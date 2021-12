Evli Pankki Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset 22.12.2021

English Finnish

EVLI PANKKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 22.12.2022 KLO 15.30 EET



Evli Pankki Oyj:n 22.12.2021 pidetty ylimääräinen yhtiökokous on hyväksynyt Evli Pankki Oyj:n (”Evli”) ja Fellow Finance Oyj:n (”Fellow Finance”) järjestelyn, jolla Evli jakautuu osittaisjakautumisen kautta uudeksi varainhoitoon keskittyväksi ja listattavaksi konserniksi ja pankkitoimintaa jatkavaksi yhtiöksi, johon Fellow Finance sulautuu.

Jakautuminen

Jakautumisen toteuttamiseksi yhtiökokous päätti hyväksyä Evlin osittaisjakautumisen Evlin hallituksen hyväksymän, 30.9.2021 päivätyn ja 1.10.2021 kaupparekisteriin rekisteröidyn jakautumissuunnitelman (”Jakautumissuunnitelma”) mukaisesti sekä hallituksen ehdotukset suunnitelman täytäntöönpanemiseksi koskien seuraavia asioita:

(a) Evli Oyj:n perustaminen ja yhtiöjärjestys,

(b) Evli Oyj:n hallituksen jäsenten lukumäärä, hallituksen jäsenet sekä hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot,

(c) Evli Oyj:n tilintarkastaja ja tilintarkastajalle maksettava palkkio,

(d) Evli Oyj:n A-osakkeiden ja B-osakkeiden antaminen Evlin osakkeenomistajille jakautumisvastikkeena,

(e) Evli Oyj:n hallituksen valtuuttaminen antamaan Evli Oyj:n osakkeita ja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia,

(f) Evli Oyj:n hallituksen valtuuttaminen päättämään Evli Oyj:n omien osakkeiden hankkimisesta,

(g) Evli Oyj:n hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista, jolla perustetaan Evli Oyj:lle vastaava osakepohjainen kannustinjärjestelmä kuin Evlissä tällä hetkellä on, sekä

(h) Evlin osakepääoman alentaminen ja ylikurssirahaston purkaminen.

Jakautumisen täytäntöönpanolle ehdollisena tehtävät päätökset tulevat voimaan jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä. Jakautumisen suunniteltu täytäntöönpanopäivä on 2.4.2022. Täytäntöönpanopäivä voi muuttua Jakautumissuunnitelman mukaisesti.

Jakautumissuunnitelman mukaan Evli jakautuu siten, että kaikki Evlin varainhoitoliiketoimintaan, säilytys-, selvitys- ja välitysliiketoimintaan, corporate finance -toimintaan ja näitä tukeviin toimintoihin (eli sijoituspalvelutoimiluvan mukaiseen liiketoimintaan) kuuluvat varat ja velat siirtyvät osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) ja liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista annetun lain (1501/2001, muutoksineen) mukaisella osittaisjakautumisella selvitysmenettelyttä Jakautumissuunnitelmassa määritellyllä tavalla jakautumisessa perustettavalle yhtiölle, Evli Oyj:lle. Jakautuvalle yhtiölle jää pankkiliiketoimintaan eli luottolaitostoimiluvan mukaiseen liiketoimintaan kuuluvat varat ja velat.

Jakautumisesta päättäminen sisälsi muiden Jakautumissuunnitelmassa käsiteltyjen asioiden lisäksi muun muassa seuraavat Jakautumissuunnitelmassa tarkemmin käsitellyt keskeiset asiat:

(a) Evli Oyj:n perustaminen ja yhtiöjärjestys



Jakautumisessa vastaanottavana yhtiönä toimiva Evli Oyj syntyy jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä. Yhtiön toiminimeksi on ehdotettu Evli Oyj ja yhtiön ehdotettu yhtiöjärjestys on kokonaisuudessaan Jakautumissuunnitelman liitteenä.

(b) Evli Oyj:n hallituksen jäsenten lukumäärä, hallituksen jäsenet sekä hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot



Hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous valitsi Evli Oyj:n hallitukseen viisi (5) jäsentä. Henrik Andersin, Fredrik Hacklin, Sari Helander, Robert Ingman ja Teuvo Salminen valittiin hallituksen varsinaisiksi jäseniksi toimikaudeksi, joka alkaa jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröintipäivänä ja päättyy täytäntöönpanopäivää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat korvaukset seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti kestävälle toimikaudelle:

hallituksen puheenjohtajalle 7.500,00 euroa kuukaudessa

valiokuntien puheenjohtajille 6.000,00 euroa kuukaudessa, ja

kullekin hallituksen jäsenelle 5.000,00 euroa kuukaudessa.





(c) Evli Oyj:n tilintarkastaja sekä tilintarkastajalle maksettava palkkio



Yhtiön tilintarkastajaksi yhtiökokous valitsi PricewaterhouseCoopers Oy:n päävastuullisena tilintarkastajanaan Jukka Paunonen. Tilintarkastajan palkkio maksetaan Evli Oyj:n hallituksen hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

(d) Jakautumisvastike



Jakautumissuunnitelman mukaisesti Evlin osakkeenomistajat saavat jakautumisvastikkeena yhden (1) Evli Oyj:n A-osakkeen jokaista omistamaansa Evlin A-osaketta kohti ja yhden (1) Evli Oyj:n B-osakkeen jokaista omistamaansa Evlin B-osaketta kohti, eli jakautumisvastike annetaan Evlin osakkeenomistajille heidän omistussuhteensa mukaisesti 1:1.

Evli Oyj:llä on kaksi (2) osakelajia (A- ja B-osakkeet). Evli Oyj:n osakkeilla ei ole nimellisarvoa.

Evlin osakkeenomistajille ei anneta muuta vastiketta edellä mainitun Evli Oyj:n osakkeina annettavan jakautumisvastikkeen lisäksi.

(e) Valtuutus antaa Evli Oyj:n osakkeita ja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia



Yhtiökokous valtuutti hallituksen ehdotuksen mukaisesti Evli Oyj:n hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta.

Valtuutuksen nojalla annettavien tai luovutettavien osakkeiden määrä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 2.410.942 Evli Oyj:n B-sarjan osaketta. Ehdotettu osakemäärä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouksen kokouskutsun päivämääränä. Kuitenkin edellä mainitusta enimmäismäärästä enintään 241.094 Evli Oyj:n B-sarjan osaketta voidaan antaa käytettäväksi yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelyiden osana, mikä vastaa noin 1 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden kokonaismäärästä yhtiökokouksen kokouskutsun päivämääränä.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 asti.

(f) Valtuutus päättää Evli Oyj:n omien osakkeiden hankkimisesta



Yhtiökokous valtuutti hallituksen ehdotuksen mukaisesti Evli Oyj:n hallituksen päättämään Evli Oyj:n omien A-sarjan ja B-sarjan osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:

Hankittavien omien A-sarjan osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 1.463.526 osaketta, ja hankittavien omien B-sarjan osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 947.416 osaketta. Ehdotettu osakemäärä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouksen kokouskutsun päivämääränä.

Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Hallitus päättää miten omia osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä B-osakkeilla muodostuvaan hintaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 saakka.

(g) Valtuutus päättää osakeannista, jolla perustetaan osakepohjainen kannustinjärjestelmä



Yhtiökokous valtuutti Evlin hallituksen ehdotuksen mukaisesti Evli Oyj:n hallituksen perustamaan Evli Oyj:lle ja sen työntekijöille Evlin olemassa olevia ja rekisteröityjä kannustinjärjestelmiä vastaavat kannustinjärjestelmät.

Yhtiökokous valtuutti Evli Oyj:n hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta. Valtuutus käytetään yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi.

Valtuutuksen nojalla annettavien tai luovutettavien osakkeiden määrä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 733.338 Evli Oyj:n B-sarjan osaketta.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 asti.

(h) Osakepääoman alentaminen ja ylikurssirahaston purkaminen



Jakautumisen yhteydessä Evlin osakepääomaa alennetaan siten, että osakepääomaksi jää alentamisen jälkeen 6.448.637,65 euroa. Määrä, jolla osakepääomaa alennetaan, käytetään varojen siirtämiseksi Evli Oyj:lle, jonka osakepääomaksi on ehdotettu 23.745.459,66 euroa. Jakautumisen yhteydessä Evlin ylikurssirahasto puretaan ja varat siirretään Evli Oyj:n sijoitetun vapaan pääoman rahastoon.

Sulautuminen

Yhdistymisen toteuttamiseksi yhtiökokous päätti hyväksyä Fellow Financen absorptiosulautumisen Evliin Evlin ja Fellow Financen hallitusten hyväksymän, 30.9.2021 päivätyn ja 1.10.2021 kaupparekisteriin rekisteröidyn sulautumissuunnitelman (”Sulautumissuunnitelma”) mukaisesti sekä hallituksen ehdotukset suunnitelman täytäntöönpanemiseksi koskien seuraavia asioita:

(a) Evlin yhtiöjärjestyksen muuttaminen sekä Evlin A-osakkeiden ja B-osakkeiden yhdistäminen yhdeksi osakesarjaksi,

(b) Evlin hallituksen kokoonpano ja hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot,

(c) Evlin tilintarkastaja ja tilintarkastajalle maksettava palkkio,

(d) Evlin osakkeiden antaminen sulautumisvastikkeena Fellow Financen osakkeenomistajille, sekä

(e) osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustaminen.





Sulautumisen täytäntöönpanolle ehdollisena tehtävät päätökset tulevat voimaan sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä. Sulautumisen suunniteltu täytäntöönpanopäivä on 2.4.2022. Täytäntöönpanopäivä voi muuttua Sulautumissuunnitelman mukaisesti.

Sulautumissuunnitelman mukaan Fellow Finance sulautuu Evliin absorptiosulautumisella, jossa Fellow Financen kaikki varat ja velat siirtyvät Evlille ilman selvitysmenettelyä Sulautumissuunnitelman mukaisesti.

Sulautumisesta päättäminen sisälsi muiden Sulautumissuunnitelmassa käsiteltyjen asioiden lisäksi muun muassa seuraavat Sulautumissuunnitelmassa tarkemmin käsitellyt keskeiset asiat:

(a) Yhtiöjärjestyksen muuttaminen ja osakelajien yhdistäminen



Yhtiökokous päätti Evlin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että Evlin yhtiöjärjestystä muutetaan Sulautumissuunnitelman mukaisesti muiden muutosten ohella seuraavasti:

(i) Yhtiön toiminimeä koskevaa kohtaa 1 muutetaan niin, että yhtiön uusi toiminimi on Fellow Pankki Oyj (”Fellow Pankki”).

(ii) Yhtiön toimialaa koskevaa kohtaa 2 muutetaan niin, että se vastaa paremmin yhdistyneen yhtiön toimialaa.

(iii) Yhtiön A- ja B-osakkeet yhdistetään yhdeksi osakelajiksi poistamalla yhtiöjärjestyksestä osakkeita koskeva kohta 4.





Sulautumisen täytäntöönpanon yhteydessä Evlin A- ja B-osakkeet muunnetaan yhdeksi osakelajiksi, jossa jokaisella osakkeella on yksi ääni. Evlin A-sarjan osakkeiden tuottamat 20 ääntä osakkeelta muuntuvat yhdistetyn sarjan osakkeen tuottamaksi yhdeksi ääneksi siten, että osakelajien yhdistämisen jälkeen Evlin jokaisella osakkeella on yksi (1) ääni.

Muutettu yhtiöjärjestys on kokonaisuudessaan Sulautumissuunnitelman liitteenä.

Muutokset tulevat voimaan sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä.

(b) Evlin hallituksen jäsenten lukumäärä, hallituksen jäsenet sekä hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot



Yhtiökokous valitsi Evlin hallitukseen kuusi (6) jäsentä. Markku Pohjola, Teuvo Salminen, Lea Keinänen, Kai Myllyneva, Jorma Pirinen ja Tero Weckroth valittiin hallituksen varsinaisiksi jäseniksi toimikaudeksi, joka alkaa jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröintipäivänä ja päättyy täytäntöönpanopäivää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat korvaukset seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti kestävälle toimikaudelle:

hallituksen puheenjohtajalle 5.000,00 euroa kuukaudessa,

valiokuntien puheenjohtajille 4.000,00 euroa kuukaudessa ja

muulle hallituksen jäsenelle 3.400,00 euroa kuukaudessa.





(c) Evlin tilintarkastaja sekä tilintarkastajalle maksettava palkkio



Yhtiökokous valitsi PricewaterhouseCoopers Oy:n yhtiön tilintarkastajaksi, päävastuullisena tilintarkastajanaan Jukka Paunonen. Tilintarkastajan palkkio maksetaan Evlin hallituksen hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

(d) Sulautumisvastike



Sulautumissuunnitelman mukaisesti Fellow Financen osakkeenomistajat saavat, yllä kuvatun Evlin osakesarjojen yhdistämisen jälkeen, sulautumisvastikkeena kuusi (6) uutta Evlin osaketta jokaista omistamaansa Fellow Financen osaketta kohti.

(e) Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustaminen



Yhtiökokous päätti ehdollisena sulautumisen täytäntöönpanolle perustaa hallituksen valinnan ja palkitsemisen valmistelua varten pysyvän osakkeenomistajien nimitystoimikunnan (”Nimitystoimikunta”) ja vahvistaa Nimitystoimikunnalle työjärjestyksen.

Työjärjestyksen keskeiset ehdot ovat seuraavat:

Nimitystoimikunnan tehtävänä on (i) valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi, (ii) valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi ja jäseniksi, (iii) valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen jäsenten (mukaan lukien puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan) palkitsemisesta toimielinten palkitsemispolitiikan mukaisesti, (iv) vastata yhtiökokouksessa osakkeenomistajien kysymyksiin Nimitystoimikunnan valmistelemista ehdotuksista, (v) valmistella ja huolehtia, että Yhtiöllä on ajantasaiset hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet ja (vi) vastata hallituksen jäsenten seuraajasuunnittelusta.

Nimitystoimikunnassa on neljä (4) jäsentä. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja voi osallistua Nimitystoimikunnan työskentelyyn asiantuntijana ilman oikeutta osallistua Nimitystoimikunnan päätöksentekoon.

Nimitystoimikunnan jäsenet nimetään siten, että Yhtiön neljällä (4) suurimmalla osakkeenomistajalla kullakin on oikeus nimetä yksi (1) jäsen.

Osakkeenomistajien omistamien osakkeiden määrä määritetään Yhtiön osakasluettelon perusteella kunkin vuoden elokuun viimeisen päivän tilanteen mukaisesti.

Nimitystoimikunnan on tehtävä päätöksensä yksimielisesti. Mikäli yksimielisyyttä ei saavuteta, Nimitystoimikunnan on ilmoitettava tästä hallitukselle viipymättä.





Sulautumissuunnitelmassa ehdotettu Yhtiön osakepääoman korottaminen välittömästi sulautumisen täytäntöönpanon jälkeen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti osakeannista, joka on ehdollinen sulautumisen täytäntöönpanolle. Osakeanti toteutetaan suunnattuna osakeantina eli osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poiketen siten, että osakkeita merkitsevät antamiensa sitoumusten perusteella Taaleri Oyj, TN Ventures Oy ja Evli Oyj.

Suunnattu osakeanti on määrältään 11.715.469,09 euroa ja sillä vahvistetaan yhtiön vakavaraisuutta eli CET1-ydinpääomaa. Näin ollen osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on painava taloudellinen syy.

Suunnatussa osakeannissa annettavat uudet osakkeet merkitään ja maksetaan välittömästi sulautumisen täytäntöönpanon jälkeen. Osakeantiosakkeet edustavat noin 29,9 prosenttia Fellow Pankin kaikista osakkeista välittömästi sulautumisen täytäntöönpanon jälkeen laskettuna Evlin ja Fellow Financen yhtiökokouksen päivämääränä liikkeeseen laskemien ja ulkona olevien osakkeiden lukumäärän perusteella. Suunnatussa osakeannissa annetaan osakelajien yhdistämisen jälkeen 20.005.924 uutta osaketta siten, että Taaleri Oyj:lle tarjotaan merkittäväksi 4.205.325 osaketta, TN Ventures Oy:lle 512.296 osaketta ja Evlille Oyj:lle 15.288.303 osaketta. Osakkeiden merkintähinta on 0,5856 euroa per osake ja merkintähinta on määritelty Järjestelyssä käytetyn hinnoittelun perusteella. Osakkeiden merkintähinta on maksettava Yhtiölle viimeistään sulautumisen täytäntöönpanopäivänä.

Pöytäkirja yhtiökokouksen päätöksistä julkaistaan verkkosivuilla www.evli.com/yhtiokokous viimeistään 5.1.2022.

EVLI PANKKI OYJ

Hallitus



Lisätietoja:

Juho Mikola, talousjohtaja, Evli Pankki Oyj, p. +358 40 717 8888, juho.mikola@evli.com



Evli Pankki Oyj

Evli on sijoittamiseen erikoistunut pankki, joka auttaa yhteisöjä, yrityksiä ja yksityishenkilöitä kasvattamaan varallisuuttaan vastuullisesti. Tuote- ja palveluvalikoima sisältää sijoitusrahastoja, varainhoitoa ja pääomamarkkinapalveluita, vaihtoehtoisia sijoitustuotteita, osakeanalyysia, kannustinjärjestelmien suunnittelu- ja hallinnointipalveluja sekä yritysjärjestelypalveluita. Yhtiö tarjoaa myös asiakkaiden sijoitustoimintaa tukevia pankkipalveluita. Evli on Suomen parhaaksi arvioitu* ja suosituin** yhteisövarainhoitaja. Evli on myös Suomen parhaaksi arvioitu varainhoitaja vastuullisessa sijoittamisessa.***

Evlin hallinnoitavana on 16,8 miljardia euroa asiakkaiden varoja (netto 9/2021). Evli-konsernin oma pääoma on 125,4 miljoonaa euroa ja BIS-vakavaraisuussuhde 16,1 prosenttia (30.9.2021). Yhtiön palveluksessa työskentelee noin 280 henkilöä. Evli Pankki Oyj:n B-osake on listattu Nasdaq Helsingissä.

*Kantar Prospera External Asset Management Finland 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021 -tutkimukset. **Kantar Prospera External Asset Management Finland 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 -tutkimukset. ***Kantar Prospera Private Banking 2019, 2020 Finland -tutkimukset. ***SFR Scandinavian Financial Research Institutional Investment Services Finland 2021.



Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset joukkotiedotusvälineet, www.evli.com



