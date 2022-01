English French

Communiqué de presse

Atos finalise l'acquisition de Cloudreach

Paris France, le 4 janvier 2021 - Atos annonce aujourd'hui avoir finalisé l'acquisition de Cloudreach, une société de services multi-cloud de premier plan spécialisée dans la migration et le développement d'applications cloud, ayant développé de solides partenariats avec les trois hyperscalers. Grâce à cette acquisition, Atos accueillera plus de 600 experts hautement qualifiés pour renforcer son expertise cloud mondiale.

Cloudreach apporte sa maitrise approfondie du cloud et de riches partenariats mondiaux avec AWS, GCP et Azure, notamment un récent accord stratégique de collaboration avec AWS et la nomination de Cloudreach comme Partenaire Conseil de l’année 2021 pour le Royaume-Uni et l’Irlande. Atos renforcera également sa stratégie d’innovation et d’automatisation en matière de cloud grâce à Cloudamize, le logiciel leader de planification et d'évaluation du cloud, qui apportera à la pratique Atos OneCloud de nouvelles capacités de migration vers le cloud. Atos OneCloud associe des services de conseil en cloud, une expertise en transformation des applications, des accélérateurs cloud prédéfinis et des talents innovants dans un ensemble de services de bout-en-bout pour aider nos clients à naviguer en toute sécurité et avec fluidité dans leur environnement cloud.

La finalisation de cette acquisition, ainsi que celles de Syntel, Maven Wave, Edifixio et, plus récemment, de VisualBI et d’AppCentrica, renforce la vision stratégique du Groupe selon laquelle le cloud est le fondement de la transformation des entreprises.

Pour en savoir plus sur la manière dont Atos améliore la transformation des entreprises grâce à des stratégies de cloud public, privé et hybride avec Atos OneCloud, consultez le site Web ici.

À propos d’Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec 107 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de plus de 11 milliards d’euros. Numéro un européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 71 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos s’engage à fournir des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris et fait partie des indices CAC 40 ESG et Next 20.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

