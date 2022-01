Scottish Water achète 5 solutions complémentaires à Orège pour une valeur globale de 1,5 million d'euros dans le cadre de sa stratégie "Net Zéro"

English French

Communiqué de presse

Voisins Le Bretonneux, 4 janvier 2022

Scottish Water achète 5 solutions complémentaires à Orège pour

une valeur globale de 1,5 million d’euros dans le cadre

de sa stratégie « NET ZERO »

Suite aux déploiements réussis des 4 premières solutions SLG-F, Orège a le plaisir d'annoncer que Scottish Water, via un contrat cadre avec WGM, vient d’acheter 5 unités supplémentaires.

Les 5 unités comprennent 1 unité mobile et 4 versions conteneurisées. La valeur totale de ces commandes ressort à environ 1,5 million d'euros. Trois de ces unités ont été livrées et réceptionnées courant décembre 2021 et les deux autres le seront sur T1 2022.

Scottish Water a sélectionné les solutions Orège dans le but de réduire le volume de boues liquides transportées par camions citernes, réduisant ainsi significativement les émissions de CO2 associées.

Les performances des solutions Orège ont été analysées au cours des 15 derniers mois et ont dépassé toutes les attentes.

Les solutions déployées permettront aussi à Scottish Water de réaliser des économies importantes en termes d’investissements et de coûts d’exploitation. Les unités Orège sont véritablement « plug and play » et permettent des gains de temps significatifs dans leur mise en œuvre en comparaison avec les solutions traditionnelles du marché.

Jamie Hesketh, Wastewater Process Scientist, Scottish Water déclare:

« Les essais menés chez Scottish Water ont clairement démontré les avantages de la technologie et des solutions d'Orège. Elles nous permettent de réduire les rotations de camions citernes jusqu'à 70 %, d’améliorer la qualité de vie des habitants à proximité des stations d’épuration et de réduire durablement notre empreinte carbone alors que nous nous efforçons d'atteindre le « NET ZERO » (zéro émission de carbone) d'ici 2040. Les boues ainsi traitées font ressortir une siccité de 8% et le filtrat est amélioré contenant moins d’ammoniaque et de phosphore comparé au filtrat obtenu avec des équipements traditionnels.

La technologie développée par Orège est véritablement unique et son installation est en «plug and play». Nous sommes enthousiastes à l’idée d’une adoption stratégique des solutions Orège dans plusieurs régions desservies par Scottish Water».

Pascal Gendrot, Directeur Général d’Orège déclare :

« Nous sommes ravis de l’adoption large et stratégique de nos solutions innovantes par Scottish Water dans le cadre de son engagement «NET ZERO». Nous pensons que Scottish Water, ainsi que ses principaux contractants comme WGM, montrent la voie du «NET ZERO» dans l'industrie britannique du marché du traitement de l'eau. Nous sommes particulièrement enchantés d’être associés à cette initiative clé dans la lutte mondiale contre le changement climatique. Avec une première flotte de 9 solutions Orège achetées en moins de 18 mois, Scottish Water s'impose comme un véritable partenaire stratégique pour déployer notre technologie et nos solutions innovantes pour le traitement et la valorisation des boues, et ce partenariat devrait se renforcer en 2022.»

A propos d’Orège

Orège, acteur de l’économie circulaire et du développement durable, est une entreprise à dimension internationale, spécialisée dans le développement et la commercialisation de solutions de conditionnement, de traitement, et de valorisation des boues.

Filiale d’EREN Industries, Orège accompagne ses clients dans une dizaine de pays à partir de ses sites en France, aux Etats-Unis, en Angleterre et en Allemagne.

Orège a pour partenaires :

- Le Groupe Alfa Laval : groupe scandinave, leader mondial, spécialisé dans le développement et la commercialisation de produits et solutions de séparation, de transfert de fluides et d’échange thermique dans les domaines de l’énergie, de l’environnement, de l’agro-alimentaire et de l’eau.

- Le Groupe Itochu Machine-Technos Corp : ITCMT est une filiale du Groupe Japonais ITOCHU Corporation, une des plus importantes et des plus réputées « sôgô shôsha » (maison de commerce diversifiée), qui distribue et intègre des équipements et solutions industriels, notamment dans les domaines de l’environnement et de la valorisation énergétique.

Orège est cotée sur le marché réglementé d’Euronext - Paris depuis le 5 juillet 2013

ISIN : FR0010609206 – OREGE - www.orege.com

A propos de Scottish Water

Scottish Water fournit de l'eau potable à 2,46 millions de foyers et 150 000 clients professionnels en Écosse.

Le gouvernement écossais a déclaré une urgence climatique en 2019, et son programme pour le gouvernement a annoncé un plan ambitieux pour devenir neutre en carbone d'ici 2045. Scottish Water a répondu à cet objectif en s'engageant à zéro émission de carbone d'ici 2040, cinq ans plus tôt.

La société reconnaît qu'elle devra subir une transformation radicale au cours des 25 prochaines années pour y parvenir. Elle a travaillé avec un panel d'experts pour développer une feuille de route pionnière, qui explique comment ils atteindront le zéro émission de carbone d'ici 2040 et ainsi contribuer davantage à l'ambition globale de l'Écosse en matière d'émissions.

A propos de WGM

WGM Engineering est l'un des principaux fournisseurs de prestations d'ingénierie en Écosse. WGM ambitionne de devenir une entreprise de référence en matière de transformation écologique. WGM Engineering s'engage à fournir des projets et des services conçus pour construire et soutenir l'économie circulaire, protéger l'environnement et répondre à l’ambition audacieuse d'atteindre zéro émission de carbone d'ici 2033.

