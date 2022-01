English Finnish

Incap Oyj Pörssitiedote 14.1.2022 klo 17.30

Incap Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 10. pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksesta (Kyösti Kakkonen)

Incap Oyj on 14.1.2022 vastaanottanut Arvopaperimarkkinalain mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Kyösti Kakkosen määräysvaltayhtiöiden yhteenlaskettu omistus- ja ääniosuus Incap Oyj:ssä on 13.1.2022 tehtyjen osakekauppojen seurauksena alittanut 10 prosentin liputusrajan.

Kyösti Kakkosen määräysvaltayhtiöiden yhteenlaskettu omistusosuus ilmoituksen mukaan:

% osakkeista ja äänistä % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Yhteenlaskettu %-osuus Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä Osuus liputusrajan

saavuttamisen tai

rikkoutumisen jälkeen 7,89892 % 7,89892 % 5 849 327 Edellisessä liputus-ilmoituksessa ilmoitettu osuus 11,55 % 11,55 %

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus Osakesarja/osakelaji

ISIN-koodi Suora (AML 9:5) Välillinen (AML 9:6 ja 9:7) Suora (AML 9:5) Välillinen (AML 9:6 ja 9:7) FI0009006407 0 462 034 0 % 7,89892 % YHTEENSÄ 462 034 7,89892 %

13.1.2022 jälkeen Kyösti Kakkosen määräysvaltayhtiön Joensuun Kauppa ja Kone Oy:n omistusosuus on 6,54824 % osakkeista ja äänistä ja Kyösti Kakkosen määräysvaltayhtiön K22 Finance Oy:n omistusosuus on 1,35068 % osakkeista ja äänistä.

INCAP OYJ

Lisätietoja (englanniksi):

Otto Pukk, toimitusjohtaja, puh. +372 508 0798





JAKELU

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.incapcorp.com

LYHYESTI INCAPISTA

Incap Oyj on elektroniikan valmistuksen palveluiden luotettava kumppani ja täyden palvelun toimittaja. Globaalina elektroniikan valmistuksen palveluyrityksenä Incap tukee asiakkaita suurista monikansallisista ja keskisuurista yrityksistä pieniin startup-yrityksiin niiden koko valmistusarvoketjussa. Incap tarjoaa uusinta teknologiaa vahvan yrittäjähenkisen ilmapiirin ja erittäin osaavan henkilöstönsä voimin. Yhtiöllä on toimintaa Suomessa, Virossa, Intiassa, Isossa-Britanniassa, Slovakiassa ja Hong Kongissa. Incapilla oli vuoden 2020 lopussa noin 1 900 työntekijää. Incapin osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä vuodesta 1997 lähtien.