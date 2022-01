Offentliggørelse af ajourført investoroplysning for Kapitalforeningen BLS Invest

Investoroplysningsdokumentet for foreningen er blevet ajourført.

Ajourføringen indebærer flere ændringer.

Foreningens fire afdelinger er alle blevet opkategoriseret fra artikel 6 afdelinger til artikel 8 afdelinger efter disclosureforordningen (EU 2019/2088).

Derudover fremgår de ændrede og tidligere offentliggjorte omkostninger for afdelingerne Danske Akiter KL og Globale Aktier KL af dokumentet. Afdelingerne har ikke længere et performance fee, men de følger i stedet den samme omkostningsstruktur som afdelingerne Danske Aktier Akk. KL og Globale Aktier Akk. KL med et fast formueafhængigt honorar på 1,7% p.a.

Dokumentet er herudover ajourført med lovpligtige oplysninger efter taksonomiforordningen (EU 2020/852), ligesom der er foretaget almindelige ajourføringer af nøgletal og redaktionelle ændringer i øvrigt.

Eventuel henvendelse vedrørende denne meddelelse kan rettes til adm. direktør Erling Skorstad, tlf. 44 55 86 50.



Med venlig hilsen



Kapitalforeningen BLS Invest



Erling Skorstad

Adm. direktør

Vedhæftet fil