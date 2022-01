English Latvian

AS "Olainfarm” akcijas izslēdz no Baltijas Oficiālā saraksta

Ar šo AS "Olainfarm” informē, ka Nasdaq Riga š.g. 7. janvārī pieņēma lēmumu apstiprināt AS "Olainfarm” akciju (ISIN LV0000100501, Biržas kods OLF1R) izslēgšanu no Baltijas Oficiālā saraksta, par pēdējo akciju kotācijas dienu nosakot 2022. gada 10. janvāri.



Papildu informācija:

Jānis Leimanis

AS “Olainfarm” valdes loceklis

Tel. +371 29269424

E-pasts: janis.leimanis@olainfarm.com