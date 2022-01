Atos réalise le système vidéo du « Falcon Albatros » de Dassault Aviation, futur avion de surveillance de la Marine nationale

English French

Paris, le 10 janvier 2022 – Atos accompagne Dassault Aviation dans le développement et la production de la nouvelle version du système vidéo embarqué à bord du Falcon Albatros, futur avion de surveillance et d’intervention maritime de l’aéronautique navale française. Prévu pour une mise en service en 2025 dans le cadre du programme AVSIMAR conduit par la Direction générale de l’armement, l’Albatros contribuera au renouvellement des capacités de la Marine nationale pour la protection et la défense maritime du territoire.



AVSIMAR répond aux enjeux de l’action de l’Etat en mer : lutte contre la pollution et les trafics, surveillance des frontières et des zones exclusives, opérations de recherche et de sauvetage. Fer de lance du programme, l’Albatros est un appareil doté d’un système de mission de dernière génération, de capteurs hautes performances (radar multifonction et boule optronique multispectrale), de hublots d’observation, d’un dispositif de largage de chaînes SAR (« search and rescue ») et de systèmes de communication dédiés. L’ensemble des capteurs génèrent des flux de données et de vidéos HD permettant, en temps réel, une analyse et une surveillance précise d’une situation tactique.

Atos prend en charge la conception et la production du système vidéo embarqué qui permet la compression, la distribution et l’aiguillage des différentes données et vidéos tactiques à bord de l’aéronef, en prenant en compte les enjeux de sécurité informatique. Elle répond ainsi à des exigences fortes de sécurité en matière de vérification de l’intégrité et de l’authenticité des logiciels de données et réalise des interconnexions de données et de vidéos sécurisées.

La solution d’Atos répond aux enjeux-clés de l’aviation de surveillance maritime – l’agrégation d’informations critiques, la fiabilité et la sécurité des données – et s’inscrit dans une démarche d’accompagnement de l’évolution des aéronefs militaires. Elle contribue à assurer que la force de l’Aéronautique navale puisse mener l’ensemble de ses missions de la façon la plus efficiente, dans un cadre technologique sécurisé.

« Nous sommes fiers d’accompagner Dassault Aviation dans la préparation des Falcon Albatros qui soutiendront l’Etat dans ses missions de surveillance et d’intervention maritime. » ajoute Cyril Dujardin, SVP, Directeur des activités Digital Security chez Atos. « Ce projet stratégique nous permet de consolider notre relation de long terme avec Dassault Aviation autour des systèmes embarqués et de mettre en œuvre notre expertise en matière de systèmes de missions sécuritaires et de vidéos haute définition sur fibre optique ».

Plus d’informations sur les solutions d’Atos pour la reconnaissance électronique et pour le secteur de la défense : https://atos.net/fr/industrie/defense

***

