'ensemble de la supply chain alimentaire travaillent ensemble de manière efficace et fiable est essentiel pour réussir, mais présente d'énormes défis. Il existe une interdépendance considérable de la collecte de données passives et actives afin de surveiller, analyser et optimiser tous les aspects de l'écosystème de fabrication des aliments. Grâce à une gamme complète de solutions comprenant les derniers ordinateurs Android ainsi que les ordinateurs embarqués Windows traditionnels, les tablettes et les ordinateurs de poche, combinés à des logiciels et des services, JLT fournit à l'industrie de l’alimentaire et des boissons des solutions informatiques de A à Z pour l'aider à relever ses défis en matière de fiabilité et d'efficacité.

Au niveau matériel, les ordinateurs JLT, tels que ceux de la fameuse série JLT6012™, offrent une technologie de capteurs intégrée pour surveiller la température, les vibrations et autres valeurs critiques courantes en logistique alimentaire. Ces données sont inestimables pour garantir une fiabilité maximale, car elles permettent aux clients de prévenir activement les temps d'arrêt, augmentant ainsi leur productivité.

Dans le monde de la supply chain alimentaire en réseau d’aujourd’hui, une connectivité fiable est une autre exigence clé pour garantir une efficacité optimale. Même dans les conditions les plus difficiles, les ordinateurs JLT offrent aux clients utilisateurs un accès fiable aux meilleures performances WAN, LAN et Bluetooth sans fil du marché des matériels durcis. Conçus pour maintenir les sessions de données critiques, ils offrent également aux opérateurs une interface utilisateur claire et concise qui peut être adaptée à chaque client.

Outre l'extrême fiabilité de ses appareils, ce qui distingue JLT dans l’obtention de ce prix du meilleur fournisseur de logiciels et de technologies pour la logistique alimentaire, c'est la fiabilité et l'étendue de ses services et de son assistance. En tant que partenaire engagé, JLT est là pour aider les clients du secteur de l'alimentation et des boissons à résoudre tous leurs défis d’entreprise dans toutes les étapes de leurs process ; en commençant par une évaluation détaillée de leur situation exacte et des besoins spécifiques à leurs applications, avant de les conseiller sur la meilleure sélection d'appareils et les personnalisations nécessaires au système.

Pour en savoir plus sur JLT Mobile Computers, ainsi que sur les produits, services et solutions de la société pour le secteur des aliments et boissons de la « chaîne du froid » et pour tous autres environnements exigeants de la supply chain, venez visiter le site www.jltmobile.com.

Les lauréats du prix des meilleurs fournisseurs de logiciels et de technologies de cette année seront présentés dans l’édition « papier » de Food Logistics de novembre/déc. 2021. Rendez-vous sur www.FoodLogistics.com pour consulter la liste complète des meilleurs fournisseurs de logiciels et de technologies. Rendez-vous sur https://www.foodlogistics.com/awards pour en savoir plus sur les autres prix décernés par Food Logistics.

Demandes de renseignements Contact presse Conseiller certifié JLT Mobile Computers Group PRismaPR Eminova Fondkommission AB Per Holmberg, PDG Monika Cunnington Tel.: +46 08 684 211 10 Tel.: +46 70 361 3934 Tel.: +44 20 8133 6148 adviser@eminova.se per.holmberg@jltmobile.com

www.jltmobile.com monika@prismapr.com

www.prismapr.com www.eminova.se

À propos de JLT Mobile Computers

Des performances fiables, sans aucun désagrément. JLT Mobile Computers est l'un des principaux concepteurs et fabricants d'appareils informatiques mobiles durcis destinés à des environnements exigeants. Plus de 25 années d'expériences en matière de développement et de fabrication nous ont permis d'établir « la norme » en matière d'informatique durcie, en combinant une qualité de produit exceptionnelle avec un service, un soutien et des solutions d'experts qui garantissent de solides relations commerciales aux clients des secteurs de l'entreposage, du transport, de la fabrication, de l'exploitation minière, du portuaire et de l'agriculture. JLT opère dans le monde entier à partir de ses bureaux en Suède et aux États-Unis. Et relayé par un vaste réseau de partenaires commerciaux sur les marchés locaux. L'entreprise a été fondée en 1994, et l'action est cotée à la bourse Nasdaq First North Growth Market depuis 2002 sous le symbole JLT. Eminova Fondkommission AB agit en tant que conseiller certifié. Pour en savoir plus, consultez le site www.jltmobile.com.

