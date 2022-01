Lyon, le 13 janvier 2022

Activité commerciale record au 4ème trimestre 2021

Chiffre d’affaires 2021 en croissance de +20%

Chiffre d’affaires en M€







(non audité) T4 2021

M€ T4 2020

M€ T4 2021/

T4 2020

Croissance (4) 2021

M€ 2020

M€ 2021/

2020

Croissance (4) SaaS (1) 28,2 23,4 +18% 103,6 84,9 +23% Services d’implémentation (2) 6,2 5,4 +13% 23,2 19,7 +19% Produits historiques (3) 1,5 2,1 -31% 6,9 7,8 -10% TOTAL 35,9 30,9 14% 133,7 112,3 20% Prise de commandes (5) 3,65 3,78 -3,4% 13,2 10,6 25%

(1) Abonnements et facturations au document

(2) Consulting et Services Professionnels

(3) Esker DeliveryWare, Produits serveurs de Fax et Host Access

(4) Variation à taux de change constant : Taux de change 2021 appliqué au chiffre d’affaires 2020

(5) Exprimée en chiffre d’affaires récurrent annuel (ARR)





Esker a décidé d’ajuster la présentation de son chiffre d’affaires par activité pour refléter la stratégie de concentration sur le Cloud et la part de plus en plus réduite des produits historiques et des solutions de dématérialisation en mode licence. Ainsi, les produits Fax, Host Access et DeliveryWare sont regroupés sous l’appellation « produits historiques ». Pour les activités relatives aux produits Cloud, Esker distinguera désormais la partie purement « SaaS » (abonnement et trafic) et la partie « Services d’implémentation ». Esker reporte désormais ses prises de commandes en utilisant un indicateur standard dans le domaine du Cloud, le chiffre d’affaires annuel récurrent, en anglais ARR (Annual Recurring Revenue). Cet indicateur correspond à la valeur moyenne annuelle des abonnements que les clients s’engagent à payer sur la durée totale d’un contrat. Le chiffre d’affaires provenant des transactions sur la plateforme n’est pas inclus car incertain par nature. Celui-ci dépend des consommations effectives des clients, non connues à la date de signature du contrat. Le revenu de service n’est pas non plus compris dans l’ARR car il n’est pas récurrent.

Trimestre record, année record

Esker réalise à nouveau le meilleur trimestre et la meilleure année de son histoire en franchissant largement le seuil des 130 M€ de chiffre d’affaires pour l’ensemble de l’année 2021. Les ventes du Groupe pour l’année 2021 s’établissent à 133,7 M€ en croissance de +20% à taux de change constant et +19% en publié.

Au cours du 4ème trimestre de l’exercice 2021, Esker a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 35,9 M€, en croissance de +16% en données publiées et de +14% à taux de change constant par rapport au même trimestre de l’exercice précédent. Malgré une légère érosion des volumes traités au cours du mois de décembre, en raison de la reprise épidémique, les solutions SaaS (+18%) portent la croissance du Groupe pour représenter 96% de toute l’activité. Ce fort dynamisme est également réparti sur l’ensemble des zones géographiques qui affichent toutes une solide croissance, bénéficiant des succès commerciaux enregistrés au cours de l’année.

Rythme toujours très soutenu des signatures



Esker a de nouveau enregistré un nombre important de signatures sur ce trimestre toujours portées par l’engouement des entreprises pour les gains de productivité apportés par la transformation numérique de leurs services administratifs et financiers.

La valeur annuelle récurrente (ARR) des contrats signés sur le trimestre s’établit à 3,65 M€ en léger retrait par rapport à un 4ème trimestre 2020 exceptionnel qui avait vu aboutir toutes les signatures différées pendant les premiers mois de la crise sanitaire. Le 4ème trimestre 2021 est, en valeur absolue d’ARR, le meilleur trimestre de l’année et le deuxième dans l’histoire de la société. Cette performance est d’autant plus remarquable que le regain épidémique du mois de décembre 2021 a retardé la signature de certains contrats. Par ailleurs, en raison de durées d’engagement un peu plus longues, la valeur totale des contrats signés au cours du 4ème trimestre 2021 s’établit à 15,3 M€ en croissance de 20% par rapport au même trimestre de l’exercice précédent.

Pour l’ensemble de l’année 2021, la valeur annuelle récurrente des contrats signés s’établit à 13,2 M€ en progression de 25% par rapport à 2020. La valeur totale des abonnements signés au cours de l’année 2021 s’établit à 48,0 M€ contre 34,7 M€ en 2020, soit une progression de 38%.

Une structure financière solide



Esker anticipe le maintien de son résultat opérationnel à un niveau similaire à celui réalisé au 1er semestre 2021.

La trésorerie du Groupe s’établit à 39,2 M€ au 31 décembre 2021. Avec une trésorerie nette de 38,6 M€ (contre 30,7 M€ au 31 décembre 2020) et près de 140 000 titres détenus en autocontrôle, Esker dispose d’une grande autonomie financière pour exécuter sa stratégie axée sur l’accélération de sa croissance organique complétée par des opérations de croissance externe ciblées visant à intégrer des solutions connexes pour augmenter la valeur délivrée à ses clients.

Tendance pour l’année 2022



Esker attend une solide croissance organique à deux chiffres pour l’ensemble de l’année 2022, qui devrait amener le chiffre d’affaires aux alentours de 155 M€ si la parité euro/dollar US reste inchangée. À ce niveau de croissance, la profitabilité devrait s’établir à nouveau entre 12 et 15%.

À propos d’Esker

Leader mondial des solutions d’automatisation des cycles de gestion Procure-to-Pay et Order-to-Cash, Esker valorise les départements financiers et services clients des entreprises et renforce la coopération interentreprises. La plateforme Cloud d’Esker permet en outre d’animer un écosystème vertueux avec ses clients et fournisseurs.

Basées sur l’Intelligence Artificielle (IA), les solutions d’Esker permettent de gagner en productivité, d’améliorer la visibilité sur son activité et de réduire les risques de fraude tout en renforçant la collaboration avec ses clients, ses fournisseurs et ses collaborateurs.

ETI française dont le siège social se situe à Lyon, Esker est présente en Europe, en Amérique du Nord, en Asie/Pacifique et en Amérique du Sud. Cotée sur Euronext Growth à Paris (Code ISIN FR0000035818), l’entreprise a réalisé 133,7 M€ de chiffre d’affaires en 2021 dont plus des 2/3 à l’international.

Pièce jointe