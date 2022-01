Hvidbjerg Bank A/S opjusterer forventningerne til resultatet før skat for 2021 og udmelder forventninger til 2022

Hvidbjerg Bank A/S oplever en fortsat positiv udvikling i bankens aktiviteter og forretningsomfang. Derudover er der konstateret mindre tab på kunder end budgetteret.

På baggrund heraf opjusterer banken nu forventningerne til resultatet før skat for 2021 fra intervallet 23 – 28 mio. kr. til et resultat før skat i niveauet 29 mio. kr.

Det ledelsesmæssige skøn som følge af den fortsatte usikkerhed i forbindelse med Corona fastholdes uændret fra ultimo 2020 på 10,3 mio. kr.

Samtidig med ovenstående udmeldes forventningerne for 2022. Hvidbjerg Bank A/S forventer et resultatet før skat for 2022 i intervallet 15 – 20 mio. kr.



Årsrapporten for 2021 offentliggøres som planlagt d. 24. februar 2022.



Eventuelle spørgsmål kan rettes til bankdirektør Jens Odgaard på tlf. 9695 5220 eller jo@hvidbjergbank.dk

