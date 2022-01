Stingray élargit son réseau multimédia commercial aux États-Unis grâce à l’acquisition d’InStore Audio Network

English French

MONTRÉAL, 05 janv. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Groupe Stingray Inc. (TSX : RAY.A; RAY.B), un chef de file de la musique, des médias et de la technologie, a annoncé aujourd’hui son acquisition d’InStore Audio Network, pour une contrepartie totale d’environ 59 millions de dollars canadiens, sous réserve d’un mécanisme d’indexation précis prévu en vertu de l’accord. Plus important réseau publicitaire audio en magasin aux États-Unis, InStore Audio Network s’adresse à quelque 100 millions de consommateurs chaque semaine dans plus de 16 000 épiceries et pharmacies à l’échelle du pays. Grâce à cette acquisition, Stingray accentue son empreinte audio dans les espaces commerciaux des États-Unis et consolide sa position de chef de file des solutions multimédias numériques de pointe à l’échelle mondiale. Les revenus d’InStore Audio Network se sont chiffrés à environ 18,5 millions de dollars canadiens en 2021.



InStore Audio Network permet la monétisation et le déploiement de publicités audio numériques hautement ciblées au lieu de vente par l’intermédiaire d’un service de diffusion musicale sur mesure. Plusieurs grandes chaînes d’épiceries et de pharmacies telles que CVS, Rite Aid, Albertsons, Safeway, Southeastern Grocers, Ahold, Tops Markets, Weis Market et Brookshires tirent actuellement profit des solutions d’InStore Audio Network, qui génèrent une hausse éprouvée des ventes pour les annonceurs.

Sous la propriété de Stingray, InStore Audio Network continuera d’élargir son offre existante destinée au secteur du commerce de détail en se concentrant notamment sur la mesure vérifiée du public, les serveurs de publicité numérique et la monétisation programmatique. La rencontre de la technologie et de l’expertise en médias numériques de Stingray, et de la feuille de route couronnée de succès d’InStore Audio Network contribuera également à l’accélération de l’expansion globale du réseau.

« Stingray a mis sur pied le tout premier réseau publicitaire audio pour espaces commerciaux au Canada. Les agences et les marques sont de plus en plus nombreuses à vouloir s’adresser aux consommateurs directement dans l’environnement commercial en misant sur des solutions publicitaires novatrices axées sur le numérique », a déclaré Eric Boyko, président, cofondateur et chef de la direction de Stingray. « Nous sommes enchantés d’accueillir InStore Audio Network au sein de la grande famille de Stingray et de cette nouvelle occasion de bâtir des liens forts entre détaillants, marques et consommateurs. Cette acquisition promet d’asseoir notre présence sur le marché américain et d’accroître nos revenus dans la catégorie en croissance des médias pour espaces commerciaux. »

« Cette acquisition par Stingray consolide un partenariat synonyme d’une précieuse valeur ajoutée pour nos clients commerciaux et nos annonceurs existants », a ajouté Gary Seem, président d’InStore Audio Network. « Nous sommes emballés de cette occasion d’élargir notre offre, qui fait écho à l’importance de plus en plus marquée des médias pour espaces commerciaux et répond au besoin croissant de s’adresser aux consommateurs directement au point de vente. »

Stingray deviendra le propriétaire et exploitant exclusif d’InStore Audio Network, sous la direction du leadership actuel de la société.

À propos de Stingray

La société montréalaise Stingray (TSX : RAY.A; RAY.B) est un chef de file international de la musique, des médias et de la technologie qui compte plus de 1 000 employés à l’échelle mondiale. Stingray propose un vaste éventail de services haut de gamme destinés aux consommateurs et aux entreprises, dont des chaînes télévisées audio et 4K ultra-HD, plus de 100 stations de radio, des services de vidéo sur demande par abonnement, des chaînes télé gratuites soutenues par la publicité, des produits de karaoké, des solutions d’affichage numérique, des services de diffusion musicale pour espaces commerciaux, et des applis musicales qui ont été téléchargées à plus de 160 millions de reprises. Quelque 400 millions d’utilisateurs et d’abonnés dans 160 pays utilisent les produits et services de Stingray. Pour en savoir plus : www.stingray.com

À propos d’InStore Audio Network

Plus important fournisseur de publicités audio en magasin aux États-Unis, InStore Audio Network s’adresse aux consommateurs de plus de 16 000 épiceries, pharmacies et dépanneurs. InStore Audio Network offre des équipements audio, et des services de programmation musicale, de création de messages publicitaires pour espaces commerciaux et de vente de publicités de marques tierces à un éventail de détaillants tels que CVS, Rite Aid, Albertsons, Safeway, Southeastern Grocers, Ahold, Tops Markets, Weis Market et Brookshires. Chaque jour, les messages audio efficaces d’InStore Audio Network atteignent plus de 100 millions de consommateurs dans un environnement captif et offrent aux annonceurs participants une hausse éprouvée des ventes. Pour en savoir plus : www.instoreaudionetwork.com

Information prospective

Le présent communiqué contient de l’information prospective au sens de la législation en valeurs mobilières canadienne applicable. Cette information prospective comprend, sans s’y limiter, des renseignements sur les objectifs, les opinions, les projets, les attentes, les prévisions, les estimations et les intentions de Stingray. On reconnaît les énoncés contenant de l’information prospective à l’emploi de mots et d’expressions comme « pouvoir », « s’attendre à », « avoir l’intention de », « estimer », « prévoir », « planifier », « croire », « continuer » et d’autres expressions semblables ou leur forme négative, ainsi qu’à l’utilisation du conditionnel, y compris les mentions d’hypothèses. Toutefois, l’information prospective ne contient pas toujours ces mots ou expressions. L’information prospective repose sur des hypothèses et est assujettie à un certain nombre de risques et d’incertitudes, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de Stingray. En conséquence de ces risques et incertitudes, les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux prévus ou sous-entendus dans l’information prospective. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s’y limiter, les facteurs de risque énoncés dans la notice annuelle de Stingray pour l’exercice ayant pris fin le 31 mars 2021, que l’on peut consulter sur SEDAR, au www.sedar.com. Par conséquent, toute l’information prospective figurant aux présentes est visée par la mise en garde susmentionnée, et rien ne garantit que les résultats ou les événements auxquels Stingray s’attend se réaliseront ou que, même s’ils se réalisent en grande partie, qu’ils auront les incidences ou les effets prévus sur l’entreprise, la situation financière ou les résultats d’exploitation de Stingray. Sauf indication contraire ou à moins que le contexte ne commande une autre interprétation, l’information prospective est offerte en date des présentes, et Stingray ne s’engage pas à la mettre à jour ou à la modifier, que ce soit par suite de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou d’autres facteurs, sauf dans la mesure où la législation applicable l’exige.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :



Mathieu Péloquin

Vice-président principal, marketing et communications

Stingray

mpeloquin@stingray.com

1 514 664-1244, poste 2362