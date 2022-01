LEI-kode: 213800BGF1TQB5M6PH65

Stege, den 14. januar 2022

Selskabsmeddelelse nr. 02/2022

Justering af forventningerne til resultatet for 2021 samt udmelding om forventningerne til 2022.

Om resultatet før skat



Den seneste udmelding om forventningerne til resultatet før skat den 28. oktober 2021 var i niveauet 45-55 mio. kr.

Resultat før skat for året 2021 som helhed forventes at lande i et niveau på omkring 57 mio. kr.

De væsentligste årsager til opjusteringen af resultat før skat er større kursgevinster af bankens fondsbeholdning end indregnet i forventningerne samt en større indtægtsføring af tidligere nedskrivninger end forventet.

Det skal i denne sammenhæng præciseres, at banken har foretaget et ledelsesmæssigt skøn for nedskrivninger ultimo året på i alt 14,4 mio. kr., hvoraf 10 mio. er relateret til COVID-19, af hensyn til den fortsatte store usikkerhed til dækning af potentielle kredittab som følgevirkninger af pandemien. Denne reservation var primo året på kr. 15 mio. kr. Herudover er der foretaget yderligere nye ledelsesmæssige skøn på tilsammen 4,4 mio. kr.

Om basisindtjeningen

Den seneste udmelding om forventningerne til bankens basisdrift den 22. juni 2021 var i niveauet 35-40 mio. kr. for året som helhed. Resultatforventningen i bunden af intervallet var udtryk for en forventning om et svagt vigende aktivitets- og indtjeningsniveau, og i toppen af intervallet var indregnet, at indtjenings- og aktivitetsniveauet var uændret.

Basisdriften for året som helhed forventes at lande på omkring 35 mio. kr.

Årsrapporten offentliggøres som planlagt den 24. februar 2022.

Om forventningerne til 2022

Samtidig med ovennævnte udmeldes forventningerne til 2022, hvor banken forventer en

basisdrift i intervallet 28-35 mio. kr. og et resultat før skat på et tilsvarende niveau i intervallet 28–35 mio. kr.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til undertegnede.

Venlig hilsen

Møns Bank

Flemming Jul Jensen

Bankdirektør

