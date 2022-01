Suuria WALTCO-takalaitanostinten tilauksia Yhdysvaltoihin

English Finnish

CARGOTEC OYJ, LEHDISTÖTIEDOTE, 5. TAMMIKUUTA 2022 KLO 10.00

Cargoteciin kuuluva Hiab on saanut Yhdysvalloista kaksi suurta WALTCO-takalaitanostinten tilausta, joiden yhteisarvo on 10,2 miljoonaa euroa. Tilaukset kirjataan Cargotecin vuoden 2021 neljännelle neljännekselle.

Yhdysvaltalaiset vuokrakalustoasiakkaat ovat erittäin kiinnostuneita WALTCO-takalaitanostimista, koska tavaratoimitusten loppuosan, ns. viimeisen kilometrin, kysyntä on kasvussa. Vuoden viimeisellä neljänneksellä kaksi vuokra- ja leasing-yhtiötä tilasi WALTCO-takalaitanostimia 4,4 miljoonan euron ja 5,8 miljoonan euron arvosta. Tilaukset toimitetaan vuoden 2022 ensimmäisen ja toisen neljänneksen aikana.

"WALTCO-takalaitanostimet ovat luotettavia, turvallisia ja helppokäyttöisiä, joten ne täyttävät erinomaisesti vuokrausyritysten kovat vaatimukset kaikkialla Yhdysvalloissa. Takalaitanostimet valmistetaan Yhdysvalloissa, ne voidaan toimittaa nopeasti asiakkaille, ja Hiabin valtakunnallinen huoltoverkosto on käytettävissä suunniteltuihin huoltoihin ja korjauksiin”, sanoo Martin Saint, Acting Senior Vice President, Tail Lift, Hiab.

Kaikki WALTCO-takalaitanostimet valmistetaan Yhdysvalloissa Ohiossa, Clevelandin alueella Streetsboron kaupungissa.





Lisätietoja:

Martin Saint, Acting Senior Vice President, Tail Lift, Hiab, puhelin: +1 330 630 7740, martin.saint@hiab.com

Nils Gjerstad, Senior Communication Manager, Hiab, puhelin: +46 706 005 288, nils.gjerstad@hiab.com





Hiab lyhyesti

Hiab on maailman johtava ajoneuvojen kuormankäsittelylaitteiden sekä älykkäiden palvelujen ja digitaalisten ratkaisujen toimittaja. Hiabin noin 3 400 työntekijää maailmanlaajuisesti työskentelevät intohimoisesti sen puolesta, että Hiab on asiakkaidensa paras kumppani ja ensisijainen ratkaisutoimittaja kuormankäsittelyssä. Alan edelläkävijänä ja ylpeänä 75-vuotisen historiansa aikana Hiab on sitoutunut innoittamaan ja muovaamaan älykkään kuormankäsittelyn tulevaisuutta.

Hiabin tuotevalikoimaan kuuluvat luokkansa parhaat kuormankäsittelylaitteet, kuten HIAB-, EFFER- ja ARGOS-kuormausnosturit, LOGLIFT- ja JONSERED-puutavara- ja kierrätysnosturit, MOFFETT- ja PRINCETON-ajoneuvotrukit, MULTILIFT-vaihtolavalaitteet sekä ZEPRO-, DEL- ja WALTCO- takalaitanostimet. Hiab ProCare™ -huoltopalvelu, palkittu HiVision™ -nosturinohjausjärjestelmä ja HiConnect™ -alusta osoittavat, että Hiab haluaa jatkuvasti kehittää älykkäitä palveluja ja liitettäviä ratkaisuja, jotka tuovat lisäarvoa sen asiakkaille. www.hiab.com



Hiab on osa Cargotec-konsernia. Cargotecin (Nasdaq Helsinki: CGCBV) liikevaihto oli vuonna 2020 noin 3,3 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin 11 000 henkilöä. www.cargotec.fi

Liite