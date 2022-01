Journée d’appréciation de la relève agricole 2022

English French

OTTAWA, 04 janv. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Gestion agricole du Canada, Financement agricole Canada, BDO et l’Association canadienne des conseillers agricoles sont heureux d’annoncer la deuxième édition annuelle de la Journée annuelle de la relève agricole, qui aura lieu le 11 janvier 2022.



Au cours des 10 prochaines années, 75 % des fermes changeront de main, mais selon le Recensement de l’agriculture du Canada, seulement 8 % des agriculteurs canadiens disposent d’un plan de relève écrit.

La Journée annuelle d’appréciation de la relève agricole a été créée pour reconnaître que le processus de changement de main d’une exploitation agricole est complexe et pour stimuler et souligner les progrès en la matière. C’est la journée de l’année où nous pouvons nous réunir pour échanger des récits et des conseils, et encourager les agriculteurs qui sont sur la voie de la relève à l’égard de leur exploitation agricole au moyen d’une campagne nationale sur les médias sociaux et d’une série d’événements d’apprentissage tenus partout au Canada.

« Aujourd’hui plus que jamais, nous devons nous concentrer sur nos réussites et partager les pratiques exemplaires sur la façon d’assurer une bonne relève », déclare Maggie Van Camp, chef national à l’élaboration de la pratique pour le secteur de l’agriculture de BDO. « Plus important encore, nous devons célébrer les familles agricoles générationnelles, qui constituent la pierre angulaire solide et résiliente de notre pays. »

« La nouvelle année représente le moment idéal pour réfléchir aux mesures positives prises par les agriculteurs non seulement pour protéger leur propre héritage, mais aussi pour assurer la continuité de l’excellence en agriculture du Canada à l’aide d’une planification efficace », affirme Heather Watson, directrice générale de Gestion agricole du Canada. « La Journée d’appréciation de la relève agricole n’est pas qu’une simple célébration, mais un appel à l’action. »

La Journée d’appréciation de la relève agricole de 2022 offre à tous l’occasion de réfléchir à la dernière année, de célébrer les réalisations et de définir les prochaines étapes de concert avec les experts de l’industrie.

Les agriculteurs, les organisations concernées et les agroentreprises de l’ensemble du pays sont invités à faire part de leurs récits de réussite, de leurs conseils, de leurs ressources et de leurs outils en matière de relève agricole afin de créer un mouvement d’un océan à l’autre et d’encourager les agriculteurs canadiens à poursuivre leur parcours au chapitre de la relève.

Suivez et mentionnez Gestion agricole du Canada et utilisez le mot-clic #FTADay pour participer à la conversation du 11 janvier!

