LEI-kode: 213800BGF1TQB5M6PH65

Stege, den 21. december 2021

Selskabsmeddelelse nr. 18-2021.

Direktørskifte i Møns Bank

Møns Banks administrerende direktør Flemming Jul Jensen meddelte den 14. juni i år, at han efter 40 års ansættelse i den finansielle sektor, heraf de seneste 12 år som direktør for Møns Bank, ønskede at fratræde, når bestyrelsen havde fundet en afløser, og den nye direktør var ansat og havde fundet sig til rette i jobbet.

I den sammenhæng kan det oplyses, at bestyrelsen har ansat Per Sjørup Christiansen, (54 år) med virkning fra og med den 1. januar 2022.

Per Sjørup Christiansen tiltræder i bankens direktion og bliver ny administrerende direktør, når bankens administrerende direktør Flemming Jul Jensen fratræder stillingen ultimo marts 2022.

Per Sjørup Christiansen er født og opvokset i Aarhus, og har ledet lokale og regionale bankfilialer samt deltaget i regions- og landeledelse af banker. Per Sjørup Christiansen har således indgående erfaring med ledelsen af en lokal- og regionalbank, herunder et dybt indblik i forholdene hos både erhvervs-, landbrugs- og privatkunder såvel som de mange forskellige dele af en bankdrift.

Uddannelsesmæssig baggrund er civiløkonom og forskellige leder- og bankuddannelser samt en international Executive MBA.

Finanstilsynet har Fit & Proper godkendt Per Sjørup Christiansen som ny administrerende direktør for banken.

Venlig hilsen

MØNS BANK

Peter Ole Sørensen Flemming Jul Jensen

Bestyrelsesformand Adm. direktør

Yderligere information



Formand for bestyrelsen Peter Ole Sørensen, telefon: 40151348

Adm. direktør Flemming Jul Jensen, telefon: 55861536

Bankdirektør Per Sjørup Christiansen, telefon: 22604618

