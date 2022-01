Thérapeutique Knight inc. annonce l’approbation de Lenvima® en Colombie

English French

MONTRÉAL, 04 janv. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Thérapeutique Knight inc. (TSX : GUD) (« Knight » ou la « Société ») a annoncé aujourd’hui que sa filiale colombienne, Biotoscana Farma S.A. a obtenu l’approbation d’INVIMA pour Lenvima® (lenvatinib), un inhibiteur de tyrosine kinase à récepteurs multiples, administré par voie orale, développé par Eisai, pour le traitement du cancer différencié de la thyroïde réfractaire à l’iode radioactif (CDT-RI) et du carcinome hépatocellulaire non résécable (CHC-nr).

Lenvima® (lenvatinib) a montré une prolongation statistiquement significative de la survie sans progression et du taux de réponse chez des patients atteints d’un cancer de la thyroïde différencié et progressif, devenu réfractaire au traitement par iode radioactif1. Dans une étude distincte menée parmi les patients atteints d’un CHC non résécable précédemment non traité2, Lenvima® (lenvatinib) a été reconnu non inférieur au sorafenib pour la survie globale. En outre, Lenvima® (lenvatinib) s’est avéré statistiquement supérieur au sorafénib quant à la survie sans progression et au taux de réponse objective. En 2020, il y avait environ 5 3043 nouveaux patients atteints de cancer de la thyroïde et 2 2893 nouveaux patients atteints de cancer du foie en Colombie.

« Nous nous réjouissons d’annoncer l’approbation de Lenvima® (lenvatinib) en Colombie, qui constitue une nouvelle solution thérapeutique pour le cancer différencié de la thyroïde réfractaire à l’iode radioactif et le carcinome hépatocellulaire non résécable », a déclaré Samira Sakhia, présidente et chef de la direction. « Nous sommes ravis de collaborer avec les payeurs pour assurer l’accès au produit à tous les patients susceptibles de bénéficier de Lenvima® (lenvatinib). »

Knight dispose d’une licence exclusive d’Eisai pour la commercialisation de Lenvima® (lenvatinib), Halaven® (mésylate d’éribuline), Fycompa® (perampanel) et Inovelon® (rufinamide) sur le territoire de l’Amérique latine, à l’exception du Mexique où Eisai maintient les droits sur Halaven® (mésylate d’éribuline) et Lenvima® (lenvatinib).

À propos de LENVIMA® (lenvatinib); offert en capsules de 10 mg et 4 mg

LENVIMA® (lenvatinib), conçu et développé par Eisai, est un inhibiteur de kinases qui inhibe les activités kinases des récepteurs du facteur de croissance endothéliale vasculaire (FCEV), RFCEV1 (FLT1), RFCEV2 (KDR) et RFCEV2 (FLT4). LENVIMA® (lenvatinib) inhibe d’autres kinases associées à l’angiogenèse pathogène, à la croissance tumorale et à la progression du cancer, ainsi qu’à leurs fonctions cellulaires normales, notamment les récepteurs (RFCF1-4) du facteur de croissance des fibroblastes (FCF), le récepteur alpha du facteur de croissance dérivé des plaquettes (RαFCDP), KIT et RET.

Présentement, LENVIMA® (lenvatinib) a été homologué en monothérapie pour le traitement du cancer de la thyroïde dans plus de 75 pays, notamment au Japon, en Europe, en Chine et en Asie, et aux États-Unis pour le cancer différencié de la thyroïde localement récurrent ou métastatique, évolutif et réfractaire au radioiode. De plus, LENVIMA® (lenvatinib) a été autorisé en monothérapie pour le traitement du carcinome hépatocellulaire non résécable dans plus de 70 pays, dont le Japon, l’Europe, la Chine et l’Asie, et aux États-Unis pour traiter en première ligne le carcinome hépatocellulaire non résécable. LENVIMA® (lenvatinib) a été autorisé en monothérapie en tant que traitement du carcinome thymique non résécable au Japon. Il a également été homologué en association avec l’évérolimus pour le traitement du carcinome des cellules rénales après un traitement antiangiogénique antérieur dans plus de 60 pays, dont l’Europe et l’Asie, et aux États-Unis pour le traitement des patients adultes atteints d’un carcinome avancé des cellules rénales à la suite d’un traitement antiangiogénique antérieur. En Europe, le produit a été lancé sous le nom de marque Kisplyx® pour le carcinome des cellules rénales. LENVIMA® (lenvatinib) a été approuvé en association avec KEYTRUDA® (nom générique : pembrolizumab), pour traiter en première ligne les patients adultes atteints de carcinome avancé des cellules rénales (CCR) aux États-Unis. LENVIMA® (lenvatinib) a obtenu une autorisation de commercialisation en association avec KEYTRUDA® (nom générique : pembrolizumab) en traitement du carcinome avancé de l’endomètre sans haute instabilité des microsatellites (ESHIMS) ni déficience de la réparation des différentiations (dRD), présentant une progression de la maladie après traitement systémique antérieur, indépendamment du contexte, et non candidates à une chirurgie ou à une radiothérapie curative, aux États-Unis, et a été autorisé dans une indication similaire (y compris une autorisation conditionnelle) dans plus de 10 pays comme le Canada et l’Australie. Dans certaines régions, la poursuite de l’autorisation accordée pour cette indication est assujettie à la vérification et à la description du bénéfice clinique dans les essais de confirmation.

À propos de Thérapeutique Knight inc.

Thérapeutique Knight inc., établie à Montréal, au Canada, est une société pharmaceutique spécialisée qui concentre ses efforts sur l’acquisition ou l’obtention sous licence de droits de distribution de produits pharmaceutiques novateurs destinés aux marchés du Canada et de l’Amérique latine. Knight détient Biotoscana Investments S.A., une compagnie pharmaceutique spécialisée pan-latino-américaine. Les filiales latino-américaines de Knight exercent leurs activités sous les dénominations United Medical, Biotoscana Farma et Laboratorio LKM. Les actions de Knight se négocient à la TSX sous le symbole « GUD ». Pour plus de renseignements concernant Thérapeutique Knight inc., consultez son site Web au www.gud-knight.com ou www.sedar.com.

Énoncés prospectifs de Thérapeutique Knight inc.

Le présent document peut contenir des énoncés prospectifs pour Thérapeutique Knight inc. et ses filiales. Ces énoncés prospectifs, de par leur nature, comportent nécessairement des risques et des incertitudes susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux envisagés par ces énoncés prospectifs. Thérapeutique Knight inc. considère que les hypothèses sur lesquelles reposent ces énoncés prospectifs sont réputées raisonnables à la date de leur formulation, mais elle avertit le lecteur que ces hypothèses sur des événements à venir, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de Thérapeutique Knight inc. et de ses filiales, pourraient se révéler incorrectes. Les facteurs et les risques susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats prévus font l’objet d’une discussion dans le rapport annuel de Thérapeutique Knight inc. et dans la notice annuelle de Thérapeutique Knight inc. pour l’exercice clos le 31 décembre 2020 déposée sur www.sedar.com. Thérapeutique Knight inc. rejette toute intention ou obligation d’actualiser ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit en réponse à de nouveaux renseignements ou à des événements à venir, sauf si la loi l’exige.

Information aux investisseurs

Thérapeutique Knight inc.

Samira Sakhia Arvind Utchanah Présidente et chef de la direction Chef des finances Tél. : 514-484-4483 Tél. : 514-484-4483 Téléc. : 514-481-4116 Téléc. : 514-481-4116 Courriel : info@knighttx.com Courriel : info@knighttx.com Site Web : www.gud-knight.com Site Web : www.gud-knight.com

