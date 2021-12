Delisting of Instruments

Due to the delisting of the ICA Gruppen's share from Nasdaq Stockholm, Nordea Bank Abp, will delist below instruments. Last trading day is set to 2022-01-13.

Name ISIN BULL ICA X3 N SE0006341210 BEAR ICA X1 NORDNET SE0014818522 BEAR ICA X2 NORDNET SE0014818530 BEAR ICA X3 NORDNET SE0014818548 BULL ICA X2 N SE0011169952 BULL ICA X2 NORDNET SE0014818555 BULL ICA X3 N1 SE0011169945 BULL ICA X3 NORDNET SE0014818563 MINI L ICA NORDNET 41 SE0015496203 MINI L ICA NORDNET 49 SE0015958079 MINI L ICA NORDNET 42 SE0015496211 MINI L ICA NORDNET 01 SE0009983083 MINI L ICA NORDNET 43 SE0015496229 MINI L ICA NORDNET 05 SE0010630137 MINI L ICA NORDNET 44 SE0015496237 MINI L ICA NORDNET 02 SE0009983091 MINI L ICA NORDNET 06 SE0010630145 MINI L ICA NORDNET 45 SE0015496245 MINI L ICA NORDNET 17 SE0013117785 MINI L ICA NORDNET 46 SE0015496252 MINI L ICA NORDNET 37 SE0015224712 MINI L ICA NORDNET 20 SE0013932712 MINI L ICA NORDNET 23 SE0013927811 MINI L ICA NORDNET 63 SE0017078983 MINI L ICA NORDNET 64 SE0017080468 MINI S ICA NORDNET 49 SE0015496161 MINI S ICA NORDNET 36 SE0014821351 MINI S ICA NORDNET 37 SE0014821369 MINI S ICA NORDNET 38 SE0014821377 MINI S ICA NORDNET 50 SE0015496179 MINI S ICA NORDNET 39 SE0014821385 MINI S ICA NORDNET 53 SE0015959721 MINI S ICA NORDNET 51 SE0015496187 MINI S ICA NORDNET 54 SE0015959739 MINI S ICA NORDNET 52 SE0015496195 MINI S ICA NORDNET 55 SE0015959747 MINI S ICA NORDNET 56 SE0016600084 MINI S ICA NORDNET 57 SE0017078975

