Communiqué de presse

Le supercalculateur économe en énergie d’Atos renforce les capacités de l’Université technique de Dresde

Munich (Allemagne), Paris (France), le 13 janvier 2022 – Atos annonce aujourd’hui avoir remporté un nouveau contrat pour fournir et installer un nouveau système de supercalcul au sein de l’université technique de Dresde (Technische Universität Dresden, TU) en Allemagne. Le supercalculateur sera utilisé pour des tâches de calcul haute performance (HPC) gourmandes en données ainsi que des analyses de données au sein du Centre pour les services d’information et le calcul haute performance (ZIH). Les chercheurs de l’université technique de Dresde tireront parti de la puissance de calcul du supercalculateur BullSequana XH2000 d’Atos pour leurs recherches environnementales, en sciences de la vie, en sciences des matériaux et en ingénierie, sans oublier la recherche fondamentale en physique, chimie et mathématique. Le lancement des opérations est prévu pour l’automne 2022.

« C’est avec plaisir que nous accompagnons l’université technique de Dresde dans leurs travaux de recherches de pointe grâce à expertise HPC et l’installation de notre système BullSequana XH2000 ; en gardant toujours à cœur une haute efficacité énergétique avec à notre solution de refroidissement à l’eau chaude brevetée, une référence dans le monde », indique Martin Matzke, SVP Big Data et sécurité de la division Atos Europe centrale.

« Outre ce système innovant de refroidissement à l’eau chaude, qui permet une hausse encourageante de l’efficacité énergétique du système, l’architecture équilibrée et l’infrastructure exceptionnellement puissante pour une entrée/sortie rapide des données sont un vrai atout. Ces caractéristiques nous donnent ainsi les moyens de faire progresser d’importants champs de recherche, tels que la modélisation, la simulation et l’analyse des données, le tout de manière durable », explique Wolfgang E. Nagel, TU Dresden/ZIH.

HPC et efficacité énergétique au service de l’environnement

Le nouveau supercalculateur est doté de la solution brevetée DLC (Direct Liquid Cooling) d’Atos, qui utilise une eau chaude à 35 °C pour refroidir le système. Cela permet ainsi à l’université technique de Dresde de réduire au minimum la consommation d’énergie relative au refroidissement du système et, dans le même temps, de tirer parti de processeurs d’une puissance optimale. La chaleur émanant du système BullSequana XH2000 sera utilisée pour chauffer les bâtiments environnants et contribuera donc positivement à la durabilité écologique du campus de l’université technique de Dresde.

Cette nouvelle installation HPC inclut plus de 600 nœuds de la prochaine génération de CPU d’Intel baptisés « Sapphire Rapids », dotés d’une importante mémoire principale et d’une bande passante de mémoire élevée. L’université technique de Dresde aura dès lors les moyens de réaliser des analyses de données et des simulations de haute qualité de manière flexible et opportune.

Atos et l’université technique de Dresde collaborent depuis l’installation du système HPC « Taurus » au sein du ZIH en 2013, suivie de l’extension du système en 2015, dont l’efficacité énergétique fait également l’objet de recherches. Le nouveau système HPC remplacera le système Taurus.

