Food Logistics heeft JLT Mobile Computers uitgeroepen tot ‘Top Software & Technology Provider 2021’

JLT verwierf erkenning in de Food Logistics onderscheidingen met zijn complete en robuuste IT-producten die geheel ontworpen zijn om een veilige, efficiënte en betrouwbare werking te garanderen in alle wereldwijde bevoorradingsketens van koude voedingsmiddelen en dranken.

Växjö, Zweden, 21 december 2021 * * * Food Logistics, de enige publicatie die exclusief is toegewijd aan de verslaggeving van productbewegingen in de wereldwijde bevoorradingsketens van koude voedingsmiddelen, heeft JLT Mobile Computers haar Top Software & Technology Provider 2021 onderscheiding toegekend, zij huldigen software & technologie providers die veilige, efficiënte en betrouwbare wereldwijde bevoorradingsketens van koude voedingsmiddelen en dranken garanderen.

“Softwareontwikkelingen en opkomende technologieën houden de wereld draaiende. Zij zijn wat bevoorradingsketens in beweging brengen, zelfs als de wereld stopt. Ze houden mensen, producten en installaties veilig. Ze zorgen voor traceerbaarheid, zichtbaarheid, efficiëntie en geloofwaardigheid. En de winnaars van de onderscheiding van dit jaar bewijzen dat er geen beperkingen zijn aan wat software en technologie kunnen doen op het gebied van bevoorradingsketens,” zegt Marina Mayer, hoofdredacteur van Food Logistics en Supply & Demand Chain Executive.

“Wij zijn erg trots op de erkenning die we hebben gekregen als één van de topproviders van logistieke automatisering van de voedingsmiddelenindustrie voor ons aanbod van robuuste hardware, software en service,” zegt Per Holmberg, CEO van JLT Mobile Computers Group. “JLT heeft een lange geschiedenis in de samenwerking met toonaangevende bedrijven in de voedings- & drankensector. Onze robuuste heftruck computers, tablets en handhelds zijn ontwikkeld met de belangrijkste functievereisten van de industrie in gedachten en zorgen voor betrouwbare uptime en optimale datacommunicatie in gebruikssituaties in de hele sector – van de fabrieksvloer tot de werf, van de weg, het spoor of de haven tot aan het koude opslagmagazijn.”

Alle sleutelelementen in de hele voedselvoorzieningsketen efficiënt en betrouwbaar laten samenwerken, is van cruciaal belang voor succes, maar brengt enorme uitdagingen met zich mee. Er bestaat een aanzienlijke afhankelijkheid van passieve en actieve gegevensverzameling om alle aspecten van het ecosysteem van voedselproductie te monitoren, te analyseren en te optimaliseren. Met een uitgebreid portfolio bestaande uit de nieuwste Android- en traditionele Windows heftruck computers, tablets en handhelds in combinatie met software en services, biedt JLT de voedings- en drankindustrie totaal IT-oplossingen om te helpen deze betrouwbaarheids- en efficiëntie uitdagingen aan te pakken.

JLT levert op apparaat niveau computers, zoals de populaire JLT6012™ series met ingebouwde sensortechnologie om de temperatuur, trillingen en andere veelvoorkomende stressfactoren in logistieke voedingsmiddelenindustrie te bewaken. Deze gegevens zijn van onschatbare waarde voor uiterste betrouwbaarheid, omdat het klanten actief in staat stelt uitval te voorkomen, waardoor de productiviteit wordt verhoogd.

In de wereldwijde geconnecteerde voedselvoorzieningsketen van vandaag is betrouwbare connectiviteit een andere belangrijke vereiste voor optimale efficiëntie. Zelfs onder de meest uitdagende omstandigheden geven JLT computers klanten betrouwbare toegang tot de beste draadloze WAN, LAN en Bluetooth prestaties. Ze zijn ontworpen om kritieke datasessies te onderhouden en bieden operators ook een duidelijke en beknopte gebruikersinterface die op maat kan worden aangepast voor individuele klanten.

Wat JLT ook uniek maakt voor de Food Logistics Top Software & Technology Provider prijs is naast de uiterste betrouwbaarheid van haar apparaten de omvang van hun diensten en ondersteuning. Als toegewijde partner staat JLT klaar om klanten in de voedingsmiddelen- en drankensector bij elke stap te helpen hun moeilijkste zakelijke uitdagingen op te lossen – te beginnen met een gedetailleerde evaluatie van hun exacte omstandigheden en de specifieke behoeften van hun toepassing, alvorens advies uit te brengen over de beste keuze van apparatuur en noodzakelijke systeemaanpassingen.

Ga voor meer informatie over JLT Mobile Computers en producten, diensten en oplossingen van het bedrijf voor koude voedingsmiddelen, dranken en andere veeleisende logistieke omgevingen naar www.jltmobile.com.

Ontvangers van Top Software & Technology Providers onderscheidingen van dit jaar zullen in de gedrukte november/december 2021 uitgave van Food Logistics worden geprofileerd. Ga naar www.FoodLogistics.com om de volledige lijst van Providers te bekijken. Ga naar https://www.foodlogistics.com/awards om meer te weten te komen over andere onderscheidingen van Food Logistics.

Over JLT Mobile Computers

Betrouwbare prestaties, zonder hinder. JLT Mobile Computers is een toonaangevende leverancier van robuuste mobiele computers en oplossingen voor veeleisende omgevingen. Met meer dan vijfentwintig jaar ervaring in ontwikkeling en productie slaagden wij erin de nieuwe standaard te stellen voor robuuste computers. Daarbij wordt een uitmuntende kwaliteit gekoppeld aan deskundige dienstverlening, ondersteuning en oplossingen; deze garanderen een probleemloze bedrijfsvoering voor klanten op het terrein van opslag, transport, fabricage, mijnbouw, havens en landbouw. JLT opereert wereldwijd vanuit kantoren in Zweden en de Verenigde Staten, ondersteund door een uitgebreid netwerk van lokale partners. Het bedrijf werd opgericht in 1994; aandelen staan sinds 2002 genoteerd aan de Nasdaq First North Growth Market onder het symbool JLT. Eminova Fondkommission AB treedt op als gecertificeerd adviseur. Meer informatie vindt u op www.jltmobile.com.

