Kapitalforeningen BLS Invest – Finanskalender for 2022

Forventede datoer for offentliggørelse af års- og halvårsrapporter samt afholdelse af generalforsamling mv. i 2022:



Dato



Begivenhed



17. januar 2022



Offentliggørelse af udlodninger for 2021 til udbetaling i 2022



21. januar 2022



Sidste handelsdag inklusiv udlodning



24. januar 2022



Første handelsdag eksklusiv udlodning



26. januar 2022



Forventet udbetaling af udlodning til investorerne



3. marts 2022



Offentliggørelse af årsrapport for 2022



27. april 2022



Afholdelse af ordinær generalforsamling



Eventuel henvendelse vedrørende denne meddelelse kan rettes til adm. direktør Erling Skorstad, tlf.



44 55 86 50.



Med venlig hilsen



Kapitalforeningen BLS Invest



Erling Skorstad

Adm. direktør

