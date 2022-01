LACROIX : Finalisation de l’acquisition de FIRSTRONIC.

French English





10/01/2022

Finalisation de l’acquisition de FIRSTRONIC



LACROIX annonce la finalisation de l’acquisition d’une participation majoritaire de FIRSTRONIC aux Etats-Unis. Celle-ci fait suite à l’annonce de la signature d’un accord en date du 16 décembre 20211.

Avec la concrétisation de l’opération annoncée, LACROIX est d’ores et déjà bien engagée dans son nouveau plan stratégique LEADERSHIP 2025, avec en son cœur son développement international, notamment aux Etats-Unis et en Allemagne.

Pour rappel, FIRSTRONIC est un EMS (Electronics Manufacturing Services) servant de très importants donneurs d’ordre, essentiellement dans les domaines de l’automobile, de l’industrie et de la santé, en Amérique du Nord. La société s’appuie sur 2 sites de production dans le Michigan (USA) et au Mexique, avec des équipes de près de 1 300 personnes. En forte croissance, la société anticipe un chiffre d’affaires 2021 de près de 140 millions de dollars et un EBITDA supérieur à 9%.

Au travers de cette acquisition historique, LACROIX entend ainsi créer un leader multi-continental des équipements électroniques et solutions IoT industrielles, et bénéficier d’importantes synergies industrielles et commerciales.

LACROIX détient désormais 62% du capital de FIRSTRONIC, une prise de contrôle accompagnée en co-investissement par le Fonds Build-up International de Bpifrance, à hauteur de 26% du capital.

Conformément aux normes comptables en vigueur, la nouvelle filiale américaine de LACROIX sera consolidée dans les comptes à partir du 31 décembre 2021.

LACROIX annoncera ses objectifs de chiffre d’affaires et de marge pour l’exercice 2022, à l’occasion de la prochaine publication des résultats annuels 2021, le 23 mars 2022.

Par ailleurs, le Groupe entend poursuivre sa feuille de route avec notamment de nouvelles acquisitions en se focalisant à l’international, sur ses activités Environment et City et ce, tout en maintenant un endettement maîtrisé.

Prochains rendez-vous

Chiffre d’affaires du 4ème trimestre et de l’exercice 2021 : 14 février 2022 après Bourse

À propos de LACROIX

Convaincu que la technologie doit contribuer à rendre nos cadres de vie plus simples, durables et sûrs, LACROIX accompagne ses clients dans la construction et la gestion d’écosystèmes de vie intelligents, grâce à des équipements et des technologies connectés.

ETI familiale cotée, avec un chiffre d’affaires de 441 millions d’euros en 2020, LACROIX combine l’agilité́ indispensable pour innover dans un univers technologique en constante évolution, la capacité à industrialiser des équipements robustes et sécurisés, le savoir-faire de pointe en solutions IoT industrielles et en équipements électroniques pour des applications critiques, et la vision long terme pour investir et construire l’avenir.

LACROIX conçoit et fabrique les équipements électroniques pour les produits de ses clients, ainsi que des solutions IoT (hardware, software & cloud) et IA, notamment pour les filières de l’industrie, automobile, domotique, avionique ou de la santé. Le Groupe fournit également des solutions connectées et sécurisées pour la gestion d’infrastructures critiques telle que la voirie intelligente (éclairage public, signalisation, gestion de trafic, V2X) ainsi que pour la gestion et le pilotage des infrastructures d’eau et d’énergie.

Fort de son expérience et de ses expertises technologiques et métiers, LACROIX travaille avec ses clients et ses partenaires pour faire le lien entre le monde d’aujourd’hui et le monde de demain. Il les aide à̀ construire l’industrie du futur et à bénéficier des opportunités d’innovation qui les entourent, en leur apportant les équipements et les solutions d’un monde plus intelligent.

1 Cf. communiqué de presse du 16 décembre 2021

